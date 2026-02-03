Aparatul de curățat cu aburi portabil compact SC 1 Multi Comfort curăță fără substanțe chimice și este gata pentru curățare profundă într-o clipită. Curățarea temeinică elimină până la 99,99% din viruși și 99,99% din toate bacteriile casnice comune de pe suprafețele dure. Furtunul de extensie suplimentar inclus face munca casnică și mai ușoară și mai flexibilă, chiar și în locurile greu accesibile. Designul compact și practic al dispozitivului îl face confortabil de utilizat și ușor de depozitat în cele mai mici spații. SC 1 Multi Comfort este gata de utilizare în 30 de secunde și este ușor de reumplut datorită rezervorului de apă detașabil - ceea ce înseamnă fără timpi lungi de așteptare sau întreruperi. Cartușul de detartrare înlocuibil asigură decalcifierea automată pentru o durată de viață a produsului de cinci ori mai mare. Afișajul luminos LED cu panou de control permite o utilizare simplă și fără efort. Diferitele moduri, cum ar fi încălzirea, modul gata de utilizare, modul abur și termenul de schimbare a cartușului sunt afișate permanent. Există, de asemenea, posibilitatea de a trece la mopul cu aburi multifuncțional inovator 4 în 1.