CURĂȚENIA CU AJUTORUL ABURULUI: IGIENIZARE FĂRĂ A FOLOSI SUBSTANȚE CHIMICE
Folosind abur natural, produsele de curățat cu aburi Kärcher asigură o curățenie igienică și adâncă în fibre în toată casa! Datorită temperaturii ridicate a aburului, a generării intense de abur și a penetrării excelente a umezelii asociate pânzei, dispozitivele elimină 99,99% * din bacteriile care se găsesc pe suprafețele dure menajere obișnuite.
* Curățarea temeinică cu curățătorul cu aburi Kärcher elimină 99,99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele obișnuite ale gospodăriei.
Curățenie în toată casa cu curățătorile cu aburi Kärcher
Opriți spălarea obositoare! Aparatele noastre de curățare cu abur eficiente permit curățarea fără efort și asigură curățenia perfectă în toată casa. Dispozitivele sunt versatile și înlocuiesc o varietate de ustensile tradiționale de curățare datorită numeroaselor accesorii opționale. Unele dintre aplicațiile clasice includ podele dure tipice de uz casnic în întreaga zonă de locuit, bucătărie (de exemplu, robinete, chiuvete, hota de evacuare, suprafețe de lucru), precum și baie (de exemplu, unități de duș, robinete, chiuvete, plăci, îmbinări). Produsele de curățat cu abur Kärcher asigură igienă și curățare adâncă în fibre în toată casa cu abur natural. Datorită temperaturii ridicate a aburului, a generării intense de aburi și a penetrării excelente a umezelii asociate pânzei, dispozitivele elimină 99,99% * din bacteriile care se găsesc pe suprafețele dure menajere obișnuite.
Fie că este mic și la îndemână, cu funcție de abur non-stop sau ca dispozitiv de primă clasă: Kärcher oferă modelul potrivit pentru fiecare cerință și nevoie și, prin urmare, alternativa ideală la curățarea tradițională. Datorită funcției VapoHydro, chiar și cea mai încăpățânată murdărie poate fi îndepărtată cu ușurință cu ajutorul dispozitivelor de clasă superioară: la atingerea unui buton se adaugă apă fierbinte la abur și murdăria dizolvată este spălată.
Aparatele de curățat cu abur Kärcher sunt potrivite pentru aproape toate acoperirile pentru podea. Dispozitivele îndepărtează ușor și eficient chiar și murdăria grasă de pe suprafețele din bucătării și băi. Posibilitățile de aplicare ale aparatelor de curățat cu abur sunt diverse și oferă performanțe excelente nu numai la curățare, ci și la călcare și pentru îngrijirea textilelor. Descoperiți aici diversele aplicații ale aburului și permiteți-ne să vă surprindem cu abundența posibilităților:
* Curățarea temeinică cu curățătorul cu aburi Kärcher îndepărtează 99,99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele obișnuite de uz casnic.
Curățarea suprafețelor din piatră și ceramică
Vă recomandăm să aspirați podeaua înainte de curățarea cu abur.
Pentru curățarea cu abur, vă rugăm să folosiți o cârpă absorbantă și durabilă din podea din microfibră. Datorită sistemului Velcro, acesta poate fi fixat cu ușurință pe duza de podea EasyFix și poate fi îndepărtat fără contact cu murdăria.
Împingeți duza înainte și înapoi după eliberarea aburului, astfel încât să nu trebuie să adăugați constant abur. Pentru a obține îmbinări curate, nu trebuie doar să deplasați duza transversală, ci și să o deplasați în mod deliberat în diagonală la îmbinare.
Aspiratoarele noastre cu abur sunt o alternativă la curățarea plăcilor cu aspiratorul cu abur. Aspiratorul cu abur poate aspira, curăța și usca cu abur - într-un singur pas. Acest lucru îl face ideal pentru zone cu gresie mare, piatră naturală sau PVC.
Curățarea pardoselilor laminate
De asemenea, puteți curăța parchetele laminate sau parchet sigilat (nu uleiat sau ceruit!) Cu jumătate din fluxul de abur. Cu condiția să fiți siguri că laminatul a fost montat și lipit corespunzător. Vă recomandăm să aspirați pardoseala laminată înainte de curățarea cu abur.
Debitul de abur este controlat cu pistolul de abur. Lucrați cu 2 cârpe (= 4 straturi), astfel încât cea mai mică cantitate de abur să intre în contact direct cu zona. Nu îndreptați niciodată duza activă într-un singur loc prea mult timp, astfel încât podeaua să nu se ude prea mult. Cantități mici de umiditate reziduală se usucă rapid și fără urme.
După curățare puteți sigila laminatul. Detergentul nostru RM 531 oferă îngrijire și protecție optimă pentru parchet sigilat, parchet laminat și plută. Semnele de alergare sunt îndepărtate, pelicula de îngrijire este reînnoită, iar podeaua obține o strălucire semi-mată. Notă: permiteți întărirea podelelor întreținute timp de 24 de ore, nu aplicați apă, nu mișcați mobilier și nu mergeți pe podele cu pantofi. Puteți distribui acest detergent uniform în secțiuni cu mopul
apoi lăsați filmul de întreținere să se usuce complet (aprox. 20 - 30 min.) și lustruiți podeaua după aceea.
Împrospătarea covoarelor
Cu duza pentru covoare acestea pot fi reîmprospătate ușor și confortabil. Setul de curățare a podelei EasyFix poate fi ușor conectat la duza pentru covoare.
Curățarea băilor și toaletelor
Curăță scârțâit într-o clipă: pentru curățarea plăcilor de perete, a suprafețelor de sticlă și oglindă, robinete, îmbinări, fisuri etc.
Sfat pentru îndepărtarea reziduurilor de calcar și săpun:
Cu o cârpă abrazivă (set de pânză din microfibră Baie), chiar și cele mai încăpățânate calcar și reziduuri de săpun pot fi îndepărtate cu ușurință. Cârpele din microfibră de la Kärcher scapă de murdăria încăpățânată într-o clipă. Setul special de pânză de baie asigură o curățenie fără compromisuri, fără agitație sau certuri.
Curățarea fitingurilor:
-
Folosiți duza de detalii numai pentru a evita zgârierea armăturilor din crom și oțel inoxidabil. Țineți duza de detaliu destul de aproape de obiectul care urmează să fie curățat până când varul s-a dizolvat. Dacă varul este încă încăpățânat sau se află într-un loc incomod, duza este echipată cu o perie. Frecați locul cu impulsuri puternice de abur.
-
Ar trebui să stropiți în prealabil niște oțet sau acid citric pe straturi de cretă mai groase și permiteți-i să intre în vigoare.
-
Dacă pelicula grasă este veche, nu se poate evita acest lucru cu frecări și presiuni constante. Aplicați întotdeauna niște abur.
-
Pentru un rezultat fără dungi lustruiți zona curățată cu o cârpă galbenă din microfibre.
-
Pentru informații: aburirea regulată previne depunerile viitoare de var. Curățare robinete.