ПРИЛОЖЕНИЕ KARCHER HOME & GARDEN

Первая интеллектуальная система полива, которая включает данные о погоде и голосовое управление с помощью навыка Alexa от Kärcher.

Комплект для полива Kärcher Duo Smart Kit волшебным образом превратит ваш сад в рай для растений, наполненный водой. Система полностью автоматизирована и использует анализ погодных данных, чтобы поливать растения только тогда, когда они действительно в этом нуждаются, что экономит ваши деньги и в то же время является экологически чистым. Импровизированный полив? Без проблем! Вы даже можете дать ему инструкции, используя навык Alexa от Kärcher. Кроме того, приложение Kärcher Home & Garden предоставляет всю необходимую информацию и позволяет настраивать параметры полива в соответствии с вашими конкретными требованиями - в любое время и в любом месте. Волшебство, не правда ли?