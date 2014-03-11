SC 2 Upright EasyFix

Маленький, узкий, легкий и быстро готовый к работе. Как твердые, так и деревянные полы можно мыть с помощью двухступенчатого регулятора потока пара.

Наполните бак водопроводной водой и приступайте к работе через 30 секунд. Технология удаления накипи со сменным картриджем для удаления накипи обеспечивает простое обслуживание без дополнительной очистки от накипи.