Портативная мойка

Пеший туризм, езда на велосипеде или прогулки с собакой: любая прогулка на свежем воздухе это всегда весело, но иногда, довольно грязно. С портативной мойкой Керхер OC 3 грязь не застанет вас врасплох. Вся грязь останется снаружи, где ей самое место.

Черезвычайно компактный мобильный очиститель ОС 3 со встроенным аккумулятором и резервуаром для воды легко транспортировать и хранить. Для широкого спектра применений с электрическим и водным подключением в любом месте и в любое время.

Подсоедините шланг, и вы готовы к работе: с инновационной минимойкой Kärcher KHB 5 со сменным аккумулятором 18 В для быстрой и разнообразной промежуточной уборки по дому - не требуется подключение к электросети.

