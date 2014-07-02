Пылесосы сухой уборки

Фильтр HEPA 14: гигиеническое решение для чистого воздуха в помещении

Мы ежедневно соприкасаемся с вирусами, бактериями, мелкой пылью и аллергенами, которые циркулируют в воздухе помещений в офисах, отелях, больницах, врачебных кабинетах, школах, а также, конечно же, в наших домах и квартирах. Респираторные заболевания часто являются долгосрочным последствием.

Фильтр Kärcher HEPA 14 обеспечивает длительную фильтрацию аэрозолей из воздуха в закрытых помещениях и удаление вредных частиц. Встроенные в устройства фильтрации воздуха Kärcher и пылесосы для сухой уборки, они эффективно и надежно очищают воздух в помещении.

