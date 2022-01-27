Aparat de spălat cu preiune înaltă cu acumulator
Nu este disponibilă o conexiune de alimentare? Nicio problemă pentru mașina de spălat cu presiune alimentată de baterii. Bateria K 2 este perfectă pentru curățarea versatilă a mașinilor, motocicletelor, bicicletelor și bărcilor mai mici, precum și pentru sarcini mai mici de curățare în casă, chiar și fără o conexiune la curent.
Produse
Gamă largă de domenii de aplicare
Rezultate strălucitoare chiar și fără o conexiune la curent: spălatorul cu presiune alimentat de baterii pentru multe domenii de aplicare diferite, cum ar fi terase, bărci, alei de grădină și biciclete. Pentru și mai multă flexibilitate, un furtun de aspirație Kärcher poate fi folosit pentru a aspira apa din surse alternative de apă. Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, afișajul LCD al bateriei arată în orice moment informații despre capacitatea bateriei.