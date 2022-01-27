Aparat de spălat cu preiune înaltă cu acumulator

Nu este disponibilă o conexiune de alimentare? Nicio problemă pentru mașina de spălat cu presiune alimentată de baterii. Bateria K 2 este perfectă pentru curățarea versatilă a mașinilor, motocicletelor, bicicletelor și bărcilor mai mici, precum și pentru sarcini mai mici de curățare în casă, chiar și fără o conexiune la curent.

Rezultate strălucitoare chiar și fără o conexiune la curent: spălatorul cu presiune alimentat de baterii pentru multe domenii de aplicare diferite, cum ar fi terase, bărci, alei de grădină și biciclete. Pentru și mai multă flexibilitate, un furtun de aspirație Kärcher poate fi folosit pentru a aspira apa din surse alternative de apă. Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, afișajul LCD al bateriei arată în orice moment informații despre capacitatea bateriei.

K 2 Battery – departe de priza de curent. Chiar aproape de murdărie.

Flexibilitatea mașinii de spălat cu presiune K 2 Battery este nelimitată. Datorită celor trei niveluri de putere diferite, acest produs poate fi folosit pentru curățare flexibilă timp de până la 14 minute.

Platformă bateriilor Kärcher Battery Power

36 V

Puteți găsi toate dispozitivele de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 36 V aici
