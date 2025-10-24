Портативная мойка
Пеший туризм, езда на велосипеде или прогулки с собакой: любая прогулка на свежем воздухе это всегда весело, но иногда, довольно грязно. С портативной мойкой Керхер OC 3 грязь не застанет вас врасплох. Вся грязь останется снаружи, где ей самое место.
Мобильная минимойка
Черезвычайно компактный мобильный очиститель ОС 3 со встроенным аккумулятором и резервуаром для воды легко транспортировать и хранить. Для широкого спектра применений с электрическим и водным подключением в любом месте и в любое время.
Ручная минимойка
Подсоедините шланг, и вы готовы к работе: с инновационной минимойкой Kärcher KHB 5 со сменным аккумулятором 18 В для быстрой и разнообразной промежуточной уборки по дому - не требуется подключение к электросети.