Аппарат для чистки террас

Идеальное решение для очистки патио. Положите конец изнурительной чистке. Просто подключите шнур питания и садовый шланг, и вскоре после этого насладитесь прохладным напитком в чистом патио. Наш очиститель патио PCL 4 делает это возможным. Вращающиеся роликовые щетки и вода очищаются равномерно, удаляя даже стойкие и въевшиеся загрязнения. Количество воды можно легко регулировать, это означает, что вы используете столько воды, сколько вам действительно нужно. Грязь разрыхляется и вымывается за один шаг. Никаких переделок не потребуется.