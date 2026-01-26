Podea

Datorită eficienței lor mari, agenții de curățare Kärcher FloorPro asigură curățarea podelelor fără efort și care economisește timp. În același timp, mașinile de curățat și suprafețele sunt protejate în mod optim.

Kärcher Îndepărtarea petelor

Îndepărtarea petelor

Kärcher Detergent pentru curățarea de întreținere

Detergent pentru curățarea de întreținere

Poate fi folosit oriunde; pentru curățenia de întreținere a tuturor podelelor dure si rezistente la apă; extrem de economic;curățare fără urme; spumă foarte redusă; dizolvă în mod eficient uleiurile, grăsimile și murdaria minerală; se usuca repede

Kärcher Curățare și îngrijire intermediară / Spray pentru curățare

Curățare și îngrijire intermediară / Spray pentru curățare

Curatare si intretinere, intr-un singur produs. Indeparteaza urmele de pasi; lasa o pelicula de protectie; anti-alunecare; antistatic; protejeaza contra zgarieturilor.

Kärcher Agenți pentru curățarea de bază

Agenți pentru curățarea de bază

Curățare in profunzime; murdarie grosiera; elimină chiar murdaria intarita; foarte eficient; indeparteaza ușor ceara etc .; spumare redusă; prietenos cu mediul; parfum proaspăt

Kärcher Agenți pentru îngrijire

Agenți pentru îngrijire

Solutie pentru îngrijirea și protecția pardoselilor dure și elastice; Acoperire excelentă, aderență, rezistență la alunecare și rezistență la abraziune; rezistență crescută; anti-alunecare, murdărie, rezistent la abraziune; podeaua este mai dura și mai rezistentă la uzură.

