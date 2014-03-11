Person reinigt Holzboden mit Kärcher Dampfreiniger

ПАРООЧИСТИТЕЛИ

Пароочистители Kärcher обеспечивают чистоту во всем доме, и ваша семья может быть уверена, что все будет очищено до волокон без химикатов. Благодаря высокой эффективности очистки пар удаляет до 99,999% * коронавирусов, а также 99,99% ** всех типичных домашних бактерий и обеспечивает гигиеническую и здоровую среду обитания. Будь то на кухне, в ванной, на полу или даже во время глажки, Kärcher действительно работает на полную мощность и обеспечивает превосходные результаты. Откройте для себя разнообразие возможных приложений прямо сейчас!

Использование пара для борьбы с коронавирусами * и бактериями **

Просто и эффективно против бактерий и коронавирусов: горячий пар. Мощная подача пара, высокая температура пара, мощные форсунки и горячие чистящие салфетки гарантируют, что пароочистители Kärcher могут уничтожить до 99,999% * вирусов, таких как коронавирусы или вирусы гриппа, а также 99,99% ** типичных бытовых бактерий на твердых поверхностях, фурнитуре плитке, зеркалах и т. д.

  • Гигиена и чистота до волокон с паром - полностью без химикатов, только с водопроводной водой
  • Устранение до 99,999% * коронавирусов, а также 99,99% ** типичных бытовых бактерий на гладких твердых поверхностях
  • Лучшая эффективность очистки по сравнению с обычными ручными методами очистки с моющим средством
  • Высокая температура пара, сильное парообразование
ПАРООЧИСТИТЕЛИ ПРОТИВ КОРОНОВИРУСА

ПРОСТО WOW. ВЕРНИТЕ УЮТ И ИДЕАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК СВОЕМУ ДОМУ

Выбор за вами: серия EasyFix с улучшенными аксессуарами

Новый отпариватель

Новый отпариватель предлагает быстрое и эффективное решение для удаления складок на одежде. Совместим со всеми пароочистителями Kärcher, которые поддерживают использование аксессуаров.

garment steamer

SC 5 EasyFix

Удаляет даже стойкие загрязнения благодаря инновационной функции VapoHydro (активация горячей воды). Многоступенчатое управление потоком пара также позволяет выбрать оптимальную настройку для соответствующей поверхности и степени загрязнения.

Также доступна версия "Iron", включая паровой утюг.

Woman ironing using a Kärcher steam cleaner SC 5 EasyFix with steam pressure iron

SC 4 EasyFix

Со съемным баком для простой заправки и насадкой для пола EasyFix для максимальной эффективности очистки и простой бесконтактной замены салфетки.

Также доступна версия "Iron", включая паровой утюг.

Woman cleaning door using Kärcher steam cleaner SC 4

SC 3 EasyFix

Время нагрева составляет всего 30 секунд; сразу готов к использованию; котёл можно постоянно пополнять водой. Инновационная система очистки от накипи позволяет избежать ручной очистки от накипи.

Person cleaning wooden floor with SC 3 EasyFix

SC 3 Upright EasyFix

С трехступенчатым регулированием расхода пара для разных очищаемых поверхностей и съемным резервуаром для воды с непрерывным наполнением для бесперерывной работы. Дополнительная очистка от накипи не требуется благодаря технологии очистки от накипи.

Person cleaning kirchen floor with SC 3 Upright EasyFix

SC 2 EasyFix

Идеальное решение начального уровня в мире паровой очистки - со всеми основными функциями. Многофункциональные аксессуары можно хранить прямо на устройстве.

Person cleaning table with Kärcher SC 2 EasyFix

SC 2 Upright EasyFix

Маленький, узкий, легкий и быстро готовый к работе. Как твердые, так и деревянные полы можно мыть с помощью двухступенчатого регулятора потока пара.

Наполните бак водопроводной водой и приступайте к работе через 30 секунд. Технология удаления накипи со сменным картриджем для удаления накипи обеспечивает простое обслуживание без дополнительной очистки от накипи.

SC 2 Upright EasyFix cleaning the bathroom floor

SC 2 Deluxe EasyFix

Компактный SC 2 Deluxe EasyFix со LED кольцом с подсветкой для отображения рабочего режима. Идеально подходит для всех твердых поверхностей в доме.

Woman cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner SC 2 Deluxe EasyFix

SC 1 EasyFix

Всегда под рукой, идеально подходит для нерегулярного использования. Благодаря компактным размерам его можно хранить прямо на месте использования (например, на кухне, в ванной). Несмотря на компактный размер, SC 1 также удаляет до 99,999% коронавирусов *, а также 99,99% типичных бытовых бактерий. **

Person cleaning wall using Kärcher steam cleaner SC 1 EasyFix

Пароочистители

Пароочистители Керхер быстро и без применения каких-либо чистящих средств наведут безупречную чистоту во всем доме. Их высочайшая эффективность гарантирует уничтожение 99,99 % бактерий, а значит, максимальную гигиеничность и здоровый микроклимат. Для каких бы работ Вы ни использовали универсальный бытовой пароочиститель Керхер – для влажной уборки пола, наведения чистоты на кухне и в ванной или для утюжки, – их результат всегда будет великолепным. Откройте для себя широкие возможности нашей техники!

Filter
Время нагрева (мин)
Мощность нагревателя (Вт)
Производительность по площади (м²)
Макс. давление пара (бар)
0 Продукты
Kärcher

Улучшенная насадка для уборки пола***

Пол – излюбленное место для игры с детьми и животными, но его также обожают бактерии и грязь. Немецкие пароочистители – это прекрасное решение для его очистки. На таких твердых напольных покрытиях, как натуральный камень, плитка, ПВХ, ламинат или вощеный паркет, они обеспечат идеальную гигиену и чистоту без какой-либо химии. Насадка EasyFix со специальными ламелями гарантирует наиболее длительный контакт пара с очищаемой поверхностью, что обеспечит максимальный эффект. Прекрасный результат: удаление 99,99 % бытовых бактерий. Таким образом, мощные пароочистители «Керхер» значительно более гигиеничны, чем обыкновенные швабры для мытья полов**. Таким устройством также легко можно освежить ковровые покрытия**.

icon_arrow

Очистка дома только при помощи пара

Бактериям не место на кухне: пароочиститель Керхер для гигиены и чистоты

Очистка кухни

Будь то арматура и фурнитура, настенная плитка, стеклянные или пластиковые поверхности, вытяжка, плита или раковина: пароочиститель оставляет кухню гигиенически чистой - без больших физических усилий и без химических остатков.

Person cleaning floor using Kärcher steam cleaner

Уборка пола

Пароочиститель плитки SC превосходно очищает любые твердые напольные покрытия (каменные или керамические поверхности, ПВХ, ламинат, лакированный паркет и т. д.) и не оставляет на них следов бытовой химии.

Person cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner

Уборка в ванной

Паровой очиститель SC для мойки настенной плитки, стеклянных и зеркальных поверхностей, раковины, смесителей, стенок душевой кабины и т. д. гарантирует поддержание в ванной комнате гигиенической чистоты. Идеально подходит для стекол: не оставляет разводов и потеков.

Woman ironing with steam cleaner with steam pressure iron

Глажение с отпариванием

Предлагаемая Kärcher паровая гладильная система SC, включающая высококачественный паровой утюг и гладильную доску, позволяет вдвое ускорить утюжку и получать превосходно разглаженное сухое белье, которое может быть сразу убрано в шкаф. 

Здесь можно найти больше информации по очистке паром.

Один за всех – благодаря широкому набору принадлежностей

Обширный ассортимент принадлежностей для пароочистителей Kärcher позволяет выполнять с их помощью множество работ по уборке в доме.

Woman ironing with Kärcher steam cleaner iron

Паровой утюг

Cleaning the floor with Kärcher steam cleaner

Насадки

Person cleaning kitchen with steam cleaner

Комплекты салфеток

Cleaning of water tap with with steam cleaner brush

Щеточные насадки

Person cleaning bathroom with Kärcher steam cleaner

Паровые шланги

Cleaning of door knob with Kärcher steam cleaner

Комплекты принадлежностей

Window cleaning with the Kärcher steam cleaner

Прочие принадлежности

Принадлежности, подходящие к Вашему аппарату, Вы найдете в разделе поиска принадлежностей.

Найти аксессуар

* При точечной очистке пароочистителем Kärcher, то есть при продолжительности пропаривания 30 секунд при максимальном уровне пара, 99,999% вирусов, таких как коронавирус или грипп (за исключением вируса гепатита B), удаляются из гладкой, твердые бытовые поверхности (тест-микробы: модифицированный вирус осповакцины Ankara) при прямом контакте с очищаемой поверхностью.

** При очистке со скоростью 30 см/сек. и максимальным давлением пара 99,99% всех типичных домашних бактерий на гладких и твердых бытовых поверхностях погибают (тестовые микробы: Enterococcus hirae) при прямом контакте с очищаемой поверхностью.

*** Тщательная очистка с помощью пароочистителя Kärcher дает лучшие результаты очистки, чем ручная очистка шваброй с моющим средством. Протестировано в соответствии с международными стандартами производительности

SC 1

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова