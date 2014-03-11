ЭЛЕКТРОВЕНИКИ

Удобнее метлы, быстрее пылесоса. Аккумуляторный электровеник Керхер очень удобен во всех случаях, когда не хочется доставать пылесос или гнуть спину, пользуясь обычным веником. Он прекрасно подходит для промежуточной очистки ковров, ламината или керамической плитки. Идеальное решение для быстрой и легкой уборки – без мешающего кабеля и утомительных наклонов!

Электровеники

Удобнее метлы, быстрее пылесоса. Аккумуляторный электровеник Керхер очень удобен во всех случаях, когда не хочется доставать пылесос или гнуть спину, пользуясь обычным веником. Он прекрасно подходит для промежуточной очистки ковров, ламината или керамической плитки. Идеальное решение для быстрой и легкой уборки – без мешающего кабеля и утомительных наклонов!

0 Продукты
Kärcher Удобнее метлы, быстрее пылесоса.
KB 5

Быстрее в использовании, чем пылесос

Кто не сталкивался с такими ситуациями: едва закончил пылесосить, а на полу уже снова крошки. Беспроводной электровеник от Kärcher — идеальный ежедневный помощник для уборки здесь и там — без необходимости брать с собой пылесос.

Беспроводной электровеник идеально подходит для повседневной уборки. Он небольшой, мобильный, простой в эксплуатации и может использоваться по всему дому. Благодаря компактной форме и современному беспроводному дизайну электрическая метла компактно хранится и всегда готова к использованию.

Удобнее, чем обычная метла

Благодаря своим уникальным характеристикам аккумуляторный электровеник KB 5 представляет собой идеальный компромисс между пылесосом и метлой. Нажмите на кружки и узнайте о свойствах и функциях, которые имеют значение.

icon_arrow

KB 5 emptying

Чистка и уход

  • Быстрое удаление щетки и контейнера для мусора

  • Легкое опорожнение без контакта с грязью

  • Легкая очистка универсальной щеткой

Грязь, уходи!

Проживание с домашним животным также означает, что грязь быстрее распространяется по дому – даже если вы только что подмести и убраться. Мелкие крошки и шерсть домашних животных особенно стойкие на коврах и дверных ковриках. Традиционная метла здесь не поможет. Что может прийти вам на помощь? Беспроводной электровеник Kärcher. С помощью беспроводного электровеника вы можете быстро и эффективно убирать грязные участки, а также легко удалять кошачий наполнитель, корм для собак и шерсть домашних животных.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова