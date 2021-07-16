Devino expert în curățare

APC ar putea însemna „Întotdeauna o plăcere de a curăța”, dar de fapt este acronimul pentru consultantul inteligent în aplicații al lui Kärcher. În aplicația Home & Garden poate să îți ofere instrucțiuni pas cu pas cu privire la modul în care poți obține cele mai bune rezultate de curățare atunci când cureți bicicleta, de exemplu, folosind aparatele de spălare cu presiune cu Smart Control. Când face acest lucru, aplicația trimite automat setările de presiune la aparatul de spălat cu presiune pentru a preveni deteriorarea accidentală. Acest lucru este deosebit de eficient, deoarece, cu puterea de curățare cu presiune a lui Kärcher și cantitatea noastră de expertiză , murdăria nu mai are nicio șansă.