ПЫЛЕСОСЫ

Пылесосы Kärcher сочетают высокую силу всасывания с мобильностью и широкими функциональными возможностями. Для проживающих в одиночку или семьями, для аллергиков или владельцев домашних животных: в ассортименте пылесосов Kärcher есть модели, отвечающие любым запросам.

Vacuum Cleaners
Filter
Тип пылесоса
0 Продукты

Аккумуляторные пылесосы

VC 7 Cordless yourMax

VC 6 Cordless ourFamily

VC 4 Cordless myHome

Инновационная технология датчика пыли

VC 7 Cordless yourMax делает уборку еще более эффективной и легкой. Инновационный датчик пыли обеспечивает автоматическое обнаружение пыли и контроль мощности. Интеллектуальная регулировка мощности обеспечивает эффективное использование времени работы от батареи до 60 минут. Нет ничего проще и удобнее, чем пылесосить!

Kärcher battery-powered vacuum cleaners

Беспроводная свобода с литий-ионным аккумулятором

Беспроводные пылесосы выделяются из толпы максимальной свободой передвижения, высокой мощностью всасывания и малым весом. Мощные аккумуляторы облегчают тяжелую работу по очистке каждого уголка. Кроме того, широкий ассортимент аксессуаров делает беспроводные пылесосы еще более универсальными.

Kärcher cordless vacuum cleaners

Легко использовать

Мощность можно быстро и легко отрегулировать в соответствии с конкретным применением. Удобная кнопка блокировки означает, что вам не нужно удерживать кнопку питания нажатой, в то время как ускоренный режим подходит только для концентрированной точечной уборки.

Easy-to-use cordless vacuum cleaners from Kärcher

Активная насадка для пола

Моторизованные ролики и невероятная маневренность обеспечивают оптимальный сбор грязи и легкую уборку пылесосом под мебелью.

Насадка для пола VC 6 Cordless оснащена светодиодной подсветкой, которая освещает грязь и обеспечивает надежный сбор грязи.

Kärcher cordless vacuum cleaners with active floor nozzle
Kärcher battery-powered vacuum cleaners accessories

Широкий спектр вариантов применения

Множество аксессуаров дополнительно расширяет возможности аккумуляторных пылесосов.

Kärcher battery-powered vacuum cleaners filter system

Практичная система фильтрации

3-ступенчатая система фильтрации, включающая фильтр циклонного типа, входной воздушный фильтр и гигиенический HEPA-фильтр* (у моделей VC 7 Cordless и VC 6 Cordless), гарантирует выпуск особенно чистого воздуха.

Kärcher battery-powered vacuum cleaners easy cleaning

Опорожнение пылесборника одним нажатием

Грязь удаляется легко и гигиенично одним нажатием кнопки, поэтому вам не нужно к ней прикасаться.

Kärcher battery-powered vacuum cleaners wall mount

Практичный настенный кронштейн

Настенный держатель позволяет легко поместить аппарат на хранение и при необходимости быстро воспользоваться им. Настенный держатель для пылесосов VC 7 Cordless yourMax и VC 6 Cordless ourFamily обеспечивает одновременно удобный заряд аккумулятора.

Kärcher battery-powered vacuum cleaner VC 7 Cordless

VC 7 Cordless yourMax

Уборка превращается в удовольствие: пылесос VC 7 Cordless yourMax впечатляет совершенными технологиями, обширным оснащением и удобством в управлении. Инновационный датчик запыленности, адаптирующий силу всасывания к конкретной ситуации уборки, обеспечивает эффективное использование заряда аккумулятора и продолжительную (до 60 минут) непрерывную работу. Мощный (350 Вт) бесщеточный двигатель постоянного тока, питаемый от аккумулятора напряжением 25,2 В, гарантирует эффективную уборку, причем функция Boost позволяет одним нажатием кнопки увеличивать силу всасывания. Другими преимуществами являются предельная простота опустошения контейнера для сбора мусора, эргономичная конструкция аппарата, подходящая для уборки в труднодоступных местах, и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой, обеспечивающей лучшую видимость пыли. Очистка фильтра значительно облегчается наличием специального инструмента и второго сменного фильтра. Различные насадки позволяют легко наводить чистоту в любых местах: щелевая насадка подходит для удаления загрязнений из углов и щелей, насадка «2 в 1» – для чистки мягкой мебели, а мягкая щетка – для очистки чувствительных поверхностей. Дополнительный комфорт обеспечивают индикатор состояния аккумулятора и настенный держатель с функцией заряда.

Kärcher VC 6 Cordless vacuum cleaner

VC 6 Cordless ourFamily

Уборка действительно может быть такой простой: с беспроводным пылесосом VC 6 Cordless ourFamily уборка станет настоящим удовольствием. Многие интеллектуальные функции включают опустошение пылесборника одним нажатием, функцию Boost, эргономичный дизайн для уборки в труднодоступных местах и ​​светодиодную подсветку на активной насадке для пола, которая делает пыль более заметной и гарантирует надежный сбор грязи.

Другие преимущества включают в себя впечатляющее время работы от батареи 50 минут, бесшумную работу, отдельный инструмент для очистки фильтра и легко читаемый дисплей состояния батареи, который постоянно показывает состояние батареи и соответствующие сообщения.

VC 4 Cordless myHome

Максимальная свобода передвижения сочетается с максимальным комфортом: беспроводной пылесос VC 4 Cordless myHome со временем работы до 30 минут избавляет пользователя от необходимости таскать с собой большой пылесос. Его многочисленные интеллектуальные функции превращают уборку в удовольствие: опустошение пылесборника одним нажатием, функция Boost, бесшумная работа, эргономичный дизайн и активная насадка для пола, гарантирующая надежный сбор грязи с твердых полов и ковров.

Kärcher VC 4 Cordless vacuum cleaner

Пылесос с мешком

VC 2

Компактный пылесос VC 2 от Kärcher идеально подходит для использования в квартирах и небольших домах. Он может храниться в небольших помещениях и обеспечивает чрезвычайно надежные результаты очистки. Более того, VC 2 впечатляет многочисленными удобными функциями, такими как автоматическая смотка кабеля, которая позволяет быстро убрать кабель после использования, складная ручка для переноски, позволяющая легко подниматься и спускаться по лестнице, бесконечное Регулятор мощности на устройстве и отделение для хранения аксессуаров. Модель Premium также включает в комплект поставки паркетную насадку для бережной уборки паркета и твердых полов.

Kärcher vacuum cleaner with bag

Мешочная технология

Пылесосы Kärcher с мешком очень гигиеничны, так как всасываемая грязь и пыль надежно задерживаются в мешке. Когда мешок заполнен, его можно быстро снять с устройства и утилизировать, не соприкасаясь с грязью и даже не образуя пыли. Эта особенность особенно ценится аллергиками, в том числе.

Kärcher Vacuum cleaner with bag cable rewind

Автоматическая смотка кабеля

После использования шнур можно быстро и легко смотать.

Kärcher Vacuum cleaner with bag handle

Складывающаяся ручка для переноски

Складывающаяся ручка для переноски позволяет легко переносить пылесос даже вверх и вниз по лестнице.

Kärcher Vacuum cleaner with bag power control

Бесступенчатая регулировка мощности на устройстве

Адаптивная мощность: мощность всасывания устройства можно установить на любой уровень в соответствии с вашими требованиями.

Kärcher Vacuum cleaner with bag accessories

Отсек для аксессуаров

Аксессуары можно хранить на самом устройстве, чтобы они всегда были под рукой.

Безмешковые пылесосы

Kärcher bagless vacuum cleaner

VC 3

Новый мультициклонный пылесос VC 3 от Kärcher благодаря своим компактным размерам идеально подходит для квартир и небольших домов. Он не только очищает твердые полы и ковры, но благодаря щелевой насадке и мягкой щетке для пыли он дает отличные результаты даже в узких щелях и на деликатных поверхностях.
Другие преимущества включают в себя гигиенический фильтр HEPA, который надежно фильтрует мельчайшие загрязнения, такие как пыльца или другие вызывающие аллергию частицы, а также практичное парковочное положение. Модель Premium также включает в комплект поставки паркетную насадку для бережной уборки паркета и твердых полов.

Kärcher vacuum cleaner filter system

Мультициклонная технология

Пылесосы Kärcher с технологией мультициклонов собирают грязь не в мешочные фильтры, а в прозрачный контейнер для отходов. Это не только избавляет от неудобств, связанных с покупкой и установкой дорогих сменных фильтров, но также позволяет сразу увидеть, когда контейнер необходимо опорожнить.

Kärcher bagless vacuum cleaner with filter

Парковочное положение

Удобная функция парковочного положения позволяет быстро и безопасно парковать устройство во время перерывов в работе.

Kärcher bagless vacuum cleaner dirt collector

Прозрачный контейнер для мусора

Мало того, что контейнер для мусора показывает, когда его нужно опорожнить, его содержимое можно утилизировать в кратчайшие сроки.

Kärcher bagless vacuum cleaner cable rewind

Автоматическая смотка кабеля

После использования шнур можно быстро и легко смотать.

Kärcher bagless vacuum cleaner floor nozzle

Съемная насадка для пола

Возможность подключения дополнительных аксессуаров для оптимальной уборки в любой части дома.

Kärcher VC 5 compact vacuum cleaner

VC 5

Компактный пылесос VC 5 от Kärcher небольшой, но мощный, он сочетает в себе чрезвычайно компактные размеры и большую мощность. Этот ручной пылесос можно легко хранить даже в самых маленьких домах, но при этом он обеспечивает такую ​​же чистоту, как и обычный пылесос с выдвижным контейнером.
Ручной пылесос VC 5 впечатляет не только своей сверхкомпактной конструкцией, отличной производительностью уборки и умной системой фильтрации, но и множеством свойств и функций, которые облегчают уборку пылесосом. Откройте для себя разницу.

Безмешковая система фильтрации со встроенной очисткой фильтра

Безмешковая система фильтрации в компактном пылесосе не только избавляет от необходимости покупать дорогие сменные фильтры, но и упрощает и ускоряет очистку фильтра: просто снимите коробку фильтра с ручного пылесоса, откройте крышку и вытряхните грязь. Площадь до 150 м² может быть пропылесосена до того, как фильтр потребует опорожнения.

Компания Kärcher уделила особое внимание очистке фильтра на модели VC 5: процесс отвинчивания фильтра также автоматически очищает его, после чего пыль можно просто вытряхнуть.

Второй фильтр в блоке фильтров, фильтр с длительным сроком службы, необходимо очищать от мелкой пыли только раз в пару месяцев, и при необходимости его можно промывать под проточной водой.

Гигиенический фильтр HEPA (EN 1822:1995) обеспечивает третью ступень фильтрации. Он надежно задерживает мельчайшую пыль, такую ​​как пыльца и частицы, вызывающие аллергию.

Kärcher Compact vacuum cleaner VC 5

Компактный

Этот вертикальный пылесос отличается особенно компактной конструкцией благодаря продуманному расположению компонентов, продуманному дизайну и инновационной технологии двигателя. Кроме того, благодаря запатентованной тройной телескопической всасывающей трубке пылесос можно уменьшить вдвое по сравнению с обычным размером одним нажатием кнопки. Это позволяет легко хранить его в очень ограниченном пространстве — даже в ящике. Это экономит место для хранения вещей даже в небольшом доме.

Kärcher compact vacuum cleaner performance

Чрезвычайно высокая производительность

Регулируемая насадка Kärcher для сухого пола с гибким соединением была специально разработана для VC 5 и идеально подходит для этого устройства. Он особенно эффективен и максимально использует мощность устройства благодаря особенно герметичной конструкции и специальному воздушному каналу, что обеспечивает превосходную эффективность очистки твердых полов и ковров. Благодаря этой запатентованной технологии пылесос VC 5 убирает так же тщательно, как пылесос с большим контейнером.

Kärcher compact vacuum cleaner easy cleaning

Высокая маневренность

Его компактные размеры и продуманная насадка для пола делают VC 5 особенно маневренным, поэтому вы можете легко преодолевать препятствия и проникать глубоко под мебель.

Kärcher compact vacuum cleaner VC 5

Пропылесосьте лестницу с легкостью

Ручной (вертикальный) пылесос — идеальное решение для уборки лестниц без необходимости таскать за собой тяжелый контейнер вверх и вниз.

Kärcher compact vacuum cleaner VC 5

Магнитное парковочное положение

Благодаря магнитному парковочному положению устройство можно быстро и надежно припарковать во время перерывов в работе, а также сделать его более компактным для транспортировки.

Kärcher compact vacuum cleaner cable storage

Практичное отделение для кабеля с функцией быстрого освобождения

Кабель можно аккуратно хранить на задней панели устройства и легко снимать благодаря конструкции с вращающимся крючком.

Kärcher compact vacuum cleaner performance

Четырехступенчатая регулировка мощности

Мощность можно быстро и легко отрегулировать в соответствии с конкретным применением.

Ручной пылесос

Kärcher handheld vacuum cleaner

Мощный помощник для повседневных задач

Грязь не имеет шансов против нашего ручного пылесоса с батарейным питанием: CVH 2 легкий, компактный, простой в обращении и особенно подходит в качестве надежного помощника для ежедневной уборки на кухне, в гостиной, спальне и автомобиле.
Мюсли под столом? Наполнитель для кошачьего туалета в ванной? Стойкая грязь на коврах?
Ваш мощный решатель проблем оставит все это в прошлом. Перезаряжаемый ручной пылесос сочетает в себе компактный дизайн и высокую производительность, что позволяет убирать более крупные крошки в любом месте, в любое время и с максимальной мобильностью.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Чистка салона автомобиля

Простота в обращении сочетается с высокой мощностью всасывания: ручной пылесос с питанием от аккумуляторной батареи очищает поверхности, приборные панели, автомобильные сиденья и ковры, а также труднодоступные места в кратчайшие сроки, возвращая интерьеру вашего автомобиля его былую красоту.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Щелевая насадка 2-в-1

От книжных полок и компьютерных клавиатур до стыков и щелей: складная комбинированная насадка особенно подходит для деликатных поверхностей и труднодоступных мест.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Простая очистка

Открутите, снимите фильтр и опорожните: пластиковый контейнер для отходов можно легко снять и промыть чистой водой.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Премиум-функция: Мощный двигатель*

Двигатель BLDC впечатляет благодаря технологии бесщеточного двигателя, которая делает устройство легче, долговечнее и мощнее. Это означает, что он может удалить грязь быстро и без остатка.

* Доступен в белом цвете в премиум-версии.
Kärcher handheld vacuum cleaner

Премиум-функция: Практичная зарядная станция*

Храните стильно, заряжайте эффективно. Используйте компактную современную станцию ​​для хранения и зарядки ручного пылесоса, экономя место. Это означает, что устройство находится в пределах легкой досягаемости и готово к использованию в любое время.

* Доступен в белом цвете в премиум-версии.

Пылесос с водяным фильтром

Kärcher vacuum cleaner with water filter

DS 6

Пылесос DS 6 с водяным фильтром не только гарантирует чистые полы, но и обеспечивает более свежий отработанный воздух, который на 99,5 % не содержит пыли. Это заметно улучшает воздух, а вместе с ним и микроклимат в помещении. Подходит всем, не только аллергикам.

Как работает пылесос с водяным фильтром

В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, аппарат DS 6 реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации: мощный поток засасываемого воздуха создает движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий содержащиеся в воздухе частицы грязи и пыли. В результате пыль связывается водой и остается в водяном фильтре, а из пылесоса выходит лишь чистый воздух, не содержащий аллергенов. И еще одно важное преимущество для аллергиков: Вам больше не потребуются фильтр-мешки, являющиеся рассадниками пыли, – после уборки достаточно лишь вылить из фильтра грязную воду.

  1. Эффективная фильтрация в прозрачном водяном фильтре. Все грубые частицы грязи остаются в нем - никакой пыли и постоянная мощность всасывания.
  2. Промежуточный фильтр можно промывать под струей воды. он отфильтровывает мелкие частицы пыли, которые остаются в конденсированном влажном воздухе.
  3. Специальный HEPA фильтр 12 задерживает пыльцу, грибковые споры, бактерии и прочие частицы на 99,5%.
Operating principle of vacuum cleaners with water filter
Kärcher vacuum cleaner water filter

Мощный водяной фильтр

Фильтр для воды не только обеспечивает особую чистоту выходящего воздуха, но и благодаря практичной конструкции его легко опорожнять и поддерживать в чистоте.

Kärcher vacuum cleaner water filter accessories

Регулируемая телескопическая всасывающая трубка

Регулируемая телескопическая всасывающая трубка адаптируется в соответствии с ростом пользователя, что обеспечивает дополнительный комфорт во время уборки.

Kärcher vacuum cleaner water filter cable rewind

Автоматическая смотка кабеля

После использования шнур можно быстро и легко смотать.

Kärcher vacuum cleaner water filter parking position

Практичное парковочное положение

Аппарат можно быстро и легко припарковать во время перерыва в работе.

Kärcher vacuum cleaner with water filter

Простая очистка

Съемный фильтр для воды легко заполнять и чистить.

Kärcher vacuum cleaner with water filter parking position

Парковочное положение для вертикального хранения

DS 6 также можно хранить вертикально для экономии места.

Kärcher vacuum cleaner with water filter accessories

Практичное хранение аксессуаров

Все аксессуары можно аккуратно хранить в легкодоступном отсеке для аксессуаров.

Kärcher vacuum cleaner with water filter handle

Эргономичная ручка для переноски

Эргономичная ручка для переноски DS 6 позволяет легко перемещать его с одного места на другое.

Kärcher vacuum cleaner with water filter

Моющийся промежуточный фильтр

Моющийся промежуточный фильтр для длительного срока службы и оптимальных результатов очистки.

У нас есть решение против пыли и шерсти

Motorised floor nozzle

Снова пыльно!

И откуда только берется эта пыль? Мы часто задаем себе такой вопрос, оглядывая все, что нас окружает. Уборка в доме была сделана совсем недавно, но на полу, мебели, книгах и комнатных растениях уже снова появился тонкий слой пыли. Дело в том, что пыль в жилых помещениях непрерывно поднимается в воздух, распределяется в нем и оседает на все поверхности. Предотвратить эту проблему мы не можем, но, к счастью, есть верный способ ее решения. Новые модели аккумуляторных пылесосов позволяют удалять надоедливую пыль быстро, без больших усилий и с максимальной свободой движений.

Из чего же состоит пыль?

От отслаивающихся кожных чешуек и тонких ковровых волокон до пыльцы растений и шерсти домашних животных: пыль представляет собой неоднородную смесь частиц разных размеров, как отдельных, так и соединяющихся друг с другом. В зависимости от размеров и веса частиц, они либо разносятся циркулирующим воздухом по всем углам, либо остаются во взвешенном состоянии и не оседают на поверхности.
Большую часть загрязнений мы заносим в помещения на подошвах своей обуви. Поэтому у входе в дом стоит ставить решетки, текстильные или резиновые коврики, эффективно задерживающие грязь.

Emptying the waste container
Removing dog hair

С питомцами уборка нужна чаще

Если в доме есть кошка, собака, кролик или морская свинка, то проводимой один раз в неделю уборки недостаточно: на полах постоянно появляются следы лап, вокруг миски то и дело рассыпается корм, а шерсть разлетается по всему дому. Поэтому к помощи уборочной техники приходится прибегать регулярно. Наш аккумуляторный пылесос всегда быстро окажется под рукой и справится с любой задачей – даже в труднодоступных местах. С его помощью Вы быстро и легко наведете чистоту везде, где это необходимо.

 

Возьмитесь за шерсть всерьез!


Если у Вас есть домашнее животное, то Вам знакома эта проблема: шерсть четвероногого друга быстро разносится по всему дому, даже если в нем регулярно производится тщательная уборка. Особенно крепко шерсть удерживается на коврах и других текстильных поверхностях, и удалить ее полностью обычным веником не удается. Как же быть? На помощь придет новый аккумуляторный пылесос Kärcher, оснащенный активной насадкой для пола, эффективно удаляющей шерсть домашних животных даже с текстильных напольных покрытий.


Разбросанный наполнитель? Не беда!


Кошки зарывают свои экскременты, и иной раз это приводит к тому, что наполнитель для кошачьего туалета рассыпается вокруг лотка. Эту проблему легко решают наши пылесосы, тщательно собирающие с пола мелкие частицы наполнителя. И лучше всего сделать это как можно быстрее: ведь если неосторожно растоптать гранулы, на полу могут остаться царапины.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова