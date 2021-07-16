ПРИЛОЖЕНИЕ KARCHER HOME & GARDEN

Как это - ВАУ-эффект? Используя приложение Kärcher Home & Garden, вы можете легко управлять совершенно разными устройствами со своего смартфона, получать обновления состояния и иметь доступ ко многим дополнительным устройствам. Здорово, не правда ли?

Man with high pressure washer and Home & Garden App

ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ "ПОЗАБОТИТСЯ ОБО ВСЁМ"

Мойте ли вы окна, террасу или машину - приложение Kärcher Home & Garden сделает все проще. Приложение не только позволяет вам управлять своими умными помощниками, но также помогает вам на каждом этапе первоначального запуска новых устройств и предоставляет доступ ко многим дополнительным услугам. Консультант по применению Kärcher, например, может показать вам, как предотвратить случайное повреждение. Просто WOW! Верните сияние вашим любимым вещам/предметам, используя мойки высокого давления с системой Smart Control.

Преимущества, которые создают разницу:

  • Управление устройствами через телефон.
  • Простая и более эффективная чистка.
  • Предотвращает от ошибок в применении и случайных повреждений.
  • Заказ аксессуаров и химии напрямую из приложения.

Настройка

Вся информация о продукте и подсказки по его запуску.

SMART CONTROL

Стань экспертом по очистке

APC может означать “Всегда приятно чистить”, но на самом деле, это аббривиатура умного консультанта-приложения от Kärcher. Приложение Home & Garden даёт Вам пошаговые инструкции по достижению наилучших результатов очистки при мытье вашего велосипеда, например, используя аппараты высокого давления с системой Smart Control. При этом приложение автоматически отправляет настройки давления в мойку высокого давления, чтобы предотвратить случайное повреждение. Благодаря силе давления от Керхер и нашим огромным опытом - у грязи сейчас действительно нет шансов.

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САД SMART

Первая интеллектуальная система полива, которая включает данные о погоде и голосовое управление с помощью навыка Alexa от Kärcher.

Комплект для полива Kärcher Duo Smart Kit волшебным образом превратит ваш сад в рай для растений, наполненный водой. Система полностью автоматизирована и использует анализ погодных данных, чтобы поливать растения только тогда, когда они действительно в этом нуждаются, что экономит ваши деньги и в то же время является экологически чистым. Импровизированный полив? Без проблем! Вы даже можете дать ему инструкции, используя навык Alexa от Kärcher. Кроме того, приложение Kärcher Home & Garden предоставляет всю необходимую информацию и позволяет настраивать параметры полива в соответствии с вашими конкретными требованиями - в любое время и в любом месте. Волшебство, не правда ли?

Woman in garden with Watering System Duo Smart Kit
Kärcher Gateway at home

Постоянно подключенный дом и сад

Маршрутизатор использует беспроводной протокол для связи до 30 smart продуктов для сада с вашей домашней беспроводной сетью. После установки он работает в фоновом режиме круглосуточно. Используемый беспроводной протокол идеально подходит для садовых приложений из-за низкого энергопотребления и большой дальности действия (до 100 м).

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ДОМ SMART

Более разумный подход к уборке пылесосом

RC 3 обеспечивает чистоту в комнатах во всем доме и экономит вам много времени. Все, что вам нужно сделать, это запрограммировать или запустить RoboCleaner, и он выполнит всю работу. Пылесосом можно интуитивно управлять с помощью приложения в домашней сети или с помощью кнопки на самом устройстве. С помощью удобного приложения для смартфонов и планшетов вы можете запланировать уборку как больших площадей, так и определенных участков и настроить автоматическое начало этих процедур.

Man and woman at table while RC 3 is vacuuming
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СКАЧАТЬ

Вы можете использовать приложение Kärcher Home & Garden для управления всеми своими умными устройствами дома. Загрузите бесплатно из Apple Store и Google Play Store.

Logo of the Apple App Store

App Sore

Download on the App Store

Logo of the Google Play Store

Google Play

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FAQs

Man with Home & Garden App

FAQ Smart Control

Здесь вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы о наших продуктах Smart Control.

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Man on terrace with automatic watering

FAQ Сад Smart

Здесь вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы о наших продуктах Cад Smart.

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Man controls RC 3 via smartphone

FAQ Дом Smart

Здесь вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы о наших продуктах для умного дома.

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Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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