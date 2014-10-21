Professional
Высокое давление
Впечатляющие преимущества: более быстрая и эффективная очистка со сниженным расходом электропотребления и низким уровнем загрязнения сточных вод. Средства для очистки и ухода Kärcher обеспечивают превосходную производительность в таких сферах как - тяжелая промышленность, торговля и пищевая промышленность. Аппарат высокого давления и надлежащее моющее средство - это идеальное сочетание.
Напольные покрытия
Чистящие средства Kärcher FloorPro для уборки пола являются высокоэффективными и обеспечивают отличный результат уборки. Все это достигается в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями. Все продукты Kärcher, а именно аппараты, аксессуары и чистящие средства, идеально сбалансированы для достижения максимального результата очистки. Это делает работу значительно легче, быстрее и гораздо удобнее. В то же время, преимуществами являются оптимальная защита аппаратов и поверхностей при очистке.
Ковры
Линейка CarpetPro бережно и эффективно удаляет загрязнения, защищает текстильную поверхность. Инновационная система уменьшает время очистки и просушки, что защищает не только обработанные поверхности, но и окружающую среду и экономит ваш бюджет. Линейка CarpetPro основана на технологии iCapsol, которая инкапсулирует и связывает грязь. Нет необходимости в дополнительной промывке ковров, поскольку инкапсулированные остатки загрязнения легко удаляются пылесосом при последующей поддерживающей уборке . Ковры быстро высыхают и готовы к использованию в кратчайшие сроки.
Транспорт
Наши чистящие средства специально разработаны для всех уровней жесткости воды и оптимально подходят для использования в мойках Kärcher. Специальные материалы защищают от коррозии компоненты, контактирующие с водой. Продукты Kärcher ASF являются экологически безопасными, благодаря запатентованной формуле сепарирования.
Цистерны/контейнеры
Специальные директивы и требования предъявляются к профессиональной очистке цистерн и контейнеров. Благодаря новой серии Kärcher TankPro, мы предлагаем идеальное решение на все требования очистки. TankPro предлагает нашим клиентам решение, которое идеально соответствует индивидуальным требованиям. Все продукты являются высококонцентрированными, экономичны и эффективны. Мы полностью осознаем нашу ответственность перед людьми, оборудованием и окружающей средой, и поэтому не используем вредных веществ для окружающей среды и здоровья, при этом сохраняя высокое качество продукта.
Санитарные зоны
Свежий аромат; гелеобразная формула для улучшения адгезии; экологически чистый; ежедневная уборка; удаляет известковые отложения, остатки грязи и жировых загрязнений; например для туалетов, писсуаров; некоторые продукты также используют микроорганизмы для разрушения загрязняющих веществ; дезодорирующий и антибактериальный эффект.