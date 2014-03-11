Cum funcționează o mașină de frecat-aspirat?

Toate mașinile de frecat-aspirat moderne cu perie rolă sau disc funcționează în esență în același mod. Soluția de curățare este adăugată fie în rezervorul de apă curată atunci când se adaugă agenți de curățare fie, în cazul sistemelor de dozare automată, chiar în fața capului periei. Rotația și presiunea de contact a periei funcționează împreună pentru a îndepărta murdăria. Datorită puterii de aspirare a turbinei, apa murdară este apoi absorbită de racletă și colectată în rezervorul de apă murdară. Pe de altă parte, unele mașini de frecat-aspirat nu au turbină sau racletă. Acesta este motivul pentru care murdăria detașată este ulterior aspirată cu ajutorul aspiratoarelor umed-uscate Kärcher.

Dar nu toate mașinile de frecat-aspirat sunt la fel

Mașinile de frecat-aspirat funcționează la fel, dar nu orice model este potrivit pentru toate domeniile de aplicare. Cu toate acestea, datorită diferitelor modele, dimensiuni, sisteme de periere și tehnologii de curățare, este foarte ușor să găsiți o mașină care să corespundă exact cerințelor dumneavoastră individuale. Cunoscând mărimea suprafeței și tipul pardoselii, gradul de murdărie, vă vom recomanda mașina de curățat potrivită pentru ceea ce aveți nevoie.