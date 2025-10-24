Аппарат для чистки террас

Идеальное решение для очистки патио. Положите конец изнурительной чистке. Просто подключите шнур питания и садовый шланг, и вскоре после этого насладитесь прохладным напитком в чистом патио. Наш очиститель патио PCL 4 делает это возможным. Вращающиеся роликовые щетки и вода очищаются равномерно, удаляя даже стойкие и въевшиеся загрязнения. Количество воды можно легко регулировать, это означает, что вы используете столько воды, сколько вам действительно нужно. Грязь разрыхляется и вымывается за один шаг. Никаких переделок не потребуется.

0 Продукты
Kärcher
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2025 Керхер Молдова