У пыли нет ни единого шанса. Наши усовершенствованные пылесосы для сухой уборки Kärcher эффективно удаляют сухой мусор, что делает их идеальными для ежедневного использования в отелях, офисах, торговых залах и во время клининга зданий. Корпуса машин изготовлены из материалов, на 60% полученных из вторичного сырья, что делает их экологически ответственным выбором для ежедневной уборки. Компактные и производительные, они демонстрируют стабильную эффективность в режиме непрерывной работы и подходят как для поддерживающей, так и для дневной уборки. Благодаря очень низкому уровню шума - всего 52 дБ(А) - пылесосы можно беспрепятственно использовать в помещениях с повышенными требованиями к тишине.
Пылесосы сухой уборки
Экологичные, эргономичные и исключительно тихие - новые пылесосы серии T на 45% изготовлены из переработанных материалов* и отличаются мощным всасыванием, удобной в использовании конструкцией и очень низким уровнем шума. Модели для сухой уборки T 7/1 Adv Classic и T 11/1 Classic Adv Re!Plast обеспечивают высокую эффективность на твердых полах и ковровых покрытиях, оставаясь практически бесшумными. Благодаря использованию 66% переработанного пластика, модель T 11/1 Classic Adv Re!Plast является особенно экологически безопасной. Оба устройства отличаются надежностью, длительным сроком службы и выгодным соотношением цены и качества. Съемный кабель питания облегчает обслуживание и замену.*Все пластиковые компоненты, за исключением аксессуаров.
Вертикальные пылесосы
В щеточных пылесосах Керхер, предназначенных для чистки ковровых покрытий, в дополнение к потоку всасываемого воздуха используется щетка с электроприводом, вычесывающая из ворса крепко удерживающиеся частицы грязи.
Беспроводной пылесос
Аккумуляторные пылесосы Керхер работают очень тихо и позволяют обойтись без мешающего кабеля. Поэтому они прекрасно подходят, например, для уборки в офисах и общественных учреждениях в разгар рабочего дня.
Электровеник
Очень тихий электровеник для оперативной промежуточной уборки. Замена щетки не требует применения инструментов, а литий-ионный аккумулятор снимается буквально одним движением руки. Емкости аккумулятора достаточно для продолжительной работы, а применение сменного аккумулятора обеспечивает практически непрерывную уборку.
Фильтр HEPA 14: гигиеническое решение для чистого воздуха в помещении
Мы ежедневно соприкасаемся с вирусами, бактериями, мелкой пылью и аллергенами, которые циркулируют в воздухе помещений в офисах, отелях, больницах, врачебных кабинетах, школах, а также, конечно же, в наших домах и квартирах. Респираторные заболевания часто являются долгосрочным последствием.
Фильтр Kärcher HEPA 14 обеспечивает длительную фильтрацию аэрозолей из воздуха в закрытых помещениях и удаление вредных частиц. Встроенные в устройства фильтрации воздуха Kärcher и пылесосы для сухой уборки, они эффективно и надежно очищают воздух в помещении.