АККУМУЛЯТОРНАЯ САДОВАЯ ТЕХНИКА
Будь то уход за газоном, живой изгородью и деревьями или удаление сорняков и листьев. С садовыми инструментами Kärcher сады становятся еще красивее. И, благодаря работе от батареи, без каких-либо раздражающих шумов и мешающих кабелей.
ПРОСТО WOW. ВЕРНИТЕ КРАСКИ ВАШЕМУ САДУ
Вы – правитель своего королевства, покоритель дикой природы. Здесь, во дворе вашего замка, почувствуйте себя королевской особой. Правьте своим маленьким миром! С помощью мощных садовых аккумуляторных инструментов Kärcher вы можете придать ему великолепный, цветущий вид. Уход за газонами, живыми изгородями и деревьями или удаление листьев и сорняков – просто WOW!
Аккумуляторная газонокосилка
Маневренные газонокосилки на 18 В особенно подходят для газонов небольшого и среднего размера. Для больших газонов идеальным выбором являются мощные газонокосилки на 36 В.
Аккумуляторная многофункциональная лампа
Аккумуляторная лампа MFL 2-18: ваш надежный источник света в любых условиях. Она создаёт яркое освещение там, где это необходимо, будь то поздняя работа или ночной отдых. С функцией powerbank вы можете легко подзарядить смартфоны и планшеты. Эта лампа обладает невероятной универсальностью и портативностью, значительно превосходя традиционные фонари и проводные прожекторы.
Аккумуляторный триммер для газонов
Аккумуляторные триммеры от Kärcher гарантируют постоянное поддержание газонов в ухоженном виде. От простых до самых мощных - Kärcher предлагает оптимальное решение для каждой области применения.
Аккумуляторный кусторез
Идеально подходит для формирования и обрезки живых изгородей и кустарников. Благодаря работе от аккумулятора, тихий, практичный и никаго надоедающего кабеля.
Аккумуляторные ножницы для травы и кустов
С аккумуляторными ножницами для травы подстригать края газона очень просто. А посредством удобной замены лезвия инструмент легко становится кусторезом для точного моделирования вашей живой изгороди.
Аккумуляторный удалитель сорняков
Удаление мха и сорняков очень трудоемкий процесс, сопровождаемый болью в спине. Но все это в прошлом с инновационным аппаратом для удаления сорняков от Kärcher.
Аккумуляторная воздуходувка
В борьбе с осенним листопадом Вам помогут мощные аккумуляторные воздуходувки и садовые пылесосы Kärcher, которые обеспечивают молниеносную уборку приусадебной территории.
Аккумуляторная цепная пила
Благодаря оптимальному распределению массы аккумуляторные цепные пилы Kärcher обеспечивают очень удобное выполнение любых работ, а использованный в них бесщеточный двигатель гарантирует продолжительную работу от одного заряда и долгий срок службы инструмента.
Аккумуляторный секатор и садовая сабельная пила
Простая обрезка веток даже в труднодоступных местах - не проблема для аккумуляторного сучкореза Kärcher и его высококачественного обводного ножа.
Аккумуляторный опрыскиватель
Защита и уход за растениями нажатием одной кнопки: напорный опрыскиватель PSU 4-18, оснащенный сменным 18 В аккумулятором, 4 л баком и телескопической трубкой, может использоваться для удобрения растений аэрозольной струей, целенаправленного уничтожения вредителей и сорняков, а также удобного полива рассады. И все это – без утомительного ручного создания давления в баке.