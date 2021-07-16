APLICAȚIA HOME & GARDEN

Cât de WOW este asta? Folosind aplicația Kärcher Home & Garden poți controla cu ușurință dispozitive complet diferite folosind telefonul smart, poți primi actualizări și poți avea acces la servicii inteligente. Destul de inteligent, nu?

Man with high pressure washer and Home & Garden App

APLICAȚIA CARE “ARE GRIJĂ DE TOATE”

Indiferent dacă ai de curățat geamurile, curtea interioară sau mașina - aplicația Kärcher Home & Garden simplifică totul. Aplicația nu îți permite doar să îți controlezi asistenții inteligenți, ci te ajută și la fiecare pas la setarea inițială a noilor dispozitive și îți oferă acces la multe servicii suplimentare. Consultantul pentru aplicații Kärcher, de exemplu, îți poate arăta cum să previi daunele accidentale în timp ce readuci cu ușurință și în mod eficient factorul WOW obiectelor tale preferate, folosind aparatele de curățare cu presiune cu Smart Control.

Avantajele care fac diferența:

  • Controlezi dispozitivele utilizând un smartphone.
  • Curățare mai ușoară și mai eficientă.
  • Previne erorile de utilizare și daunele accidentale.
  • Comanzi accesorii și detergent direct din aplicație.

 

Setare

Toate detaliile produsului și sfaturile de configurare pentru produs.

SMART CONTROL

Devino expert în curățare

APC ar putea însemna „Întotdeauna o plăcere de a curăța”, dar de fapt este acronimul pentru consultantul inteligent în aplicații al lui Kärcher. În aplicația Home & Garden poate să îți ofere instrucțiuni pas cu pas cu privire la modul în care poți obține cele mai bune rezultate de curățare atunci când cureți bicicleta, de exemplu, folosind aparatele de spălare cu presiune cu Smart Control. Când face acest lucru, aplicația trimite automat setările de presiune la aparatul de spălat cu presiune pentru a preveni deteriorarea accidentală. Acest lucru este deosebit de eficient, deoarece, cu puterea de curățare cu presiune a lui Kärcher și cantitatea noastră de expertiză , murdăria nu mai are nicio șansă.

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GRĂDINĂ SMART

Primul sistem inteligent de udare de la Kärcher care încorporează date meteorologice și control vocal prin Alexa.

Sistemul de udare Kärcher Duo Smart Kit transformă în mod magic grădina ta într-un paradis acvatic perfect pentru plante. Sistemul este complet automatizat, utilizând analiza datelor meteo pentru a uda plantele tale doar atunci când au într-adevăr nevoie - ceea ce vă economisește bani și este ecologic în același timp. Udare improvizată? Nici o problemă! Poți chiar să îi dai instrucțiuni folosind Alexa de la Kärcher. În plus, aplicația Kärcher Home & Garden îți oferă toate informațiile de care ai nevoie și îți permite să configurezi setările de udare în funcție de cerințele tale. specifice - oricând, oriunde. Magie, nu-i așa?

Woman in garden with Watering System Duo Smart Kit
Kärcher Gateway at home

Casa și grădina conectate permanent

Gateway-ul folosește un protocol wireless pentru a conecta până la 30 de produse inteligente de grădină la rețeaua wireless de acasă. Odată instalat, funcționează în fundal non-stop. Protocolul wireless folosit este perfect pentru aplicații de grădină datorită consumului redus de energie și a razei de acțiune ridicate (de până la 100 m).

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CASA SMART

Abordarea mai inteligentă a aspirării

RC 3 vă asigură că încăperile sunt menținute curate în toată casa dvs. și vă economisește mult timp în acest proces. Tot ce trebuie să faceți este să programați sau să porniți RoboCleaner și acesta se va ocupa de toată munca. Aspiratorul poate fi acționat intuitiv utilizând fie o aplicație din rețeaua dvs. de acasă, fie prin butonul de pe dispozitiv. Cu aplicația ușor de utilizat pentru smartphone și tabletă, puteți programa curățarea atât a zonelor mari, cât și a locurilor specifice și puteți seta aceste proceduri să înceapă automat.

Man and woman at table while RC 3 is vacuuming
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DESCĂRCARE

Puteți utiliza aplicația Kärcher Home & Garden pentru a controla toate dispozitivele tale inteligente de acasă. Descarcă gratuit din Apple Store și Google Play Store.

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FAQs

Man with Home & Garden App

FAQ Smart Control

Aici puteți găsi întrebările frecvente referitoare la produsele noastre Smart Control.

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Man on terrace with automatic watering

FAQ Grădină Smart

Aici puteți găsi întrebările frecvente referitoare la produsele noastre Grădină Smart.

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Man controls RC 3 via smartphone

FAQ Casa Smart

Aici puteți găsi întrebările frecvente referitoare la produsele noastre Casa Smart.

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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