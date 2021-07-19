АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Очистка террас и лестниц

Холодное время года оставляет свои следы и на прилегающих территориях. С помощью подходящих аксессуаров можно быстро и тщательно удалить слои мха, лишайника или зелени на террасах и балконах.

Модели T-Racer особенно подходят для очистки больших каменных или деревянных поверхностей, так как расстояние от чистящих форсунок до земли можно регулировать индивидуально. Также для небольших или извилистых мест, таких как лестницы, Kärcher предлагает подходящее решение для очистки: благодаря мощному сочетанию струи высокого давления и ручного щёточного давления мощные полотёры являются идеальным универсальным оружием против грязи.

Абсолютная чистота. Чтобы людям было хорошо и снаружи, и внутри.