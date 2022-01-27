Kärcher Battery Power: dispozitivele platforme 18 V și 36 V
Fără conexiune electrică afară? Doriți să evitați dezordinea cablurilor din grădina dvs.? Aceasta nu este o problemă pentru noile mașini de grădinărit și recoltat fără fir cu sistemul de baterii interschimbabile Kärcher Battery Power. Cu două platforme diferite de baterii (18V sau 36V), vă putem oferi dispozitivul potrivit pentru fiecare cerință de performanță și pentru fiecare aplicație. Baterie Kärcher de 18 V și baterie Kärcher de 36 V. Flexibilitate maximă cu calitate Kärcher dovedită.