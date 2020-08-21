Поломойные машинa для чистки паркетных полов - восстановите сияние вашего дома
Вы предпочитаете более легкий и быстрый способ мытья полов? Или вы хотите, чтобы весь процесс очистки был идеальным и простым? Вы обычно используете проводное устройство или предпочитаете беспроводное устройство с мощным аккумулятором, чтобы вы могли наслаждаться максимальной свободой передвижения? Для каждой задачи найдется подходящее решение - а выбор остается за вами. Лучший выбор - это чистящие средства для твердых поверхностей из серии FC с беспроводной связью и достаточной маневренностью. Для сбора пыли и мелких крошек мы рекомендуем модели FC 5, а если вы не хотите предварительно пропылесосить, вы можете выбрать FC 7 Cordless, который легко удаляет даже самые большие загрязнения.
FC 7 Cordless - наше чуда устройство
Беспроводной FC 7 превосходит старое правило «сначала пылесосить, а потом протирать» для всех типов влажной и сухой грязи. Две пары вращающихся роликов воздействуют непосредственно на грязь и очень быстро восстанавливают блеск пола. Просто нажмите кнопку на ручке, чтобы отрегулировать поток воды и скорость роликов на полу, или используйте режим Boost для удаления пятен.
Основные характеристики FC 7 Cordless
На 20% лучшие результаты уборки, чем со шваброй *
С беспроводным FC 7 вы можете сделать свой пол блестящим - и сделать это на 20 % более надежнее и быстро, чем с любой шваброй *. Вместо того, чтобы вытирать грязь вперед-назад, чистящие ролики с функцией самоочистки просто собирают ее и переносят грязную воду в отдельный резервуар. На полу остается очень мало влаги, а это значит, что через 2 минуты вы можете продолжить все свои дела начатые до уборки.
Очистка на 50% быстрее благодаря технологии 4-роликового привода **
Вы можете добиться идеальных результатов с беспроводным FC 7. Он вытирает и собирает все типы повседневной грязи за один прием, а также с лёгкостью соберет мусор в углах и по краям.
3 уровня очистки для разных типов полов и грязи
Вращение роликов и поток воды можно регулировать в зависимости от типа грязи и пола (например, 1 уровень для деревянных полов, 2 уровень для покрытий из камня). Режим Boost поможет избавиться от стойких и засохших пятен.
Повышение эффективности очистки на 20% *
Автоматические ролики легко скользят по полу и могут производить многочисленные протирочные движения за один проход. Это означает, что вы получите гигиеничный и гораздо более эффективный результат, чем с обычной шваброй.
Легкая уборка пола
Больше никакой ручной уборки. Нет больше скучного протирания тряпками для пола. Теперь грязь удаляется с роликов для уборки пола с помощью функции самоочистки. Прекратите пользоваться ведром благодаря резервуару для чистой и грязной воды.
Подходит для всех твердых полов
Он подходит для всех твердых полов (камень, керамическая плитка для стен и пола, паркет, ламинат, винил) и оставляет минимальные следы воды. Вы можете как можно скорее возобновить домашнюю деятельность. Рекомендуется использовать моющие средства и средства по уходу Kärcher.
Идеальная очистка краев
Роликовый центральный блок обеспечивает отличные результаты очистки углов и краев.
Моющиеся ролики
Установка и снятие роликов из микрофибры выполняется быстро и легко. Ролики также можно стирать в в стиральной машине при температуре до 60 ° C.
Экономьте до 90% на *** воде
По сравнению с традиционной уборкой шваброй и ведром. ***
Моющие средства и аксессуары
Ассортимент чистящих средств Kärcher позволяет идеально убирать и ухаживать за вашего пола. Стандартное моющее средство, например, подходит для любого твердого покрытия пола, а специальные моющие средства для дерева и камня дополнительно ухаживают и защищают эти типы полов.