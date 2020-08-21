Поломойные машинa для чистки паркетных полов - восстановите сияние вашего дома

Вы предпочитаете более легкий и быстрый способ мытья полов? Или вы хотите, чтобы весь процесс очистки был идеальным и простым? Вы обычно используете проводное устройство или предпочитаете беспроводное устройство с мощным аккумулятором, чтобы вы могли наслаждаться максимальной свободой передвижения? Для каждой задачи найдется подходящее решение - а выбор остается за вами. Лучший выбор - это чистящие средства для твердых поверхностей из серии FC с беспроводной связью и достаточной маневренностью. Для сбора пыли и мелких крошек мы рекомендуем модели FC 5, а если вы не хотите предварительно пропылесосить, вы можете выбрать FC 7 Cordless, который легко удаляет даже самые большие загрязнения.