ОЧИСТКА ПАРОМ
Используя естественный пар, пароочистители Kärcher обеспечивают гигиеническую чистоту во всем доме! Благодаря высокой температуре пара, интенсивному парообразованию и связанному с этим отличному проникновению влаги в ткань, аппараты уничтожают 99,99% * бактерий, встречающихся на твердых поверхностях в доме.
* Тщательная очистка пароочистителем Kärcher удаляет 99,99% всех обычных бытовых бактерий с обычных бытовых твердых поверхностей.
Чистота во всем доме с пароочистителями Kärcher
Положите конец утомительной чистке! Наши эффективные пароочистители обеспечивают легкую уборку и безупречную чистоту во всем доме. Эти устройства универсальны и заменяют множество традиционных чистящих принадлежностей благодаря многочисленным дополнительным аксессуарам. Некоторые из классических применений включают типичные твердые поверхности во всей жилой зоне, кухне (например, краны, раковины, вытяжка, рабочие поверхности), а также в ванной комнате (например, душевые кабины, краны, раковины, плитка, стыки). Пароочистители Kärcher обеспечивают гигиеническую чистоту во всем доме благодаря естественному пару. Благодаря высокой температуре пара, интенсивному парообразованию и связанному с этим отличному проникновению влаги в ткань, аппараты уничтожают 99,99% * бактерий, встречающихся на твердых бытовых поверхностях.
Будь то маленький, компактный аппарат, либо с функцией непрерывной подачи пара, либо аппарат класса премиум: Kärcher предлагает подходящую модель для любых требований и потребностей и, следовательно, идеальную альтернативу традиционной очистке. Благодаря функции VapoHydro даже самые стойкие загрязнения легко удаляются с помощью высококлассных помощников: одним нажатием кнопки в пар добавляется горячая вода, а растворенная грязь смывается.
Пароочистители Kärcher подходят практически для всех напольных покрытий. Устройства бережно и эффективно удаляют даже жирные загрязнения с поверхностей на кухне и в ванных комнатах. Возможности применения наших пароочистителей разнообразны и обеспечивают отличные характеристики не только при очистке, но и при глажке и уходу за тканями. Откройте для себя разнообразные применения пара здесь, и позвольте нам удивить вас изобилием возможностей:
* Тщательная очистка пароочистителем Kärcher удаляет 99,99% всех обычных бытовых бактерий с обычных бытовых твердых поверхностей.
Очистка твёрдых напольных покрытий из камня, плитки
Мы рекомендуем пропылесосить пол перед чисткой паром.
Для очистки паром используйте впитывающую и прочную салфетку для пола из микрофибры. Благодаря системе Velcro её можно легко прикрепить к насадке для пола EasyFix и снять, не контактируя с грязью.
После выхода пара толкайте насадку вперед и назад, чтобы вам не приходилось постоянно добавлять пар. Чтобы стыки были чистыми, нужно не только перемещать сопло поперек, но и перемещать его по диагонали к стыку.
Наши паровые пылесосы - альтернатива чистке плитки пароочистителем. Паровой пылесос может пылесосить, очищать паром и сушить за один прием. Это делает его идеальным для больших площадей, облицованных плиткой, натуральным камнем или ПВХ.
Очистка ламината
Вы также можете чистить полы из ламината или герметичного паркета (не смазанного маслом и не вощеным!), используя половину потока пара. При условии, что вы уверены, что ламинат правильно подогнан и приклеен. Перед очисткой паром рекомендуется пропылесосить ламинатный пол.
Поток пара регулируется с помощью парового пистолета. Используйте 2 салфетки (= 4 слоя), чтобы наименьшее количество пара попадало на поверхность. Никогда не направляйте активную насадку на одно место слишком долго, чтобы пол не намок. Небольшие количества остаточной влаги быстро высыхают без разводов.
После очистки можно герметизировать ламинат. Наше моющее средство RM 531 обеспечивает оптимальный уход и защиту герметичного паркета, ламината и пробкового пола. Удаляются следы пробежек, обновляется пленка для ухода, и пол приобретает полуматовый блеск. Примечание: дайте ухоженным полам затвердеть в течение 24 часов, не используйте воду, не перемещайте мебель и не ходите по полу в обуви. Вы можете равномерно распределить это моющее средство по частям с помощью швабры.
а затем дайте пленке полностью высохнуть (примерно 20–30 мин.) и отполируйте пол.
Освежить ковры
При помощи специальной насадки для ковров, их можно легко освежить. Набор для чистки пола EasyFix легко вставляется в насадку для очистки ковро, и также легко снимается.
Уборка ванных комнат и туалетов
Безупречная чистка в мгновение ока: для очистки настенной плитки, стеклянных и зеркальных поверхностей, кранов, стыков, трещин и т. д.
Совет по удалению известкового налета и остатков мыла:
С помощью абразивной ткани (набор салфеток из микрофибры для ванной) можно легко удалить даже самый стойкий известковый налет и остатки мыла. Салфетки из микрофибры Kärcher мгновенно избавляются от стойких загрязнений. Специальный набор салфеток для ванной обеспечивает бескомпромиссную чистоту без суеты и придирок.
Очистка фурнитуры:
- Используйте только точеченую насадку, чтобы не поцарапать детали из хрома и нержавеющей стали. Держите точечную насадку достаточно близко к очищаемому объекту, пока известь не растворится. Если известь все еще неплотна или находится в неудобном месте, то насадка оснащена щеткой. Потрите пятно мощными импульсами пара.
- Вам следует заранее сбрызнуть более плотные известковые налёты небольшим количеством уксуса или лимонной кислоты и дать им подействовать.
- Если жирная пленка старая, постоянным трением и давлением уже не обойтись. Всегда применяйте пар.
- Чтобы не было разводов, протрите очищенную поверхность желтой салфеткой из микроволокна.
- К сведению: регулярная пропарка предотвращает образование известковых отложений в будущем. Например, при очистке кранов.