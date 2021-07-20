CURĂȚENIA CU AJUTORUL ABURULUI: IGIENIZARE FĂRĂ A FOLOSI SUBSTANȚE CHIMICE

Curățenie în toată casa cu curățătorile cu aburi Kärcher

Opriți spălarea obositoare! Aparatele noastre de curățare cu abur eficiente permit curățarea fără efort și asigură curățenia perfectă în toată casa. Dispozitivele sunt versatile și înlocuiesc o varietate de ustensile tradiționale de curățare datorită numeroaselor accesorii opționale. Unele dintre aplicațiile clasice includ podele dure tipice de uz casnic în întreaga zonă de locuit, bucătărie (de exemplu, robinete, chiuvete, hota de evacuare, suprafețe de lucru), precum și baie (de exemplu, unități de duș, robinete, chiuvete, plăci, îmbinări). Produsele de curățat cu abur Kärcher asigură igienă și curățare adâncă în fibre în toată casa cu abur natural. Datorită temperaturii ridicate a aburului, a generării intense de aburi și a penetrării excelente a umezelii asociate pânzei, dispozitivele elimină 99,99% * din bacteriile care se găsesc pe suprafețele dure menajere obișnuite.

Fie că este mic și la îndemână, cu funcție de abur non-stop sau ca dispozitiv de primă clasă: Kärcher oferă modelul potrivit pentru fiecare cerință și nevoie și, prin urmare, alternativa ideală la curățarea tradițională. Datorită funcției VapoHydro, chiar și cea mai încăpățânată murdărie poate fi îndepărtată cu ușurință cu ajutorul dispozitivelor de clasă superioară: la atingerea unui buton se adaugă apă fierbinte la abur și murdăria dizolvată este spălată.

Aparatele de curățat cu abur Kärcher sunt potrivite pentru aproape toate acoperirile pentru podea. Dispozitivele îndepărtează ușor și eficient chiar și murdăria grasă de pe suprafețele din bucătării și băi. Posibilitățile de aplicare ale aparatelor de curățat cu abur sunt diverse și oferă performanțe excelente nu numai la curățare, ci și la călcare și pentru îngrijirea textilelor. Descoperiți aici diversele aplicații ale aburului și permiteți-ne să vă surprindem cu abundența posibilităților:

* Curățarea temeinică cu curățătorul cu aburi Kärcher îndepărtează 99,99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele obișnuite de uz casnic.