Purificatoare de aer

Domenii de aplicare

Camera de zi și dormitor

Praful se adună rapid, mai ales în încăperile în care petreci mult timp. Purificatoarele de aer compacte AF filtrează eficient praful fin, polenul și bacteriile din aer, fără a ocupa prea mult spațiu.

Bucătărie

Știți problema - mirosul prânzului încă persistă câteva ore mai târziu. Filtrele de aer ale gamei AF pun capăt acestui lucru.

Zonă de muncă

Dacă lucrezi de acasă în propriul birou, ai nevoie de un mediu de lucru plăcut. Filtrul de aer Kärcher garantează aer curat în cameră, care la rândul său crește concentrația.

Garaj

Propriul colț de bricolaj din garaj este un lucru grozav - dar asta înseamnă, de obicei, că sunt probabil praf și vapori chimici. Cu filtrele de aer AF, bricolagii pot respira din nou ușor.

Pivniță și mansardă

Pivnițele și podurile sunt cunoscute pentru că sunt prăfuite. Dacă doriți să vă închideți rufele sau să depozitați alimente aici, veți fi recunoscători pentru filtrele eficiente încorporate în purificatoarele de aer Kärcher.