АККУМУЛЯТОРНАЯ САДОВАЯ ТЕХНИКА

Будь то уход за газоном, живой изгородью и деревьями или удаление сорняков и листьев. С садовыми инструментами Kärcher сады становятся еще красивее. И, благодаря работе от батареи, без каких-либо раздражающих шумов и мешающих кабелей.

ПРОСТО WOW. ВЕРНИТЕ КРАСКИ ВАШЕМУ САДУ

Вы – правитель своего королевства, покоритель дикой природы. Здесь, во дворе вашего замка, почувствуйте себя королевской особой. Правьте своим маленьким миром! С помощью мощных садовых аккумуляторных инструментов Kärcher вы можете придать ему великолепный, цветущий вид. Уход за газонами, живыми изгородями и деревьями или удаление листьев и сорняков – просто WOW!

Kärcher Аккумуляторная газонокосилка

Аккумуляторная газонокосилка

Маневренные газонокосилки на 18 В особенно подходят для газонов небольшого и среднего размера. Для больших газонов идеальным выбором являются мощные газонокосилки на 36 В.

Kärcher Аккумуляторная многофункциональная лампа

Аккумуляторная многофункциональная лампа

Аккумуляторная лампа MFL 2-18: ваш надежный источник света в любых условиях. Она создаёт яркое освещение там, где это необходимо, будь то поздняя работа или ночной отдых. С функцией powerbank вы можете легко подзарядить смартфоны и планшеты. Эта лампа обладает невероятной универсальностью и портативностью, значительно превосходя традиционные фонари и проводные прожекторы.

Kärcher Аккумуляторный триммер для газонов

Аккумуляторный триммер для газонов

Аккумуляторные триммеры от Kärcher гарантируют постоянное поддержание газонов в ухоженном виде. От простых до самых мощных - Kärcher предлагает оптимальное решение для каждой области применения.

Kärcher Аккумуляторный кусторез

Аккумуляторный кусторез

Идеально подходит для формирования и обрезки живых изгородей и кустарников. Благодаря работе от аккумулятора, тихий, практичный и никаго надоедающего кабеля.

Kärcher Аккумуляторные ножницы для травы и кустов

Аккумуляторные ножницы для травы и кустов

С аккумуляторными ножницами для травы подстригать края газона очень просто. А посредством удобной замены лезвия инструмент легко становится кусторезом для точного моделирования вашей живой изгороди.

Kärcher Аккумуляторный удалитель сорняков

Аккумуляторный удалитель сорняков

Удаление мха и сорняков очень трудоемкий процесс, сопровождаемый болью в спине. Но все это в прошлом с инновационным аппаратом для удаления сорняков от Kärcher.

Kärcher Аккумуляторная воздуходувка

Аккумуляторная воздуходувка

В борьбе с осенним листопадом Вам помогут мощные аккумуляторные воздуходувки и садовые пылесосы Kärcher, которые обеспечивают молниеносную уборку приусадебной территории.

Kärcher Аккумуляторная цепная пила

Аккумуляторная цепная пила

Благодаря оптимальному распределению массы аккумуляторные цепные пилы Kärcher обеспечивают очень удобное выполнение любых работ, а использованный в них бесщеточный двигатель гарантирует продолжительную работу от одного заряда и долгий срок службы инструмента.

Kärcher Аккумуляторный секатор и садовая сабельная пила

Аккумуляторный секатор и садовая сабельная пила

Простая обрезка веток даже в труднодоступных местах - не проблема для аккумуляторного сучкореза Kärcher и его высококачественного обводного ножа.

Kärcher Аккумуляторный опрыскиватель

Аккумуляторный опрыскиватель

Защита и уход за растениями нажатием одной кнопки: напорный опрыскиватель PSU 4-18, оснащенный сменным 18 В аккумулятором, 4 л баком и телескопической трубкой, может использоваться для удобрения растений аэрозольной струей, целенаправленного уничтожения вредителей и сорняков, а также удобного полива рассады. И все это – без утомительного ручного создания давления в баке.

