Аппараты высокого давления без подогрева воды

Аппараты высокого давления без подогрева воды: холодный душ для стойкой грязи. Эффективное решение для повседневной очистки оборудования, зданий и транспортных средств: благодаря высоким параметрам производительности аппараты высокого давления без подогрева воды легко удаляют даже стойкие загрязнения. Они прекрасно подходят для чистки больших площадей.

Kärcher Супер класс

Супер класс

Лучшие в своей области: наши аппараты высокого давления без подогрева воды экстра-класса применяются там, где требуется решать масштабные задачи чистки. Надежные, долговечные и превосходно оснащенные, они устраняют даже самые стойкие загрязнения на стройплощадках, объектах коммунального хозяйства, промышленных или сельскохозяйственных предприятиях. Высокая эффективность этих аппаратов обеспечивается оптимальным сочетанием параметров производительности и наличием принадлежностей для решения широкого спектра задач.

Kärcher Средний класс

Средний класс

Оснащенные в расчете на продолжительную эксплуатацию в сложных условиях, аппараты высокого давления без подогрева воды среднего класса быстро и эффективно очищают оборудование, автомобили или производственную территорию.

Kärcher Expert class

Expert class

Прочная конструкция, высококачественные компоненты, долговечность, надежная работа и чрезвычайно простая эксплуатация - высокопроизводительные аппараты высокого давления, которые сосредоточены на главном. Они сочетают ключевые потребности профессионалов с отличным соотношением цены и качества, что делает их идеальными для быстрых и непредвиденных задач в сфере торговли, на строительных площадках и в мастерских.

Kärcher Компакт класс

Компакт класс

Легкие и мощные универсальные аппараты компактного класса в кратчайшее время наведут чистоту в мастерской и на хозяйственном дворе. Они впечатляют высокими значениями давления и расхода воды, а также долгим сроком службы.

Kärcher Специальные аппараты

Специальные аппараты

Рассчитанные на легкую транспортировку даже в условиях бездорожья, специальные аппараты высокого давления Керхер позволяют удалять стойкие загрязнения из труднодоступных мест.

Kärcher Переносные аппараты

Переносные аппараты

Новые аппараты высокого давления Керхер без подогрева воды, относящиеся к портативному классу, отличаются минимизированными размерами и массой. Тем самым обеспечиваются удобство их транспортировки и возможность легкой доставки в любые места выполнения работ.

Kärcher Двигатель внутреннего сгорания

Двигатель внутреннего сгорания

Аппараты высокого давления, приводимые в действие двигателями внутреннего сгорания (в т. ч. способными работать на дизельном биотопливе), обеспечивают выполнение уборочных работ в любых местах, не позволяющих подключиться к электросети.

Kärcher Аккумуляторные аппараты высокого давления

Аккумуляторные аппараты высокого давления

Без кабеля питания, но полная мощность: аппарат высокого давления с батарейным питанием от Kärcher поражает профессионалов своей профессиональной производительностью везде, где работа должна выполняться быстро и отсутствует внешний источник питания.

Kärcher Универсальное чистящее средство

Универсальное чистящее средство

Аппарат AP 100/50 M оснащен баком для воды, обеспечивающим независимость от местных источников водоснабжения. Но это – лишь одно из многочисленных преимуществ многофункционального аппарата.

