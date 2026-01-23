С питомцами уборка нужна чаще

Если в доме есть кошка, собака, кролик или морская свинка, то проводимой один раз в неделю уборки недостаточно: на полах постоянно появляются следы лап, вокруг миски то и дело рассыпается корм, а шерсть разлетается по всему дому. Поэтому к помощи уборочной техники приходится прибегать регулярно. Наш аккумуляторный пылесос всегда быстро окажется под рукой и справится с любой задачей – даже в труднодоступных местах. С его помощью Вы быстро и легко наведете чистоту везде, где это необходимо.

Возьмитесь за шерсть всерьез!



Если у Вас есть домашнее животное, то Вам знакома эта проблема: шерсть четвероногого друга быстро разносится по всему дому, даже если в нем регулярно производится тщательная уборка. Особенно крепко шерсть удерживается на коврах и других текстильных поверхностях, и удалить ее полностью обычным веником не удается. Как же быть? На помощь придет новый аккумуляторный пылесос Kärcher, оснащенный активной насадкой для пола, эффективно удаляющей шерсть домашних животных даже с текстильных напольных покрытий.



Разбросанный наполнитель? Не беда!



Кошки зарывают свои экскременты, и иной раз это приводит к тому, что наполнитель для кошачьего туалета рассыпается вокруг лотка. Эту проблему легко решают наши пылесосы, тщательно собирающие с пола мелкие частицы наполнителя. И лучше всего сделать это как можно быстрее: ведь если неосторожно растоптать гранулы, на полу могут остаться царапины.