ЭЛЕКТРОШВАБРА

Хотите просто мыть полы легче и быстрее? Или выполнять всю работу по уборке полов в один прием, обходясь без их предварительной очистки пылесосом? Предпочитаете традиционную технику с питанием от электросети или аккумуляторную, обеспечивающую максимальную свободу движений? У нас есть решения для любых задач. Выберите то, что подходит Вам: легкий и маневренный аппарат FC 3 Cordless, предназначенный только для влажной уборки, одну из моделей FC 5, способных также очищать пол от пыли, или аппарат FC 7 Cordless, удаляющий даже более крупный мусор и исключающий необходимость в применении пылесоса перед влажной уборкой.