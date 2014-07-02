Аппараты для чистки ковров

Керхер предлагает высокопроизводительное и надежное оборудование для эффективной общей и поддерживающей чистки ковров, а также удаления с них пятен. Оснащение подходящими принадлежностями позволяет использовать его и для чистки обивки мягкой мебели или автомобильных сидений.

Kärcher Профессиональные моющие пылесосы

Профессиональные моющие пылесосы

Компактные моющие пылесосы Керхер эффективно очищают любые текстильные поверхности – ковровые покрытия, обивку мягкой мебели, офисных кресел или автомобильных сидений. Их мощные всасывающие турбины гарантируют очень низкую остаточную влажность очищенных поверхностей.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Машины для чистки ковров

Машины для чистки ковров

Предлагаемые Керхер автоматы для чистки ковров гарантируют тщательную и экономичную генеральную уборку ковровых покрытий большой площади. Они не только выполняют функции моющего пылесоса, но и реализуют новую технологию промежуточной чистки ковров.

GO TO PRODUCTS
Kärcher
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова