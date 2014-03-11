Aparate de spălat cu presiune

Kärcher face diferența

Kärcher a inventat curățitorul cu apă sub presiune și continuă să se reinventeze iar și iar. În 1950 Kärcher a creat primul curățitor cu înaltă presiune cu încălzire pentru uz profesional. În 1984 Kärcher aprezentat pe piață primul curățitor cu apă sub presiune portabil, modelul HD 555, pentru gospodării ceea ce preprezintă un punct de referință în istoria curățeniei.

Ca inventator al aparatelor de curățat cu înaltă presiune, Kärcher beneficiază de cunoștințe specialiste care nu pot fi egalate de nicio altă companie de pe piață. Folosim chestionare în mod regulat pentru a afla ce își doresc clienții noștri și fiecare informație nouă este încorporată în procesul nostru de dezvoltare al produselor. Astfel ne asigurăm că fiecare nou produs îndeplinește cerințele clienților noștri.

Extraordinar de puternic–50% mai mult timp liber pentru Dvs

Tehnologia patentată folosită pentru crearea duzelor Kärcher adaptată fiecărui model, vă permit să economisiți pănă la 50% din timpul de lucru. În comparație cu produsele competitorilor, dispozitivele Kärcher se deosebesc prin performanță și eficiență ridicată.

Pe scurt: curățenia durează mai puțin și astfel economisiți și apa și energia în proporție de până la 50% – avantaje remarcabile confirmate științific de renumitul institut independent Fraunhofer.