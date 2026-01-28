Purificatoare de aer

Acum aerul din interior este mai sanatos decat cel din exterior. Fie că lucrăm de acasă, ne relaxăm sau dormim: ne petrecem o mare parte din timp în interior. Prin urmare, asigurarea unui aer proaspăt în interior este o idee bună. Cu toate acestea, nu este ceva neobișnuit ca aerul de afară să fie mai poluat decât aerul din interiorul casei. Acesta este motivul pentru care purificatoarele de aer puternice Kärcher AF sunt soluția perfectă, deoarece nu numai că filtrează în mod fiabil polenul și praful fin care își fac loc înăuntru atunci când deschideți fereastra, dar elimină în mod eficient și silențios virușii, praful din casă și mirosurile neplăcute din aerul din încăpere. Aerul proaspăt și curat este deosebit de important pentru persoanele care suferă de alergii. Purificatoarele de aer fac cu adevărat diferența și o observați la fiecare inspirație pe care o faceți.

Kärcher Acum aerul din interior este mai sanatos decat cel din exterior.

De ce este inteligent să folosești un purificator de aer în casa ta.

Dacă v-ați întrebat vreodată cât de important este aerul, încercați pur și simplu să vă țineți respirația pentru câteva secunde. Pentru ca noi să ne simțim bine și să putem lucra, învăța sau regenera eficient, aerul pe care îl respirăm trebuie să fie curat. Kärcher oferă diverse purificatoare de aer pentru diferite situații de viață și cu modul automat inteligent, dispozitivul își adaptează întotdeauna performanța la calitatea actuală a aerului.

Purificarea eficientă a aerului - pentru aer curat.

Purificatoarele de aer Kärcher funcționează cu filtrare HEPA 13 extrem de eficientă cu cărbune activ natural și un strat antibacterian. Acesta filtrează 99,95% din toate particulele mai mari de 0,3 µm din aerul din cameră. Prin urmare, purificatoarele noastre de aer ajută la combaterea mirosurilor neplăcute sau a sporilor de mucegai și elimină bacteriile, aerosolii, vaporii chimici, praful fin, polenul și alergenii.

Funcționare silențioasă - pentru o utilizare plăcută.

Purificatoarele de aer AF sunt echipate cu ventilatoare și motoare de înaltă calitate, excepțional de silențioase, precum și cu un flux de aer optimizat pentru sunet. Pe scurt: te poți concentra asupra lucrurilor importante din viață, fără zgomote care distrag atenția.

Debit mare de aer - pentru purificarea rapidă a aerului.

Motoarele puternice, foarte eficiente, dar silențioase asigură performanțe ridicate și schimb rapid de aer. Puteți respira liber cu liniște sufletească.

Caracteristici

De ce sunt capabile purificatoarele de aer Kärcher?

Purificatoarele noastre de aer Kärcher pot filtra o gamă largă de diferiți poluanți din aer în toate spațiile interioare datorită HEPA 13 și filtrului de cărbune activ antibacterian:

Agenți patogeni si aerosoli

Vaporii chimici

Praf mărunt

Alergeni

Mirosuri neplăcute

Sporii de mucegai

Domenii de aplicare

 

Camera de zi și dormitor
Praful se adună rapid, mai ales în încăperile în care petreci mult timp. Purificatoarele de aer compacte AF filtrează eficient praful fin, polenul și bacteriile din aer, fără a ocupa prea mult spațiu.

Bucătărie
Știți problema - mirosul prânzului încă persistă câteva ore mai târziu. Filtrele de aer ale gamei AF pun capăt acestui lucru.

Zonă de muncă
Dacă lucrezi de acasă în propriul birou, ai nevoie de un mediu de lucru plăcut. Filtrul de aer Kärcher garantează aer curat în cameră, care la rândul său crește concentrația.

Garaj
Propriul colț de bricolaj din garaj este un lucru grozav - dar asta înseamnă, de obicei, că sunt probabil praf și vapori chimici. Cu filtrele de aer AF, bricolagii pot respira din nou ușor.

Pivniță și mansardă
Pivnițele și podurile sunt cunoscute pentru că sunt prăfuite. Dacă doriți să vă închideți rufele sau să depozitați alimente aici, veți fi recunoscători pentru filtrele eficiente încorporate în purificatoarele de aer Kärcher.

Întrebări frecvente

Toate purificatoarele de aer Kärcher folosesc un design de filtru special dezvoltat. Acesta constă dintr-un prefiltru, material filtrant HEPA 13 și un strat de cărbune activ. În plus, toate filtrele de aer au un strat antibacterian și, prin urmare, elimină poluanții și mirosurile neplăcute din aer.

Coronavirusurile au un diametru de aproximativ 0,1 µm. Acestea sunt prezente în aerul din interiorul casei ca parte a particulelor mai mari. Până la 99,95% din particulele de această dimensiune (0,3 µm și mai mari) sunt îndepărtate de filtre.

Purificatoarele de aer diferă prin dimensiunea dispozitivului, dimensiunea filtrului, debitul de aer realizat și consumul lor de energie.

Purificatoarele de aer pot fi acționate manual în 3 (AF 20) sau 5 viteze ale ventilatorului (AF 30 și AF 50). Toate unitățile au un mod automat inteligent care reglează eficient viteza ventilatorului în funcție de calitatea aerului detectată. În modul de repaus, ventilatorul se setează singur la cel mai silențios nivel și luminile unităților sunt stinse. În plus, toate purificatoarele de aer au un temporizator reglabil manual care oprește automat unitățile după un timp prestabilit. Purificatoarele de aer AF 30 și AF 50 au și un mod ecologic ecologic.

Durata de funcționare a filtrului depinde de cât de mult este folosit zilnic și de calitatea aerului din interiorul casei. Purificatorul de aer afișează cât timp a mai rămas filtrul și semnalează când trebuie înlocuit filtrul HEPA 13. Durata medie de viață a filtrului este de aproximativ 1 an. Din motive de igienă, se recomandă schimbarea anuală a filtrului.

Dacă ar trebui să cumpărați purificatorul de aer AF 20, 30 sau 50 depinde de dimensiunea camerei și de locul de utilizare. Dacă două modele corespund cerințelor dumneavoastră, vă recomandăm să alegeți purificatorul de aer mai mare, deoarece are un debit de aer mai mare și, prin urmare, elimină mai repede încăperea de poluanți.

Aссessorii

Înlocuirea regulată a filtrului HEPA 13 garantează o performanță constantă ridicată și, prin urmare, o calitate bună a aerului.

Purificator de aer Professional

Purificatoarele profesionale de aer Kärcher sunt potrivite pentru spații mai mari, cum ar fi birouri închise, instituții de învățământ, restaurante și cafenele, deoarece oferă aer proaspăt și curat în încăperi de până la 100 de metri pătrați.

Vezi purificatoare de aer professionale

 

