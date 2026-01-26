Podea
Datorită eficienței lor mari, agenții de curățare Kärcher FloorPro asigură curățarea podelelor fără efort și care economisește timp. În același timp, mașinile de curățat și suprafețele sunt protejate în mod optim.
Îndepărtarea petelor
Detergent pentru curățarea de întreținere
Poate fi folosit oriunde; pentru curățenia de întreținere a tuturor podelelor dure si rezistente la apă; extrem de economic;curățare fără urme; spumă foarte redusă; dizolvă în mod eficient uleiurile, grăsimile și murdaria minerală; se usuca repede
Curățare și îngrijire intermediară / Spray pentru curățare
Curatare si intretinere, intr-un singur produs. Indeparteaza urmele de pasi; lasa o pelicula de protectie; anti-alunecare; antistatic; protejeaza contra zgarieturilor.
Agenți pentru curățarea de bază
Curățare in profunzime; murdarie grosiera; elimină chiar murdaria intarita; foarte eficient; indeparteaza ușor ceara etc .; spumare redusă; prietenos cu mediul; parfum proaspăt
Agenți pentru îngrijire
Solutie pentru îngrijirea și protecția pardoselilor dure și elastice; Acoperire excelentă, aderență, rezistență la alunecare și rezistență la abraziune; rezistență crescută; anti-alunecare, murdărie, rezistent la abraziune; podeaua este mai dura și mai rezistentă la uzură.