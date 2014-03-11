Аппараты высокого давления

Найдите подходящий адаптер EASY!Lock

Как выглядят идеальные связи. Для охвата различных интерфейсов, от очистителя высокого давления до форсунки, а также прямой и обратной совместимости, доступно в общей сложности 8 различных адаптеров. Это гарантирует, что все существующие машины и принадлежности можно будет использовать вместе с новыми машинами и принадлежностями с соединениями EASY!Lock. В нашем поиске адаптеров перечислены все адаптеры с соответствующими приложениями. Например, любой очиститель высокого давления с соединением M 22 × 1,5 можно быстро переоборудовать на новую систему EASY!Lock с помощью адаптера 2.