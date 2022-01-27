Kärcher Battery Power: dispozitivele platforme 18 V și 36 V

Fără conexiune electrică afară? Doriți să evitați dezordinea cablurilor din grădina dvs.? Aceasta nu este o problemă pentru noile mașini de grădinărit și recoltat fără fir cu sistemul de baterii interschimbabile Kärcher Battery Power. Cu două platforme diferite de baterii (18V sau 36V), vă putem oferi dispozitivul potrivit pentru fiecare cerință de performanță și pentru fiecare aplicație. Baterie Kärcher de 18 V și baterie Kärcher de 36 V. Flexibilitate maximă cu calitate Kärcher dovedită.

Kärcher Battery Power: dispozitivele platformei 36 V

Aparat de spălat cu preiune înaltă cu acumulator

Aspiratoare umede și uscate cu acumulator

Suflante și aspiratoare cu funcția de suflare cu acumulator

Foarfece de tuns gardul viu cu acumulator

Fierăstrău cu acumulator

Mașinile de tuns iarbă cu acumulator

Trimmer pentru gazon cu acumulator

Produse din platforma de baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V

Aspiratoare uscate

Outdoor Power Equipment

More Products (5)

Kärcher Battery Power: dispozitivele platformei 18 V

Aparate portabile cu presiune medie cu acumulator

Aspiratoare umede și uscate cu acumulator

Suflante și aspiratoare cu funcția de suflare cu acumulator

Foarfecă de tuns iarbă şi gardul viu

Foarfece de tuns gardul viu cu acumulator

Aparat pentru îndepărtarea buruienilor cu acumulator

Fierăstrău cu acumulator

Mașină de tuns iarbă cu acumulator

Trimmer pentru gazon cu acumulator

Products in the 18 V Kärcher Battery Power+ battery platform

Aspiratoare uscate

Accessorii de 18 V

Kärcher Battery Power: accesorii de 18 V

Kärcher Battery Power+ Accesorii de 18 V

Accesorii de 36 V

Kärcher Battery Power+ Accesorii de 36 V

Kärcher Battery Power+ Accesorii de 36 V

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova