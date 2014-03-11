Cum funcționează o mașină de frecat-aspirat?

MAȘINI DE FRECAT-ASPIRAT - INVESTIȚIE EFICIENTĂ
Investiția într-o mașină de curățat podeaua trebuie să fie rentabilă – iar gama de mașini de frecat-aspirat de la Kärcher oferă exact acest lucru. Cum? În comparație cu metodele de curățare manuală, acestea reduc costurile, dar în același timp cresc calitatea curățării.
Masina de frecat-aspirat este o soluție rentabilă de curățare pentru orice aplicație
În comparație cu metodele manuale de curățare a podelei, mașinile de frecat-aspirat sunt mai rapide, mai rentabile și mai minuțioase atunci când vine vorba de curățarea tuturor tipurilor de podele. Acestea economisesc timp și agenți de curățare, iar acest lucru protejează atât angajații, cât și bugetul. Mașinile sunt, de asemenea, ușor de utilizat și cu mentenanță redusă. Avem designul potrivit pentru fiecare necesitate, fiecare fiind potrivită în mod ideal tipului și dimensiunii podelei și cerințelor dumneavoastră. Fie că este vorba despre o afacere mică, local sau restaurant, un supermarket sau centru comercial mare, o suprafață foarte mare într-un aeroport sau hală de producție, mașinile de frecat-aspirat sunt cea mai eficientă soluție de curățare pentru pardoseli, indiferent dacă au o dimensiune de 30 sau 30.000 m².
Care este mașina de frecat-aspirat potrivită pentru dumneavoastră?
Mașinile noastre de curățat pardoseala sunt disponibile în diferite dimensiuni și vin cu multe opțiuni de configurare pentru o gamă largă de aplicații - accesoriile noastre special dezvoltate vă ajută pentru rezultate și mai bune de curățare. Alte soluții speciale de curățare și mașni de frecat-aspirat mai simple completează gama noastră. Aici veți găsi nu numai toate informațiile despre categoriile individuale, ci și modelul potrivit pentru necesitățile dumneavoastră.
Mașini de spălat pardoseli
Pentru podele stralucitoare. Cu masinile de spalat pardoseli de la Kärcher, podelele sunt curate si fara pata. Stralucire garantata. Oamenii nostri priceputi la toate si specialistii realizeaza toate tipurile de sarcini casnice de curatare rapida si economica.
Mașini de spălat pardoseli
Prin utilizarea presiunii ridicate de contact, masinile de spălat pardoseli pot curata, indeparta stratul de murdarie si lustrui atat podelele denivelate, cat si cele netede, sau aplica sampon pe covoare.
Mașini monodisc
Indiferent ca este vorba de suprafete dure sau covoare textile: la Kärcher veti gasi cu siguranta masina potrivita cu un singur disc. Avem masini pentru toate necesitatile si pentru orice anotimp.
Mașini de lustruit
Atunci cand pantofii lasa urme: masinile de lustruit de la Kärcher fac podelele sa straluceasca din nou. Fiind alimentate cu baterii, acestea pot fi utilizate inclusiv in timpul orelor normale de lucru.
Mașină de curățat scări și scări rulante
Curatenie imaculata in cel mai scurt timp: masinile de curatat scari si benzi rulante de la Kärcher ofera rezultate foarte bune in ceea ce priveste curatenia pe scari si benzi rulante, precum si pe pervazurile si glafurile ferestrelor.
Caracteristici ale mașinii de frecat-aspirat B 110 R
Cum funcționează o mașină de frecat-aspirat?
Toate mașinile de frecat-aspirat moderne cu perie rolă sau disc funcționează în esență în același mod. Soluția de curățare este adăugată fie în rezervorul de apă curată atunci când se adaugă agenți de curățare fie, în cazul sistemelor de dozare automată, chiar în fața capului periei. Rotația și presiunea de contact a periei funcționează împreună pentru a îndepărta murdăria. Datorită puterii de aspirare a turbinei, apa murdară este apoi absorbită de racletă și colectată în rezervorul de apă murdară. Pe de altă parte, unele mașini de frecat-aspirat nu au turbină sau racletă. Acesta este motivul pentru care murdăria detașată este ulterior aspirată cu ajutorul aspiratoarelor umed-uscate Kärcher.
Dar nu toate mașinile de frecat-aspirat sunt la fel
Mașinile de frecat-aspirat funcționează la fel, dar nu orice model este potrivit pentru toate domeniile de aplicare. Cu toate acestea, datorită diferitelor modele, dimensiuni, sisteme de periere și tehnologii de curățare, este foarte ușor să găsiți o mașină care să corespundă exact cerințelor dumneavoastră individuale. Cunoscând mărimea suprafeței și tipul pardoselii, gradul de murdărie, vă vom recomanda mașina de curățat potrivită pentru ceea ce aveți nevoie.
Ce model pentru ce tip de pardoseală?
Gama de mașini de frecat-aspirat cu perie rolă este potrivită în special pentru curățarea în profunzime a pardoselilor structurate și cu un grad ridicat de murdărie datorită vitezei mari a periei și presiunii de contact mai mari pe cm². Această tehnologie a capului de periere oferă, de asemenea, avantaje substanțiale atunci când curăță murdărie grosieră, deoarece rolele contra-rotative absorb particulele, care sunt apoi direcționate în recipientul de murdărie grosieră. Aceasta înseamnă că nu mai este necesară pre-măturarea ca etapă de lucru anterioară.
Mașinile de frecat-aspirat cu perie disc sunt utilizate în general pentru curățarea de întreținere și a murdăriei superficiale. Aceste mașini de curățat pardoseala sunt deosebit de populare pentru suprafețe netede și zone sensibile la zgomot, cum ar fi spitalele, hotelurile sau restaurantele.
Ce sursă de energie este necesară pentru gama de mașini de frecat-aspirat?
În funcție de dimensiune și model, mașinile de frecat-aspirat Kärcher sunt alimentate de la rețea, alimentate cu baterii sau acționate de motor. În acest caz, aplicația de curățare joacă un rol important în a decide care este cea mai potrivită tehnologie de acționare pentru dumneavoastră.
Disponibile în clasa compactă și a celor conduse manual, mașinile alimentate de la rețea (cu cablu) sunt accesibile și ideale pentru curățarea zonelor interioare mai mici, în afara programului de lucru.
Gama de mașini de frecat-aspirat cu baterii oferă flexibilitate maximă și previn pericolele de împiedicare. Kärcher oferă versiuni cu baterii disponibile pe diferite dimensiuni.
Recomandăm modelele noastre cu motoare cu combustie (diesel sau GPL) pentru spații mari din exterior sau spații interioare bine ventilate. Mașinile de curățat pardoseala cu motor cu combustie de la Kärcher sunt disponibile doar în clasa celor cu post de conducere.
Mașini de frecat-aspirat cu sau fără tracțiune integrată?
Confortul, greutatea și ușurința în utilizare sunt factori cruciali pentru a decide dacă mașina trebuie echipată cu sau fără unitatea de tracțiune integrată. O mașină de frecat-aspirat mai ușoară, cu un volum al rezervorului de până la aprox. 50 de litri poate fi acționată cu ușurință fără tracțiune. Recomandăm tracțiunea integrată pentru modelele de dimensiuni mai mari, deoarece nu este posibil să utilizați o astfel de mașină folosind propria greutate corporală pentru perioade mai lungi de timp, fără a obosi.
Mașinile de curățat pardoselile fără tracțiune utilizează rotația periilor pentru a deplasa mașina înainte. Efortul necesar din partea operatorului pentru a face acest lucru este redus la minimum.
Motorul de tracțiune activ și reglabil al unei mașini de curățat pardoseala cu tracțiune face posibilă utilizarea pe perioade foarte lungi fără acumularea oboselii.
Mașini de frecat-aspirat potrivite pentru nevoile dumneavoastră
O mașină Kärcher de curățat pardoseala poate fi utilizată și pentru aplicații speciale, cum ar fi cristalizarea sau îndepărtarea stratului de vopsea, dacă este echipată cu accesoriile potrivite. Oferim, de asemenea, o gamă largă de accesorii pentru gama de mașini de frecat aspirat: lavete, perii disc sau rolă, lamele, raclete de aspirare, baterii și încărcătoare, echipând mașina pentru cerințele dumneavoastră specifice de curățare. Sunt disponibile, de asemenea, diverse kituri de atașament, cum ar fi Home Base Kit, pentru transportul cu ușurință al instrumentelor de curățare manuală. Așadar, primiți un echipament care este adaptat nevoilor dumneavoastră exacte.
Detergentul potrivit pentru mașina dumneavoastră de frecat-aspirat
Indiferent de tipul pardoselii, al modelului mașinii de frecat-aspirat sau de nivelul de murdărie, Kärcher oferă o gamă largă de agenți de curățare, gamă dezvoltată pentru a satisface perfect diferitele cerințe. Nu numai economice în utilizare și extrem de eficiente împotriva oricărui tip de murdărie, dar și ecologice și îndeplinesc cele mai noi standarde în cercetare.
Reducerea eficientă a germenilor pentru cerințe stricte de igienă
Setul de dezinfectare a suprafețelor pentru gama de mașini de frecat-aspirat cu ajutorul unui spray vă ajută să atingeți un nivel de curățare complet nou, cu bani și materiale puține. Distribuirea dezinfectantului adecvat prin lancea de pulverizare sau duza de mână poate reduce efectiv numărul de germeni de pe podele, pereți și mobilier. Respectând regulile de aplicare, este posibil să se realizeze dezinfectarea profesională prin pulverizare folosind un dezinfectant adecvat. Accesoriile sunt potrivite pentru utilizare în gări, aeroporturi, birouri și clădiri comerciale, azile de bătrâni și îngrijire, creșe, școli, piscine și săli de sport. În prezent, este posibilă modernizarea atât pentru mașinile de spălat B 150 R, cât și pentru B 200 R.
Eficiență pentru viitor - Măturare și spălare într-o singură etapă
Gama noastră de mașini de frecat-aspirat curăță mai eficient spațiile închise, precum și suprafețele mari.
- Economisiți timp și bani
- Curățați rapid și eficient suprafețele mari
- Eficient împotriva murdăriei
Acum rezultate și mai bune de curățare
Eficient, de lungă durată și economic – noul model B 110 R face acum mai ușoară curățarea suprafețelor mari, cum ar fi supermarketuri, aeroporturi și depozite. Datorită componentelor sale actualizate, acesta oferă acum un rezultat de curățare și mai bun pentru confort maxim.
O perspectivă extraordinară
Compact, manevrabil, convenabil: mașinile de frecat-aspirat cu post de conducere pot curăța cu ușurință suprafețe mari începând de la 1500 m², așa cum se găsesc în depozite, de exemplu, parcări sau centre comerciale. Poziția înaltă a scaunelor asigură o imagine bună de ansamblu asupra zonelor care trebuie curățate în orice moment. Totuși, dacă suprafețe se îngustează, cercul mic de rotație asigură o manevrabilitate incredibilă. Datorită panoului clar de control, utilajele sunt intuitive și ușor de operat.
Rapid și flexibil în cel mai scurt timp
Obstacolele și zonele pline de obiecte nu mai sunt o problemă la curățare: gama de mașini de frecat-aspirat din clasa compactă curăță într-o clipă spațiile de dimensiuni mici și medii, cum ar fi restaurante, bucătării, magazine și hoteluri. Manevrabilitatea lor le face ușor de condus chiar și în locuri înguste. Diferitele modele din gamă permit obținerea unor rezultate optime de curățare a diverselor suprafețe și readuc strălucirea acestora. Datorită tehnologiei de aspirare, podelele nu sunt doar curate, ci și uscate și se poate circula pe acestea imediat după curățare.
Consultanta, service si vanzari
-
Pentru a obține o consultație,
-
comandați un demo gratuit,
-
a inchiria,
-
cumpără
mașinile de frecat-aspirat sunt disponibile contactând numărul: