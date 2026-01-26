Ковры

Линейка CarpetPro бережно и эффективно удаляет загрязнения, защищает текстильную поверхность. Инновационная система уменьшает время очистки и просушки, что защищает не только обработанные поверхности, но и окружающую среду и экономит ваш бюджет. Линейка CarpetPro основана на технологии iCapsol, которая инкапсулирует и связывает грязь. Нет необходимости в дополнительной промывке ковров, поскольку инкапсулированные остатки загрязнения легко удаляются пылесосом при последующей поддерживающей уборке . Ковры быстро высыхают и готовы к использованию в кратчайшие сроки.

0 Продукты
Kärcher
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова