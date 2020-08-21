Curățitor de pardoseli pentru suprafețe dure - Reîntoarceți strălucirea casei Dvs.

Preferați o metodă mai ușoară și mai rapidă de curățare a podelei? Sau doriți să încadrați tot procesul de curățare într-un singur mod ideal și simplu? Deobicei folosiți un dispozitiv cu cablu sau preferați un dispozitiv fără fir cu o baterie puternică ca să puteți beneficia de libertate maximă în mișcare? Există o soluție potrivită pentru fiecare sarcină - iar decizia vă aparține. Cea mai bună alegere este aparatele de curățat suprafețe dure din seria FC fără fir și destul de manevrabile. Pentru strânge praful și firimiturile mai mici, vă recomandăm modelele FC 5, iar dacă doriți să evitați o aspirarea în prealabil puteți alege FC 7 Cordless, care elimină cu ușurință chiar și murdăria mai mare.