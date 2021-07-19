АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Идеальный помощник для решения любой задачи в вашем доме: аксессуары Kärcher позволяют расширить возможности применения вашей мойки высокого давления.
ВЕРНИТЕ ЭФФЕКТ WOW. И WOW. И WOW.
Раскройте весь потенциал вашей мойки высокого давления при помощи соответствующих принадлежностей. Какая бы проблема с уборкой ни возникала, вы всегда будете в выигрыше: ни одна стена не будет слишком высокой, ни один угол не будет слишком скрыт, и ни одна грязь не будет слишком стойкой для вас, ваша мойка высокого давления и подходящие аксессуары. Откройте для себя всё разнообразие и различные применения.
Области применения
Очистка автомобилей, мотоциклов и не только
Помойте свой автомобиль как профессионал: от струи пены для оптимального распределения моющего средства и различных моечных мягких щеток для бережной очистки лакокрасочных поверхностей до удаления грязи из пустот на колесных дисках. Наши решения по очистке гарантируют сияющие поверхности и довольные лица.
Очистка террас и лестниц
Холодное время года оставляет свои следы и на прилегающих территориях. С помощью подходящих аксессуаров можно быстро и тщательно удалить слои мха, лишайника или зелени на террасах и балконах.
Модели T-Racer особенно подходят для очистки больших каменных или деревянных поверхностей, так как расстояние от чистящих форсунок до земли можно регулировать индивидуально. Также для небольших или извилистых мест, таких как лестницы, Kärcher предлагает подходящее решение для очистки: благодаря мощному сочетанию струи высокого давления и ручного щёточного давления мощные полотёры являются идеальным универсальным оружием против грязи.
Абсолютная чистота. Чтобы людям было хорошо и снаружи, и внутри.
Очистка труднодоступных мест
Благодаря телескопической распылительной трубке вы можете добраться до высокоудалённых мест с помощью мойки высокого давления.
Приспособление для очистки фасадов и стеклянных поверхностей позволяет легко и эффективно очищать под высоким давлением ваш любимый зимний сад, например, либо любые другие вертикальные поверхности.
Очистка труб
Забиты трубы и стоки? Теперь это в прошлом! Комплект для чистки кровельных желобов и труб от Kärcher удаляет стойкую грязь из водостоков, водосточных желобов и водосточных труб.