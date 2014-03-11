ЭЛЕКТРОВЕНИКИ
Удобнее метлы, быстрее пылесоса. Аккумуляторный электровеник Керхер очень удобен во всех случаях, когда не хочется доставать пылесос или гнуть спину, пользуясь обычным веником. Он прекрасно подходит для промежуточной очистки ковров, ламината или керамической плитки. Идеальное решение для быстрой и легкой уборки – без мешающего кабеля и утомительных наклонов!
Электровеники
Удобнее метлы, быстрее пылесоса. Аккумуляторный электровеник Керхер очень удобен во всех случаях, когда не хочется доставать пылесос или гнуть спину, пользуясь обычным веником. Он прекрасно подходит для промежуточной очистки ковров, ламината или керамической плитки. Идеальное решение для быстрой и легкой уборки – без мешающего кабеля и утомительных наклонов!
Быстрее в использовании, чем пылесос
Кто не сталкивался с такими ситуациями: едва закончил пылесосить, а на полу уже снова крошки. Беспроводной электровеник от Kärcher — идеальный ежедневный помощник для уборки здесь и там — без необходимости брать с собой пылесос.
Беспроводной электровеник идеально подходит для повседневной уборки. Он небольшой, мобильный, простой в эксплуатации и может использоваться по всему дому. Благодаря компактной форме и современному беспроводному дизайну электрическая метла компактно хранится и всегда готова к использованию.
Чистка и уход
-
Быстрое удаление щетки и контейнера для мусора
-
Легкое опорожнение без контакта с грязью
-
Легкая очистка универсальной щеткой
Грязь, уходи!
Проживание с домашним животным также означает, что грязь быстрее распространяется по дому – даже если вы только что подмести и убраться. Мелкие крошки и шерсть домашних животных особенно стойкие на коврах и дверных ковриках. Традиционная метла здесь не поможет. Что может прийти вам на помощь? Беспроводной электровеник Kärcher. С помощью беспроводного электровеника вы можете быстро и эффективно убирать грязные участки, а также легко удалять кошачий наполнитель, корм для собак и шерсть домашних животных.