MOP ELECTRIC

Vrei pur și simplu un mod mai ușor de a-ți curăța pardoselile? Sau vrei să termini curățarea lor rapid, în mod ideal fără aspirarea prealabilă? Preferi să folosești un aparat cu cablu, sau să mergi peste tot cu aparatul tău fără fir, cu baterie puternică și libertate maximă de mișcare? Avem o soluție potrivită pentru fiecare sarcină - și alegerea este a ta. Doar pentru spălare, cea mai bună alegere este un mop electric fără fir EWM 2, subțire și ușor de manevrat. Pentru praf și firimiturile mai mici, recomandăm modelele FC 5, iar oricine care dorește să evite aspirarea în prealabil poate alege FC 7 Cordless, care îndepărtează cu ușurință chiar și murdăria grosieră într-un singur pas.