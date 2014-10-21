Professional
Presiune înaltă
Rapid, eficient, minuțios și economisitor de resurse: curățarea la presiune înaltă, în combinație cu agenți de curățare perfect coordonați, este impresionantă și în cazul sarcinilor de curățare foarte solicitante.
Podea
Datorită eficienței lor mari, agenții de curățare Kärcher FloorPro asigură curățarea podelelor fără efort și care economisește timp. În același timp, mașinile de curățat și suprafețele sunt protejate în mod optim.
Covor
Linia CarpetPro cu tehnologie inovatoare iCapsol este ideală pentru curățarea delicată și eficientă a suprafețelor textile, reduce timpul de uscare și previne recontaminarea.
Vehicule
Economice, coordonate precis și minuțioase, chiar și cu contururi dificile ale vehiculului: produsele noastre VehiclePro sunt impresionante în combinație cu conceptul nostru de parfum Pine Active și asigură rezultate optime.
Rezervor/recipient
Cu soluții adaptate individual la cerințele clienților noștri și performanțe optime, seria noastră TankPro este impresionantă pentru curățarea sistemelor de rezervoare și containere.
Grupuri sanitare
Agenți de curățare eficienți pentru suprafețele sanitare și toalete. Pentru îndepărtarea fiabilă a reziduurilor de murdărie, cal și de grăsime în întreținere și curățare profundă.