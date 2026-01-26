Пароочистители и паропылесосы
Гигиеническая чистота без применения чистящих средств. Пароочистители и паропылесосы Керхер обеспечивают экономичное наведение гигиенической чистоты без применения каких-либо химикатов. Обширный выбор принадлежностей позволяет использовать эти универсальные аппараты для очистки любых твердых напольных покрытий, стекол, керамической плитки, сантехнической арматуры и даже текстильных поверхностей. Профессиональные электрические парогенераторы Керхер эффективно помогут вам в решении широкого спектра задач по уборке.
Профессиональные пароочистители
Гигиенические, экономичные и экологически безопасные: пароочистители Керхер очищают все твердые поверхности без применения каких-либо химикатов.
Паропылесосы
Паропылесосы Керхер впечатляют удобством в работе и эффективной очисткой любых твердых поверхностей. Широкий ассортимент принадлежностей обеспечивает оптимальное решение различных задач уборки.