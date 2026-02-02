Ежедневная уборка

Чистящие средства Kärcher FloorPro для уборки пола являются высокоэффективными и обеспечивают отличный результат уборки. Все это достигается в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями. Все продукты Kärcher, а именно аппараты, аксессуары и чистящие средства, идеально сбалансированы для достижения максимального результата очистки. Это делает работу значительно легче, быстрее и гораздо удобнее. В то же время, преимуществами являются оптимальная защита аппаратов и поверхностей при очистке.

