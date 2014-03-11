APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE
Îți amintești sentimentul pe care îl aveai când mașina ta era nouă și aleea ta proaspăt pavată? Când mobilierul tău de grădină a văzut prima dată lumina zilei și zidurile grădinii nu aveau încă mușchi de pământ? Acela a fost un moment real WOW! Dar hei, praful, murdăria și creșterea necontrolată a acestora nu te pot copleși atunci când ai alături de tine un aparat de spălat cu presiune Kärcher. Factorul WOW este încă acolo. Recuperează-l! Împreună cu Kärcher-ul tău poți combate murdăria cu putere și te poți distra făcând asta. Transformă o muncă murdară în pură plăcere! Adu din nou acel WOW în viața ta!
Aparate de spălat cu presiune
ADU DIN NOU ACEL WOW CA UN EXPERT.
Cu primele aparate de spălat cu presiune conectate vreodată la o aplicație, ești acum în marea ligă. Controlează gama Kärcher Smart Control direct de pe smartphone și, având consultantul de utilizare la îndemână, găsește presiunea ideală pentru tot ceea ce cureți și explorează diversele accesorii care îți vor oferi întotdeauna rezultatul optim de curățare.
Primul aparat de spălare cu presiune conectat vreodată la o aplicație.
Cureți ca un expert cu sfaturile din aplicație
Pur și simplu conectează aparatul de spălare cu presiune Smart Control la aplicația Kärcher Home & Garden de pe smartphone - iar curățarea deja devine mai ușoară și mai eficientă. Deoarece sfaturile din aplicație oferă indicații practice și trucuri cu privire la multe situații de curățare și obiecte de curățat, cum ar fi nivelul optim de presiune pentru obiectul care trebuie curățat.
Modul Boost
Dispozitivele Smart Control au un mod Boost pentru o putere suplimentară. Pentru ca murdăria persistentă să nu mai fie o problemă, se aplică o presiune mai mare timp de 30 de secunde. Modul Boost poate fi activat prin intermediul pistolului de pulverizare sau al aplicației.
Tot ce ai nevoie
Cu detalii inteligente ale echipamentului, cum ar fi pistolul de pulverizare Smart Control, lancea de pulverizare 3-în-1 Multi Jet și sistemul de detergent Plug ’n’ Clean, faci față cu calm oricărei provocări de curățare.
Care e potrivit pentru tine?
Cinci tipuri puternice. Gama de produse.
Când vine vorba de curățare și întreținere, puteți întotdeauna să vă bazați pe mașinile noastre de spălat cu presiune. Dar asta nu este tot ce pot oferi. Un design excepțional de compact? Sau un design ușor, confortabil, portabil și fără fir? Fiecare gamă de produse are propriile sale puncte forte. Perfect reglat pentru cerințele individuale.
Smart Control
Aceste mașini de spălat cu presiune pot face față oricărei lucrări. Cu integrarea aplicației Home & Garden, Bluetooth și detalii inteligente ale echipamentelor, cum ar fi pistolul de declanșare Smart Control și lancea de pulverizare cu jet multiplu 3 în 1.
Power Control
Curățarea blândă și eficientă nu a fost niciodată mai ușoară cu o doză bună de putere, suportul oferit de aplicația Home & Garden și dispozitive puternice, precum pistolul cu declanșare Power Control cu afișaj sau lancea de pulverizare Vario Power.
Standard
Tot ce aveți nevoie pentru o curățare eficientă: funcționare simplă, suficientă putere pentru o varietate de sarcini de curățare și opțiuni inteligente de depozitare pentru accesoriile incluse.
Classic
Utilizatorii cărora le plac lucrurile compacte și portabile își vor găsi aici ajutorul perfect. Cerințe minime de spațiu, ușor de depozitat și întotdeauna rapid la lucru. Cu depozitare inteligentă, integrată pentru furtun.
Battery
Pentru locații fără acces la o priză. Fără fir, convenabil, mobil și flexibil. Și se lăuda cu destulă putere atunci când ai nevoie de ea.
Aplicația Home & Garden
La ce este bună puterea dacă nu este și inteligentă? La nimic! Acesta este motivul pentru care dispozitivele din gama Smart Control nu sunt doar foarte puternice, ci oferă și o cantitate imensă de expertiză Kärcher. Prin Bluetooth poți conecta cu ușurință aparatul de spălare cu presiune Smart Control cu smartphone-ul tău, folosind aplicația Home & Garden. Și cu sfaturile experților noștri, poți readuce din nou acel WOW lucrurilor pe care rareori le cureți sau le cureți pentru prima dată - la fel ca un expert.
Gama Power Control
Când faci curățenie, ai nevoie de tehnologia potrivită. Și tocmai asta poate oferi gama Power Control. Putere maximă, sfaturi inteligente și accesorii puternice. La fel ca arma de declanșare Power Control, de exemplu, care îți arată presiunea setată direct pe afișaj și poate fi ușor comutată de la modul presiune la modul detergent. Sau aplicația Home & Garden care îți arată ce tehnologie îți va face aparatul de spălare cu presiune chiar mai blând și mai eficient. Alte detalii despre echipament includ sistemul de detergenți Plug 'n' Clean pentru schimbarea rapidă și curată a detergentului, mânerul telescopic din aluminiu de înaltă calitate pentru transport plăcut și depozitare care salvează spațiu, sistemul Quick Connect pentru conexiune fără efort și cu economie de timp și deconectarea furtunului de înaltă presiune de la și de la dispozitiv și pistol, precum și poziția de parcare pentru accesoriile care sunt întotdeauna la îndemână.
Aparat de spălat cu presiune cu baterie
Strălucește chiar și fără curent electric: aparatul de spălare cu presiune alimentat cu baterie K 2 Battery pentru multe domenii diferite de aplicare, cum ar fi mașini mici, motociclete, biciclete, bărci și pentru alte sarcini mici de curățare în jurul casei. Datorită duratei de funcționare a bateriei de până la 14 minute, poți curăța complet independent de o conexiune de alimentare. Pe măsură ce cureți, afișajul analogic al pistolului de înaltă presiune îți va arăta întotdeauna modul selectat.
Clasa de performanta ideala pentru toate nevoile tale
Performanta unui aparat de spalat cu presiune este determinata de modul in care se combina presiune apei cu fluxul de apa. Cu cat sunt aliniati mai bine acesti doi factori, cu atat se inlatura mai usor murdaria persistenta si cu atat mai repede se curata suprafetele de mari dimensiuni. Kärcher isi clasifica dispozitivele pe clase de performanta in functie de cerintele de curatare. Cu cat mai mare este suprafata de curatat si/sau cu cat mai persistenta este murdaria, cu atat se recomanda o clasa de performanta mai mare. Pentru curatarea suprafetelor de mari dimensiuni precum fatadele, va recomandam un echipament K7 cu accesorii compatibile. Pe langa performanta ridicata, aparatele din clasele mai ridicate sunt prevazute si cu functii practice. Acestea includ furtunuri mai lungi pentru raza de operare mai mare si furtunuri de mai buna calitate pentru a creste flexibilitatea si rezistenta la indoire. Astfel se asigura timpi de setare redusi si comfort ridicat, in special pentru utilizari frecvente.
Aplicatii pentru aparatele de spalat cu presiune
Aparatele de spalat cu presiune sunt modul cel mai eficient de curatare a zonelor de exterior si sunt foarte usor de folosit: conectati dispozitivul la sursa de alimentare cu apa si la priza, deschideti robinetul, porniti aparatul de spalat cu presiune si lasati distractia sa inceapa! Cu accesoriile speciale potrivite, aceste dispozitive pot deveni universale: fie ca este vorba de sablare umeda, curatarea tevilor, curatarea teraselor sau a stresinilor, posibilitatile de intrebuintare sunt nelimitate. Pe deasupra, presiunea apei este intotdeauna la nivel maxim imediat langa duza. Asta inseamna ca murdaria persistenta este curatata mai usor la distanta mai mica fata de duza. Distanta trebuie marita corespunzator pentru murdarie usoara si suprafete sensibile. Din exemplele noastre practice poti vedea cum poti obtine rezultate perfecte cu aparatele de spalat cu presiune.
Aparatele de spalat cu presiune sunt solutia perfecta de curatare indiferent de aplicatie!
Experienta ne arata ca zonele cele mai comune de intrebuintare din casa si gradina sunt:
- biciclete
- masini si unelte de gradinarit
- mobilier de gradina
- garduri si trotuare
- motociclete si scutere
- masini de mici dimensiuni
- scari exterioare si alei de gradina
- masini de dimensiuni medii, camioane si SUV-uri
- pereti de gradina si pereti din piatra
- rulote si vehicule off-road
- piscine si terase mari
- exteriorul casei si caile de acces
Mai jos poti vedea citeva exemple de posibile domenii de aplicare:
Pietre acoperite cu muschi vegetali
Intrucat muschii vegetali nu doar ca formeaza un strat gros pe pietre si caramizi dar si patrund in pori, este recomandata utilizarea unei lancii pentru murdarie grosiera. Duza pentru murdarie grosiera genereaza un jet concentrat ce se roteste la viteza mare. Tineti pistolul de presiune vertical pe suprafata cu muschi si curatati incet de la un capat la celalalt la o distanta de circa 20-30 cm.
Masini
Accesoriile speciale si detergentii de la Kärcher asigura curatarea eficienta si atenta a masinii. Pentru a da stralucire masinii dumneavoastra in doar cativa pasi si pentru a va asigura ca se mentine asa, mai intai utilizati lancea Vario Power Spray pentru a indeparta murdaria. Apoi pulverizati detergent utilizand fie setarea de presiune joasa, fie duza optionala de spumare. Aplicati spuma de sus in jos, nelasand nimic neacoperit. Mariti presiunea lancei Vario Power pentru a indeparta spuma si toata murdaria. Pentru zonele in care trebuie sa insistati mai mult, o perie speciala poate fi atasata lancii de spumare pentru a curate mai usor insectele si murdaria uscata.
Alei si terase
Accesoriul de curatat suprafete Deck & Driveway asigura rezultate excelente cu actiune protectoare chiar si pentru suprafete mari. Cu doua duze de mare presiune ce se rotesc cu viteza mare, creeaza un efect aerolglisor ce permite curatarea rapida, usoara si eficienta. Carcasa exterioara previne stropirea, asadar protejeaza si utilizatorul, dar si zidurile de pulverizare. Pentru zone mai mari ca terase si alei, vei aprecia cat de repede si uniform poti curata, intr-o maniera profesionala.
Unelte pentru gradina
Spune la revedere frecatului! Murdaria poate fi indepartata eficient si imediat de pe plante si ghivece, unelte si roabe, etc, utilizand un aparat de spalat cu presiune Kärcher. Lancea Vario Power Spray si Lancea pentru murdarie grosiera sunt foarte potrivite acestei sarcini. Lucrul in gradina nu a fost niciodata mai curat si mai usor!
Mobilier de gradina
Curata zonele murdare ale mobilierului de gradina - aparute ca urmare a poluarii, uzurii naturale, vremii nefavorabile sau a iernii trecute – cu lancea Kärcher Vario Power Spray. O perie suplimentara Kärcher si detergent sunt recomandate pentru curatarea zonelor mai murdare.
Obloane
Inainte de curatare inchideti obloanele. Setati lancea pentru presiune joasa si aplicati detergent universal Karcher. Incepeti de la baza oblonului. Lasati detergentul sa actioneze cateva minute, astfel ca murdaria sa se dezlipeasca total, dar nu pana se usuca. La final, indepartati murdaria dizolvata cu peria de spalare cu peri moi. Clatiti detergentul si murdaria cu lancea Vario Power.
Avantaje
Cum functioneaza un aparat de spalat cu presiune?
Intr-o gospodarie normala presiunea apei este in jur de 4 bar. Apa care ajunge in aparatul de spalat cu presiune printr-un furtun de gradina, trece printr-o pompa care genereaza o presiune de pana la 160 bar. Apa este apoi evacuata printr-o duza de inalta presiune sub forma unui jet concentrat cu efect de curatare ridicat.
Ecologic si rentabil
Aparatele de spalat cu presiune din clasele K4 – K7 pot functiona si cu surse alternative de alimentare. Dispozitivul isi trage pur si simplu apa din orice rezervor. Astfel economisesti multa apa potabila si ajuti la protectia mediului. Un alt avantaj este ca independenta fata de reteaua principala de alimentare cu apa ofera flexibilitate mai mare si mareste raza de actiune.
Marca de calitate si de incredere
Ca lider mondial de piata, Kärcher ofera cele mai fiabile aparate de spalat cu presiune de pe piata. De peste 75 de ani, Kärcher este un reper de calitate si inovatie "Fabricat in Germania". Fabricam toate aparatele in propriile noastre fabrici, respectand cele mai inalte standarde de productie. Functionalitatea si performanta produselor sunt testate inainte ca acestea sa iasa din fabrica. Astfel, clientii nostri pot fi siguri ca achizitioneaza produse perfecte, care vorbesc de la sine in ceea ce priveste performanta si durata lor de viata.
Accesorii si detergenti.
Intreg pachetul conteaza. Cu combinatia adecvata de accesorii si detergenti, chiar si cea mai persistenta murdarie poate fi eliminata fara efort. Accesoriile originale Kärcher cresc performanta de curatare a aparatului, reducand astfel, timpul si efortul necesar procesului de curatare pentru a obtine rezultatele dorite.
Accesorii pentru aparatele de spalat cu presiune
Kärcher va ofera o gama de accesorii mai larga decat orice alta marca pentru aparatul de spalat cu presiune. Acest lucru iti permite sa cureti orice tip de murdarie, indiferent de aplicatie.
Detergenti pentru aparatele de spalat cu presiune
Noua generatie de detergenti Kärcher are un principiu activ inovativ 3-in-1. Pe langa rezultate exceptionale, aceste produse universale au o actiune delicata si protejeaza suprafetele si dumneavoastra puteti economisi timp si efort. Prin utilizarea de resurse naturale regenerabile, Kärcher pune accentul pe sustenabilitate. In plus, design-ul ingenios in forma de sticla este un alt avantaj. Fie ca este vorba de conectare (Plug 'n' Clean), de umplerea rezervorului de detergent sau de containerul pentru aspirare detergent prin furtunul de aspirare, noii detergenti sunt ideali pentru toate aparatele de spalat cu presiune Kärcher.
In motorul nostru de cautare pentru detergenti va puteti gasi detergentul potrivit pentru aparatul dvs. de spalat cu presiune de la Kärcher.
De ce să cumperi un curățitor cu apă sub presiune Kärcher?
Kärcher face diferența
Kärcher a inventat curățitorul cu apă sub presiune și continuă să se reinventeze iar și iar. În 1950 Kärcher a creat primul curățitor cu înaltă presiune cu încălzire pentru uz profesional. În 1984 Kärcher aprezentat pe piață primul curățitor cu apă sub presiune portabil, modelul HD 555, pentru gospodării ceea ce preprezintă un punct de referință în istoria curățeniei.
Ca inventator al aparatelor de curățat cu înaltă presiune, Kärcher beneficiază de cunoștințe specialiste care nu pot fi egalate de nicio altă companie de pe piață. Folosim chestionare în mod regulat pentru a afla ce își doresc clienții noștri și fiecare informație nouă este încorporată în procesul nostru de dezvoltare al produselor. Astfel ne asigurăm că fiecare nou produs îndeplinește cerințele clienților noștri.
Extraordinar de puternic–50% mai mult timp liber pentru Dvs
Tehnologia patentată folosită pentru crearea duzelor Kärcher adaptată fiecărui model, vă permit să economisiți pănă la 50% din timpul de lucru. În comparație cu produsele competitorilor, dispozitivele Kärcher se deosebesc prin performanță și eficiență ridicată.
Pe scurt: curățenia durează mai puțin și astfel economisiți și apa și energia în proporție de până la 50% – avantaje remarcabile confirmate științific de renumitul institut independent Fraunhofer.