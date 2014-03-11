Быстрее в использовании, чем пылесос

Кто не сталкивался с такими ситуациями: едва закончил пылесосить, а на полу уже снова крошки. Беспроводной электровеник от Kärcher — идеальный ежедневный помощник для уборки здесь и там — без необходимости брать с собой пылесос.

Беспроводной электровеник идеально подходит для повседневной уборки. Он небольшой, мобильный, простой в эксплуатации и может использоваться по всему дому. Благодаря компактной форме и современному беспроводному дизайну электрическая метла компактно хранится и всегда готова к использованию.