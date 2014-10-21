Professional

Kärcher Presiune înaltă

Presiune înaltă

Rapid, eficient, minuțios și economisitor de resurse: curățarea la presiune înaltă, în combinație cu agenți de curățare perfect coordonați, este impresionantă și în cazul sarcinilor de curățare foarte solicitante.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Podea

Podea

Datorită eficienței lor mari, agenții de curățare Kärcher FloorPro asigură curățarea podelelor fără efort și care economisește timp. În același timp, mașinile de curățat și suprafețele sunt protejate în mod optim.

GO TO OVERVIEW
Kärcher Covor

Covor

Linia CarpetPro cu tehnologie inovatoare iCapsol este ideală pentru curățarea delicată și eficientă a suprafețelor textile, reduce timpul de uscare și previne recontaminarea.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Vehicule

Vehicule

Economice, coordonate precis și minuțioase, chiar și cu contururi dificile ale vehiculului: produsele noastre VehiclePro sunt impresionante în combinație cu conceptul nostru de parfum Pine Active și asigură rezultate optime.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Rezervor/recipient

Rezervor/recipient

Cu soluții adaptate individual la cerințele clienților noștri și performanțe optime, seria noastră TankPro este impresionantă pentru curățarea sistemelor de rezervoare și containere.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Grupuri sanitare

Grupuri sanitare

Agenți de curățare eficienți pentru suprafețele sanitare și toalete. Pentru îndepărtarea fiabilă a reziduurilor de murdărie, cal și de grăsime în întreținere și curățare profundă.

GO TO PRODUCTS
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova