Curățitor de pardoseli pentru suprafețe dure - Reîntoarceți strălucirea casei Dvs.
Preferați o metodă mai ușoară și mai rapidă de curățare a podelei? Sau doriți să încadrați tot procesul de curățare într-un singur mod ideal și simplu? Deobicei folosiți un dispozitiv cu cablu sau preferați un dispozitiv fără fir cu o baterie puternică ca să puteți beneficia de libertate maximă în mișcare? Există o soluție potrivită pentru fiecare sarcină - iar decizia vă aparține. Cea mai bună alegere este aparatele de curățat suprafețe dure din seria FC fără fir și destul de manevrabile. Pentru strânge praful și firimiturile mai mici, vă recomandăm modelele FC 5, iar dacă doriți să evitați o aspirarea în prealabil puteți alege FC 7 Cordless, care elimină cu ușurință chiar și murdăria mai mare.
FC 7 Cordless - aparatul nostru forte
FC 7 fără fir prevalează vechea regulă „mai întâi aspirare, apoi ștergere” pentru toate tipurile de murdărie umedă și uscată. Cele două perechi de role rotative acționează direct pe murdărie și restabilesc strălucirea podelei foarte rapid. Pur și simplu apăsați butonul de pe mâner pentru a adapta debitul de apă și viteza rolei pe podea sau utilizați modul Boost pentru a elimina petele.
Principalele caracteristici ale FC 7 Cordless
20% mai bune rezultate de curățare decât cu un mop *
Cu FC 7 fără fir puteți face podeaua să strălucească cu 20 % mai rapid și mai sigur decât ați putea face acest lucru cu orice alt mop *. În loc să ștergeți murdăria înainte și înapoi, rolele de curățare cu funcție de auto-curățare pur și simplu o ridică împreună cu apa și o transportă într-un rezervor separat. Pe podea rămâne foarte puțină umiditate, ceea ce înseamnă că puteți relua peste 2 min. orice activitate începută înainte de curățare.
Cu 50% mai rapid datorită tehnologiei de curățare cu 4 role**
Puteți obține rezultate perfecte de curățare cu FC 7 fără fir. Acest aparat șterge și totodată ridică toate tipurile de murdărie de zi cu zi într-un singur pas și, de asemenea, lucrează în colțuri și de-a lungul marginilor.
3 niveluri de curățare a diferitor tipuri de pardoseli și murdărie
Rotirea rolei și debitul de apă pot fi adaptate în funcție de tipul de murdărie și podea (de exemplu, nivelul 1 pentru podelele din lemn, nivelul 2 pentru podelele din piatră). Modul Boost poate aborda petele uscate.
Performanță de curățare mai bună cu 20% *
Rolele automattizate alunecă fără efort pe podea și sunt capabile să genereze numeroase mișcări de ștergere într-o singură trecere. Aceasta înseamnă că obțineți un rezultat igienic și mult mai eficient decât cu un mop obișnuit.
Curățarea podelei fără efort
Gata cu spălarea manuală. Gata cu ștergerea plictisitoare cu cârpele de curățat podeaua. Acum murdăria este îndepărtată de pe rolele curățitorului de pardosele prin funcția de autocurățare. Nu mai folosiți găleata, datorită rezervorului de apă curată și murdară.
Potrivit pentru toate pardoselile dure
Este potrivit pentru toate pardoselile dure (piatră, gresie, parchet, laminat, vinil) și lasă minimum de urme de apă. În cel mai scurt timp puteți relua activitățile casnice. E recomandabil să utilizați detergenți și agenți de îngrijire Kärcher.
Curățare perfectă a marginilor
Unitatea centrală cu role asigură rezultate excelente de curățare în colțuri și de-a lungul marginilor.
Role lavabile
Montarea și scoaterea rolelor din microfibră este rapidă și ușoară. Rolele sunt, de asemenea, lavabile la mașină, până la 60 ° C.
Economisiți până la 90% de apă de***
În comparație cu curățarea cu un mop tradițional și o găleată. ***
Detergenți și accesorii
Cu gama de accesorii disponibile pentru produsele de curățat Kärcher, curățarea și îngrijirea pot fi perfect adaptate la podeaua dvs. Detergentul standard, de exemplu, este potrivit pentru orice podea dură, în timp ce detergenții speciali pentru lemn și piatră îngrijesc și protejează suplimentar aceste tipuri de pardoseală.