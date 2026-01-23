ПЫЛЕСОСЫ
Пылесосы Kärcher сочетают высокую силу всасывания с мобильностью и широкими функциональными возможностями. Для проживающих в одиночку или семьями, для аллергиков или владельцев домашних животных: в ассортименте пылесосов Kärcher есть модели, отвечающие любым запросам.
Аккумуляторные пылесосы
VC 7 Cordless yourMax
VC 6 Cordless ourFamily
VC 4 Cordless myHome
Инновационная технология датчика пыли
VC 7 Cordless yourMax делает уборку еще более эффективной и легкой. Инновационный датчик пыли обеспечивает автоматическое обнаружение пыли и контроль мощности. Интеллектуальная регулировка мощности обеспечивает эффективное использование времени работы от батареи до 60 минут. Нет ничего проще и удобнее, чем пылесосить!
Беспроводная свобода с литий-ионным аккумулятором
Беспроводные пылесосы выделяются из толпы максимальной свободой передвижения, высокой мощностью всасывания и малым весом. Мощные аккумуляторы облегчают тяжелую работу по очистке каждого уголка. Кроме того, широкий ассортимент аксессуаров делает беспроводные пылесосы еще более универсальными.
Легко использовать
Мощность можно быстро и легко отрегулировать в соответствии с конкретным применением. Удобная кнопка блокировки означает, что вам не нужно удерживать кнопку питания нажатой, в то время как ускоренный режим подходит только для концентрированной точечной уборки.
Активная насадка для пола
Моторизованные ролики и невероятная маневренность обеспечивают оптимальный сбор грязи и легкую уборку пылесосом под мебелью.
Насадка для пола VC 6 Cordless оснащена светодиодной подсветкой, которая освещает грязь и обеспечивает надежный сбор грязи.
Широкий спектр вариантов применения
Множество аксессуаров дополнительно расширяет возможности аккумуляторных пылесосов.
Практичная система фильтрации
3-ступенчатая система фильтрации, включающая фильтр циклонного типа, входной воздушный фильтр и гигиенический HEPA-фильтр* (у моделей VC 7 Cordless и VC 6 Cordless), гарантирует выпуск особенно чистого воздуха.
Опорожнение пылесборника одним нажатием
Грязь удаляется легко и гигиенично одним нажатием кнопки, поэтому вам не нужно к ней прикасаться.
Практичный настенный кронштейн
Настенный держатель позволяет легко поместить аппарат на хранение и при необходимости быстро воспользоваться им. Настенный держатель для пылесосов VC 7 Cordless yourMax и VC 6 Cordless ourFamily обеспечивает одновременно удобный заряд аккумулятора.
VC 7 Cordless yourMax
Уборка превращается в удовольствие: пылесос VC 7 Cordless yourMax впечатляет совершенными технологиями, обширным оснащением и удобством в управлении. Инновационный датчик запыленности, адаптирующий силу всасывания к конкретной ситуации уборки, обеспечивает эффективное использование заряда аккумулятора и продолжительную (до 60 минут) непрерывную работу. Мощный (350 Вт) бесщеточный двигатель постоянного тока, питаемый от аккумулятора напряжением 25,2 В, гарантирует эффективную уборку, причем функция Boost позволяет одним нажатием кнопки увеличивать силу всасывания. Другими преимуществами являются предельная простота опустошения контейнера для сбора мусора, эргономичная конструкция аппарата, подходящая для уборки в труднодоступных местах, и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой, обеспечивающей лучшую видимость пыли. Очистка фильтра значительно облегчается наличием специального инструмента и второго сменного фильтра. Различные насадки позволяют легко наводить чистоту в любых местах: щелевая насадка подходит для удаления загрязнений из углов и щелей, насадка «2 в 1» – для чистки мягкой мебели, а мягкая щетка – для очистки чувствительных поверхностей. Дополнительный комфорт обеспечивают индикатор состояния аккумулятора и настенный держатель с функцией заряда.
VC 6 Cordless ourFamily
Уборка действительно может быть такой простой: с беспроводным пылесосом VC 6 Cordless ourFamily уборка станет настоящим удовольствием. Многие интеллектуальные функции включают опустошение пылесборника одним нажатием, функцию Boost, эргономичный дизайн для уборки в труднодоступных местах и светодиодную подсветку на активной насадке для пола, которая делает пыль более заметной и гарантирует надежный сбор грязи.
Другие преимущества включают в себя впечатляющее время работы от батареи 50 минут, бесшумную работу, отдельный инструмент для очистки фильтра и легко читаемый дисплей состояния батареи, который постоянно показывает состояние батареи и соответствующие сообщения.
VC 4 Cordless myHome
Максимальная свобода передвижения сочетается с максимальным комфортом: беспроводной пылесос VC 4 Cordless myHome со временем работы до 30 минут избавляет пользователя от необходимости таскать с собой большой пылесос. Его многочисленные интеллектуальные функции превращают уборку в удовольствие: опустошение пылесборника одним нажатием, функция Boost, бесшумная работа, эргономичный дизайн и активная насадка для пола, гарантирующая надежный сбор грязи с твердых полов и ковров.
Пылесос с мешком
VC 2
Компактный пылесос VC 2 от Kärcher идеально подходит для использования в квартирах и небольших домах. Он может храниться в небольших помещениях и обеспечивает чрезвычайно надежные результаты очистки. Более того, VC 2 впечатляет многочисленными удобными функциями, такими как автоматическая смотка кабеля, которая позволяет быстро убрать кабель после использования, складная ручка для переноски, позволяющая легко подниматься и спускаться по лестнице, бесконечное Регулятор мощности на устройстве и отделение для хранения аксессуаров. Модель Premium также включает в комплект поставки паркетную насадку для бережной уборки паркета и твердых полов.
Мешочная технология
Пылесосы Kärcher с мешком очень гигиеничны, так как всасываемая грязь и пыль надежно задерживаются в мешке. Когда мешок заполнен, его можно быстро снять с устройства и утилизировать, не соприкасаясь с грязью и даже не образуя пыли. Эта особенность особенно ценится аллергиками, в том числе.
Автоматическая смотка кабеля
После использования шнур можно быстро и легко смотать.
Складывающаяся ручка для переноски
Складывающаяся ручка для переноски позволяет легко переносить пылесос даже вверх и вниз по лестнице.
Бесступенчатая регулировка мощности на устройстве
Адаптивная мощность: мощность всасывания устройства можно установить на любой уровень в соответствии с вашими требованиями.
Отсек для аксессуаров
Аксессуары можно хранить на самом устройстве, чтобы они всегда были под рукой.
Безмешковые пылесосы
VC 3
Новый мультициклонный пылесос VC 3 от Kärcher благодаря своим компактным размерам идеально подходит для квартир и небольших домов. Он не только очищает твердые полы и ковры, но благодаря щелевой насадке и мягкой щетке для пыли он дает отличные результаты даже в узких щелях и на деликатных поверхностях.
Другие преимущества включают в себя гигиенический фильтр HEPA, который надежно фильтрует мельчайшие загрязнения, такие как пыльца или другие вызывающие аллергию частицы, а также практичное парковочное положение. Модель Premium также включает в комплект поставки паркетную насадку для бережной уборки паркета и твердых полов.
Мультициклонная технология
Пылесосы Kärcher с технологией мультициклонов собирают грязь не в мешочные фильтры, а в прозрачный контейнер для отходов. Это не только избавляет от неудобств, связанных с покупкой и установкой дорогих сменных фильтров, но также позволяет сразу увидеть, когда контейнер необходимо опорожнить.
Парковочное положение
Удобная функция парковочного положения позволяет быстро и безопасно парковать устройство во время перерывов в работе.
Прозрачный контейнер для мусора
Мало того, что контейнер для мусора показывает, когда его нужно опорожнить, его содержимое можно утилизировать в кратчайшие сроки.
Автоматическая смотка кабеля
После использования шнур можно быстро и легко смотать.
Съемная насадка для пола
Возможность подключения дополнительных аксессуаров для оптимальной уборки в любой части дома.
VC 5
Компактный пылесос VC 5 от Kärcher небольшой, но мощный, он сочетает в себе чрезвычайно компактные размеры и большую мощность. Этот ручной пылесос можно легко хранить даже в самых маленьких домах, но при этом он обеспечивает такую же чистоту, как и обычный пылесос с выдвижным контейнером.
Ручной пылесос VC 5 впечатляет не только своей сверхкомпактной конструкцией, отличной производительностью уборки и умной системой фильтрации, но и множеством свойств и функций, которые облегчают уборку пылесосом. Откройте для себя разницу.
Безмешковая система фильтрации со встроенной очисткой фильтра
Безмешковая система фильтрации в компактном пылесосе не только избавляет от необходимости покупать дорогие сменные фильтры, но и упрощает и ускоряет очистку фильтра: просто снимите коробку фильтра с ручного пылесоса, откройте крышку и вытряхните грязь. Площадь до 150 м² может быть пропылесосена до того, как фильтр потребует опорожнения.
Компания Kärcher уделила особое внимание очистке фильтра на модели VC 5: процесс отвинчивания фильтра также автоматически очищает его, после чего пыль можно просто вытряхнуть.
Второй фильтр в блоке фильтров, фильтр с длительным сроком службы, необходимо очищать от мелкой пыли только раз в пару месяцев, и при необходимости его можно промывать под проточной водой.
Гигиенический фильтр HEPA (EN 1822:1995) обеспечивает третью ступень фильтрации. Он надежно задерживает мельчайшую пыль, такую как пыльца и частицы, вызывающие аллергию.
Компактный
Этот вертикальный пылесос отличается особенно компактной конструкцией благодаря продуманному расположению компонентов, продуманному дизайну и инновационной технологии двигателя. Кроме того, благодаря запатентованной тройной телескопической всасывающей трубке пылесос можно уменьшить вдвое по сравнению с обычным размером одним нажатием кнопки. Это позволяет легко хранить его в очень ограниченном пространстве — даже в ящике. Это экономит место для хранения вещей даже в небольшом доме.
Чрезвычайно высокая производительность
Регулируемая насадка Kärcher для сухого пола с гибким соединением была специально разработана для VC 5 и идеально подходит для этого устройства. Он особенно эффективен и максимально использует мощность устройства благодаря особенно герметичной конструкции и специальному воздушному каналу, что обеспечивает превосходную эффективность очистки твердых полов и ковров. Благодаря этой запатентованной технологии пылесос VC 5 убирает так же тщательно, как пылесос с большим контейнером.
Высокая маневренность
Его компактные размеры и продуманная насадка для пола делают VC 5 особенно маневренным, поэтому вы можете легко преодолевать препятствия и проникать глубоко под мебель.
Пропылесосьте лестницу с легкостью
Ручной (вертикальный) пылесос — идеальное решение для уборки лестниц без необходимости таскать за собой тяжелый контейнер вверх и вниз.
Магнитное парковочное положение
Благодаря магнитному парковочному положению устройство можно быстро и надежно припарковать во время перерывов в работе, а также сделать его более компактным для транспортировки.
Практичное отделение для кабеля с функцией быстрого освобождения
Кабель можно аккуратно хранить на задней панели устройства и легко снимать благодаря конструкции с вращающимся крючком.
Четырехступенчатая регулировка мощности
Мощность можно быстро и легко отрегулировать в соответствии с конкретным применением.
Ручной пылесос
Мощный помощник для повседневных задач
Грязь не имеет шансов против нашего ручного пылесоса с батарейным питанием: CVH 2 легкий, компактный, простой в обращении и особенно подходит в качестве надежного помощника для ежедневной уборки на кухне, в гостиной, спальне и автомобиле.
Мюсли под столом? Наполнитель для кошачьего туалета в ванной? Стойкая грязь на коврах?
Ваш мощный решатель проблем оставит все это в прошлом. Перезаряжаемый ручной пылесос сочетает в себе компактный дизайн и высокую производительность, что позволяет убирать более крупные крошки в любом месте, в любое время и с максимальной мобильностью.
Чистка салона автомобиля
Простота в обращении сочетается с высокой мощностью всасывания: ручной пылесос с питанием от аккумуляторной батареи очищает поверхности, приборные панели, автомобильные сиденья и ковры, а также труднодоступные места в кратчайшие сроки, возвращая интерьеру вашего автомобиля его былую красоту.
Щелевая насадка 2-в-1
От книжных полок и компьютерных клавиатур до стыков и щелей: складная комбинированная насадка особенно подходит для деликатных поверхностей и труднодоступных мест.
Простая очистка
Открутите, снимите фильтр и опорожните: пластиковый контейнер для отходов можно легко снять и промыть чистой водой.
Премиум-функция: Мощный двигатель*
Двигатель BLDC впечатляет благодаря технологии бесщеточного двигателя, которая делает устройство легче, долговечнее и мощнее. Это означает, что он может удалить грязь быстро и без остатка.
* Доступен в белом цвете в премиум-версии.
Премиум-функция: Практичная зарядная станция*
Храните стильно, заряжайте эффективно. Используйте компактную современную станцию для хранения и зарядки ручного пылесоса, экономя место. Это означает, что устройство находится в пределах легкой досягаемости и готово к использованию в любое время.
* Доступен в белом цвете в премиум-версии.
Пылесос с водяным фильтром
DS 6
Пылесос DS 6 с водяным фильтром не только гарантирует чистые полы, но и обеспечивает более свежий отработанный воздух, который на 99,5 % не содержит пыли. Это заметно улучшает воздух, а вместе с ним и микроклимат в помещении. Подходит всем, не только аллергикам.
Как работает пылесос с водяным фильтром
В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, аппарат DS 6 реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации: мощный поток засасываемого воздуха создает движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий содержащиеся в воздухе частицы грязи и пыли. В результате пыль связывается водой и остается в водяном фильтре, а из пылесоса выходит лишь чистый воздух, не содержащий аллергенов. И еще одно важное преимущество для аллергиков: Вам больше не потребуются фильтр-мешки, являющиеся рассадниками пыли, – после уборки достаточно лишь вылить из фильтра грязную воду.
- Эффективная фильтрация в прозрачном водяном фильтре. Все грубые частицы грязи остаются в нем - никакой пыли и постоянная мощность всасывания.
- Промежуточный фильтр можно промывать под струей воды. он отфильтровывает мелкие частицы пыли, которые остаются в конденсированном влажном воздухе.
- Специальный HEPA фильтр 12 задерживает пыльцу, грибковые споры, бактерии и прочие частицы на 99,5%.
Мощный водяной фильтр
Фильтр для воды не только обеспечивает особую чистоту выходящего воздуха, но и благодаря практичной конструкции его легко опорожнять и поддерживать в чистоте.
Регулируемая телескопическая всасывающая трубка
Регулируемая телескопическая всасывающая трубка адаптируется в соответствии с ростом пользователя, что обеспечивает дополнительный комфорт во время уборки.
Автоматическая смотка кабеля
После использования шнур можно быстро и легко смотать.
Практичное парковочное положение
Аппарат можно быстро и легко припарковать во время перерыва в работе.
Простая очистка
Съемный фильтр для воды легко заполнять и чистить.
Парковочное положение для вертикального хранения
DS 6 также можно хранить вертикально для экономии места.
Практичное хранение аксессуаров
Все аксессуары можно аккуратно хранить в легкодоступном отсеке для аксессуаров.
Эргономичная ручка для переноски
Эргономичная ручка для переноски DS 6 позволяет легко перемещать его с одного места на другое.
Моющийся промежуточный фильтр
Моющийся промежуточный фильтр для длительного срока службы и оптимальных результатов очистки.
У нас есть решение против пыли и шерсти
Снова пыльно!
И откуда только берется эта пыль? Мы часто задаем себе такой вопрос, оглядывая все, что нас окружает. Уборка в доме была сделана совсем недавно, но на полу, мебели, книгах и комнатных растениях уже снова появился тонкий слой пыли. Дело в том, что пыль в жилых помещениях непрерывно поднимается в воздух, распределяется в нем и оседает на все поверхности. Предотвратить эту проблему мы не можем, но, к счастью, есть верный способ ее решения. Новые модели аккумуляторных пылесосов позволяют удалять надоедливую пыль быстро, без больших усилий и с максимальной свободой движений.
Из чего же состоит пыль?
От отслаивающихся кожных чешуек и тонких ковровых волокон до пыльцы растений и шерсти домашних животных: пыль представляет собой неоднородную смесь частиц разных размеров, как отдельных, так и соединяющихся друг с другом. В зависимости от размеров и веса частиц, они либо разносятся циркулирующим воздухом по всем углам, либо остаются во взвешенном состоянии и не оседают на поверхности.
Большую часть загрязнений мы заносим в помещения на подошвах своей обуви. Поэтому у входе в дом стоит ставить решетки, текстильные или резиновые коврики, эффективно задерживающие грязь.
С питомцами уборка нужна чаще
Если в доме есть кошка, собака, кролик или морская свинка, то проводимой один раз в неделю уборки недостаточно: на полах постоянно появляются следы лап, вокруг миски то и дело рассыпается корм, а шерсть разлетается по всему дому. Поэтому к помощи уборочной техники приходится прибегать регулярно. Наш аккумуляторный пылесос всегда быстро окажется под рукой и справится с любой задачей – даже в труднодоступных местах. С его помощью Вы быстро и легко наведете чистоту везде, где это необходимо.
Возьмитесь за шерсть всерьез!
Если у Вас есть домашнее животное, то Вам знакома эта проблема: шерсть четвероногого друга быстро разносится по всему дому, даже если в нем регулярно производится тщательная уборка. Особенно крепко шерсть удерживается на коврах и других текстильных поверхностях, и удалить ее полностью обычным веником не удается. Как же быть? На помощь придет новый аккумуляторный пылесос Kärcher, оснащенный активной насадкой для пола, эффективно удаляющей шерсть домашних животных даже с текстильных напольных покрытий.
Разбросанный наполнитель? Не беда!
Кошки зарывают свои экскременты, и иной раз это приводит к тому, что наполнитель для кошачьего туалета рассыпается вокруг лотка. Эту проблему легко решают наши пылесосы, тщательно собирающие с пола мелкие частицы наполнителя. И лучше всего сделать это как можно быстрее: ведь если неосторожно растоптать гранулы, на полу могут остаться царапины.