Пароочистители Kärcher обеспечивают чистоту во всем доме, и ваша семья может быть уверена, что все будет очищено до волокон без химикатов. Благодаря высокой эффективности очистки пар удаляет до 99,999% * коронавирусов, а также 99,99% ** всех типичных домашних бактерий и обеспечивает гигиеническую и здоровую среду обитания. Будь то на кухне, в ванной, на полу или даже во время глажки, Kärcher действительно работает на полную мощность и обеспечивает превосходные результаты. Откройте для себя разнообразие возможных приложений прямо сейчас!
Использование пара для борьбы с коронавирусами * и бактериями **
Просто и эффективно против бактерий и коронавирусов: горячий пар. Мощная подача пара, высокая температура пара, мощные форсунки и горячие чистящие салфетки гарантируют, что пароочистители Kärcher могут уничтожить до 99,999% * вирусов, таких как коронавирусы или вирусы гриппа, а также 99,99% ** типичных бытовых бактерий на твердых поверхностях, фурнитуре плитке, зеркалах и т. д.
- Гигиена и чистота до волокон с паром - полностью без химикатов, только с водопроводной водой
- Устранение до 99,999% * коронавирусов, а также 99,99% ** типичных бытовых бактерий на гладких твердых поверхностях
- Лучшая эффективность очистки по сравнению с обычными ручными методами очистки с моющим средством
- Высокая температура пара, сильное парообразование
ПРОСТО WOW. ВЕРНИТЕ УЮТ И ИДЕАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК СВОЕМУ ДОМУ
Выбор за вами: серия EasyFix с улучшенными аксессуарами
Новый отпариватель
Новый отпариватель предлагает быстрое и эффективное решение для удаления складок на одежде. Совместим со всеми пароочистителями Kärcher, которые поддерживают использование аксессуаров.
SC 5 EasyFix
Удаляет даже стойкие загрязнения благодаря инновационной функции VapoHydro (активация горячей воды). Многоступенчатое управление потоком пара также позволяет выбрать оптимальную настройку для соответствующей поверхности и степени загрязнения.
Также доступна версия "Iron", включая паровой утюг.
SC 4 EasyFix
Со съемным баком для простой заправки и насадкой для пола EasyFix для максимальной эффективности очистки и простой бесконтактной замены салфетки.
Также доступна версия "Iron", включая паровой утюг.
SC 3 EasyFix
Время нагрева составляет всего 30 секунд; сразу готов к использованию; котёл можно постоянно пополнять водой. Инновационная система очистки от накипи позволяет избежать ручной очистки от накипи.
SC 3 Upright EasyFix
С трехступенчатым регулированием расхода пара для разных очищаемых поверхностей и съемным резервуаром для воды с непрерывным наполнением для бесперерывной работы. Дополнительная очистка от накипи не требуется благодаря технологии очистки от накипи.
SC 2 EasyFix
Идеальное решение начального уровня в мире паровой очистки - со всеми основными функциями. Многофункциональные аксессуары можно хранить прямо на устройстве.
SC 2 Upright EasyFix
Маленький, узкий, легкий и быстро готовый к работе. Как твердые, так и деревянные полы можно мыть с помощью двухступенчатого регулятора потока пара.
Наполните бак водопроводной водой и приступайте к работе через 30 секунд. Технология удаления накипи со сменным картриджем для удаления накипи обеспечивает простое обслуживание без дополнительной очистки от накипи.
SC 2 Deluxe EasyFix
Компактный SC 2 Deluxe EasyFix со LED кольцом с подсветкой для отображения рабочего режима. Идеально подходит для всех твердых поверхностей в доме.
SC 1 EasyFix
Всегда под рукой, идеально подходит для нерегулярного использования. Благодаря компактным размерам его можно хранить прямо на месте использования (например, на кухне, в ванной). Несмотря на компактный размер, SC 1 также удаляет до 99,999% коронавирусов *, а также 99,99% типичных бытовых бактерий. **
Улучшенная насадка для уборки пола***
Очистка дома только при помощи пара
Бактериям не место на кухне: пароочиститель Керхер для гигиены и чистоты
Очистка кухни
Будь то арматура и фурнитура, настенная плитка, стеклянные или пластиковые поверхности, вытяжка, плита или раковина: пароочиститель оставляет кухню гигиенически чистой - без больших физических усилий и без химических остатков.
Уборка пола
Пароочиститель плитки SC превосходно очищает любые твердые напольные покрытия (каменные или керамические поверхности, ПВХ, ламинат, лакированный паркет и т. д.) и не оставляет на них следов бытовой химии.
Уборка в ванной
Паровой очиститель SC для мойки настенной плитки, стеклянных и зеркальных поверхностей, раковины, смесителей, стенок душевой кабины и т. д. гарантирует поддержание в ванной комнате гигиенической чистоты. Идеально подходит для стекол: не оставляет разводов и потеков.
Глажение с отпариванием
Предлагаемая Kärcher паровая гладильная система SC, включающая высококачественный паровой утюг и гладильную доску, позволяет вдвое ускорить утюжку и получать превосходно разглаженное сухое белье, которое может быть сразу убрано в шкаф.
Один за всех – благодаря широкому набору принадлежностей
Обширный ассортимент принадлежностей для пароочистителей Kärcher позволяет выполнять с их помощью множество работ по уборке в доме.
Паровой утюг
Насадки
Комплекты салфеток
Щеточные насадки
Паровые шланги
Комплекты принадлежностей
Прочие принадлежности
Принадлежности, подходящие к Вашему аппарату, Вы найдете в разделе поиска принадлежностей.
* При точечной очистке пароочистителем Kärcher, то есть при продолжительности пропаривания 30 секунд при максимальном уровне пара, 99,999% вирусов, таких как коронавирус или грипп (за исключением вируса гепатита B), удаляются из гладкой, твердые бытовые поверхности (тест-микробы: модифицированный вирус осповакцины Ankara) при прямом контакте с очищаемой поверхностью.
** При очистке со скоростью 30 см/сек. и максимальным давлением пара 99,99% всех типичных домашних бактерий на гладких и твердых бытовых поверхностях погибают (тестовые микробы: Enterococcus hirae) при прямом контакте с очищаемой поверхностью.
*** Тщательная очистка с помощью пароочистителя Kärcher дает лучшие результаты очистки, чем ручная очистка шваброй с моющим средством. Протестировано в соответствии с международными стандартами производительности