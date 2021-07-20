ОЧИСТКА ПАРОМ

Чистота во всем доме с пароочистителями Kärcher

Положите конец утомительной чистке! Наши эффективные пароочистители обеспечивают легкую уборку и безупречную чистоту во всем доме. Эти устройства универсальны и заменяют множество традиционных чистящих принадлежностей благодаря многочисленным дополнительным аксессуарам. Некоторые из классических применений включают типичные твердые поверхности во всей жилой зоне, кухне (например, краны, раковины, вытяжка, рабочие поверхности), а также в ванной комнате (например, душевые кабины, краны, раковины, плитка, стыки). Пароочистители Kärcher обеспечивают гигиеническую чистоту во всем доме благодаря естественному пару. Благодаря высокой температуре пара, интенсивному парообразованию и связанному с этим отличному проникновению влаги в ткань, аппараты уничтожают 99,99% * бактерий, встречающихся на твердых бытовых поверхностях.

Будь то маленький, компактный аппарат, либо с функцией непрерывной подачи пара, либо аппарат класса премиум: Kärcher предлагает подходящую модель для любых требований и потребностей и, следовательно, идеальную альтернативу традиционной очистке. Благодаря функции VapoHydro даже самые стойкие загрязнения легко удаляются с помощью высококлассных помощников: одним нажатием кнопки в пар добавляется горячая вода, а растворенная грязь смывается.

Пароочистители Kärcher подходят практически для всех напольных покрытий. Устройства бережно и эффективно удаляют даже жирные загрязнения с поверхностей на кухне и в ванных комнатах. Возможности применения наших пароочистителей разнообразны и обеспечивают отличные характеристики не только при очистке, но и при глажке и уходу за тканями. Откройте для себя разнообразные применения пара здесь, и позвольте нам удивить вас изобилием возможностей:

* Тщательная очистка пароочистителем Kärcher удаляет 99,99% всех обычных бытовых бактерий с обычных бытовых твердых поверхностей.