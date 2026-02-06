Compact, de lungă durată, eficient

ROBOT-UL KIRA B 50 SCRUBBER USUSCAT

Tehnica dovedită de perie cu role cu funcție de pre-măturare și perie laterală, lățime de lucru de 55 cm, performanță în suprafață de până la 2.300 de metri pătrați pe oră, baterie litiu-ion de 160 Ah: robotul de curățare compact și manevrabil este la egalitate cu o mașină de spălat uscător convențională impresionând în același timp cu cea mai mare eficiență și, prin urmare, este sigur că va aduce un plus util și productiv oricărei echipe de curățenie.

Mașina este potrivită pentru curățarea podelelor, nu numai în medii în care spațiul este limitat, ci și pe suprafețe mari, ceea ce o face ideală pentru utilizarea în sectorul transporturilor (aeroporturi, gări, depozite logistice), unități de vânzare cu amănuntul și centre comerciale, instituții medicale ( spitale, instituții de îngrijire), clădiri publice (școli, universități, muzee, săli de sport) sau în industrie pentru curățarea halelor de producție și producție.

BUN PENTRU AFACERI. ȘI MAI BUN PENTRU ECHIPA TA

Curățarea podelei necesită mult timp, iar personalul calificat este limitat. Robotul de curatare Kärcher KIRA B 50 este solutia ideala si completarea oricarei echipe de curatenie. În timp ce curăță eficient zonele medii și mari, la fel ca o mașină de spălat, o face în mod complet autonom. Echipa dvs. de curățenie poate folosi acest timp pentru a se concentra pe sarcini de curățare mai complexe. Acest lucru este bun pentru afaceri – și chiar mai bine pentru echipa ta.