Аппараты высокого давления
Непревзойденная разносторонность: техника Керхер для чистки высоким давлением. С момента изобретения в 1950 г. аппарата для чистки высоким давлением компания Керхер постоянно работает над оптимизацией этого метода чистки, добиваясь большей производительности при меньших энергозатратах, ускорения очистки и продления срока службы техники. Являясь лидером мирового рынка, Керхер предлагает широчайший ассортимент продукции – мобильные и стационарные аппараты высокого давления с подогревом или без подогрева воды, оснащенные электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания.
Аппараты высокого давления без подогрева воды
Эффективное решение для повседневной очистки оборудования, зданий и транспортных средств: благодаря высоким параметрам производительности аппараты высокого давления без подогрева воды легко удаляют даже стойкие загрязнения. Они прекрасно подходят для чистки больших площадей.
Аппараты высокого давления с подогревом воды
При равном давлении чистка горячей водой обеспечивает еще лучшие результаты. Аппараты высокого давления Керхер с подогревом воды впечатляют самой современной техникой и максимальным удобством управления.
Оборудование для чистки сверхвысоким давлением.
Когда обычных способов очистки уже недостаточно, на помощь приходят аппараты сверхвысокого давления. Благодаря сверхвысокому давлению (UHP) будет удалена даже самая стойкая грязь.
Мобильные водонагреватели
Водонагреватели Kärcher - простой и экономичный способ превратить существующие аппараты для чистки холодной водой под высоким давлением в мойки горячей водой с улучшенными характеристиками очистки по мере необходимости.
Новое системное решение для мытья фасадов, стекол, солнечных батарей и пола.
Наше новое системное решение, состоящее из щеток, телескопических копий, насадок и адаптеров, теперь позволяет гибко использовать различные типы очистки для разных задач. Будь то низкое, среднее или высокое давление, а также уборка пылесосом: никогда раньше очистка фасадов, стеклянных поверхностей, солнечных панелей и полов не была такой гибкой, удобной и тщательной даже в труднодоступных местах.
Найдите подходящий адаптер EASY!Lock
Как выглядят идеальные связи. Для охвата различных интерфейсов, от очистителя высокого давления до форсунки, а также прямой и обратной совместимости, доступно в общей сложности 8 различных адаптеров. Это гарантирует, что все существующие машины и принадлежности можно будет использовать вместе с новыми машинами и принадлежностями с соединениями EASY!Lock. В нашем поиске адаптеров перечислены все адаптеры с соответствующими приложениями. Например, любой очиститель высокого давления с соединением M 22 × 1,5 можно быстро переоборудовать на новую систему EASY!Lock с помощью адаптера 2.
Курковый пистолет EASY!Force
У тебя есть сила! Только одно может встать между вами и вашей задачей: наш триггерный пистолет EASY!Force. Это дает вам возможность легко использовать высокое давление. Революционная концепция работы куркового пистолета EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления и сводит усилие удержания курка к нулю. Абсолютно ноль. Разработан для более легкого, эргономичного использования. Попробуйте наш триггерный пистолет EASY!Force – вы не захотите выпускать его из рук.