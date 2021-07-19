ACCESORII PENTRU APARATELE DE CURĂȚAT CU PRESIUNE

Ajutorul ideal pentru fiecare provocare din propria casă: cu accesoriile Kärcher, puteți extinde posibilitățile de aplicare ale aparatului vostru de curățat cu presiune în mod comod și precis.

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Eliberează întregul potențial al aparatului tău de curățat cu presiune, folosind accesoriile corespunzătoare. Oricare ar fi provocarea de curățare, nici un perete nu va fi prea înalt, nici un colț prea ascuns și nici o murdărie prea persistentă pentru tine, aparatul tău de curățat cu presiune și accesoriile potrivite. Descoperă întreagul sortiment și diferitele aplicații.

 

Arii de aplicabilitate

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Curățarea mașinilor, motocicletelor, și nu numai

Curăță-ți mașina ca un expert: de la jetul de spumă pentru distribuirea optimă a detergentului și diverse perii moi de spălare pentru curățarea ușoară a suprafețelor vopselei, până la îndepărtarea murdăriei din spițeler jantelor. Soluțiile noastre de curățare asigură suprafețe și fațete strălucitoare.

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Curățarea teraselor și a scărilor

Sezonul rece lasă urme și în zonele exterioare. Cu accesoriile potrivite, mușchiul, lichenii sau dungile verzi de pe terase și balcoane pot fi îndepărtate rapid și temeinic.

Modelele T-Racer sunt potrivite în special pentru curățarea suprafețelor mari din piatră sau lemn, deoarece distanța duzelor de curățare până la sol poate fi reglată individual. De asemenea, pentru locurile mai mici sau înghesuite, cum ar fi scările, Kärcher are soluția potrivită de curățare: datorită combinației puternice dintre jetul de apă de înaltă presiune și presiune manuală a periei, scrubberele puternice sunt arma perfectă împotriva murdăriei.

Curățenie generală. Pentru ca oamenii să se simtă bine atât în interior, cât și în exterior.

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Curățarea zonelor greu accesibile

Curățarea zonelor greu accesibile
Cu ajutorul lancei telescopice de pulverizare, poți ajunge în zonele înalte și chiar în zonele îndepărtate cu aparatul tău de spălat cu presiune.

Cu toată puterea (de curățare) înainte: ăn combinație cu accesoriul de curățare a fațadelor și a geamurilor, pereții și suprafețele mari de sticlă, cum ar fi serele, pot fi curățate eficient și fără efort cu presiune ridicată.

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Curățarea țevilor

Țevi și canalizări înfundate? Acum nu mai există! Setul de curățare a jgheabului și a țevilor de la Kärcher elimină murdăria persistentă din canalele de scurgere, jgheaburi și conducte descendente.

Aici poți găsi toate accesoriile pentru aparatele de curățat cu presiune

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