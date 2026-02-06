Masina de curatare autonoma KIRA B 50
Curățați autonom, creșteți eficiența
Eficient, economisitor de timp, ușor, sigur, flexibil – și complet autonom acolo unde este necesar: robotul de curățare KIRA B 50 de la Kärcher este un plus util pentru echipa dumneavoastră de curățare. Inteligenta si, daca se doreste, complet autonoma, curata eficient zonele medii si mari in stilul unei masini de curatare clasice. Drept urmare, curățenii nu mai trebuie să efectueze sarcini de curățare a podelei care necesită timp și se pot concentra în schimb pe lucrări mai complexe.
Mașini de spălat pardoseli autonome
Robotul mașină de spălat compact, cu uscător și manevrabil este impresionant, nu numai în mediile în care spațiul este limitat, ci și pe suprafețe mari, făcându-l ideal pentru curățarea podelelor în sectorul transporturilor, unități de vânzare cu amănuntul și centre comerciale, instituții medicale, clădiri publice sau pentru hale de producere în fabrici și uzine.
Compact, de lungă durată, eficient
ROBOT-UL KIRA B 50 SCRUBBER USUSCAT
Tehnica dovedită de perie cu role cu funcție de pre-măturare și perie laterală, lățime de lucru de 55 cm, performanță în suprafață de până la 2.300 de metri pătrați pe oră, baterie litiu-ion de 160 Ah: robotul de curățare compact și manevrabil este la egalitate cu o mașină de spălat uscător convențională impresionând în același timp cu cea mai mare eficiență și, prin urmare, este sigur că va aduce un plus util și productiv oricărei echipe de curățenie.
Mașina este potrivită pentru curățarea podelelor, nu numai în medii în care spațiul este limitat, ci și pe suprafețe mari, ceea ce o face ideală pentru utilizarea în sectorul transporturilor (aeroporturi, gări, depozite logistice), unități de vânzare cu amănuntul și centre comerciale, instituții medicale ( spitale, instituții de îngrijire), clădiri publice (școli, universități, muzee, săli de sport) sau în industrie pentru curățarea halelor de producție și producție.
BUN PENTRU AFACERI. ȘI MAI BUN PENTRU ECHIPA TA
Curățarea podelei necesită mult timp, iar personalul calificat este limitat. Robotul de curatare Kärcher KIRA B 50 este solutia ideala si completarea oricarei echipe de curatenie. În timp ce curăță eficient zonele medii și mari, la fel ca o mașină de spălat, o face în mod complet autonom. Echipa dvs. de curățenie poate folosi acest timp pentru a se concentra pe sarcini de curățare mai complexe. Acest lucru este bun pentru afaceri – și chiar mai bine pentru echipa ta.
EFICIENT
Rezultate de curățare remarcabile în mod constant într-o perioadă de timp programată, cu un consum previzibil de resurse și, prin urmare, cu costuri decât se poate planifica: acesta este ceea ce caracterizează robotul cu spălator uscator KIRA B 50.
Volumul de apă utilizat, dozarea detergentului și viteza de curățare pot fi presetate cu precizie, ceea ce înseamnă că flota de curățare poate fi desfășurată în funcție de viteză. Acest lucru nu numai că asigură un nivel ridicat de calitate a curățării. De asemenea, economisește atât resurse, cât și bani.
ECONOMIE DE TIMP
Curățarea podelei necesită, în general, mult timp și necesită mult personal. Mașina de curățare autonomă KIRA B 50 face posibilă efectuarea sarcinilor de curățare în paralel, având grijă de curățarea podelelor, în timp ce echipa de curățenie își poate dedica atenția unor sarcini mai complexe în același timp.
Acest lucru permite oamenilor și mașinilor să lucreze mână în mână într-o manieră extrem de productivă – și practic fără a fi necesară repararea manuală datorită periei laterale pentru curățare până la margine și funcției integrate de pre-măturare.
COMPLET AUTONOM
Autonomia maximă în timpul curățării podelei este posibilă prin stația de andocare opțională pentru roboții de curățare de la Kärcher. Umplerea rezervorului de apă proaspătă, golirea și clătirea rezervorului de apă uzată sau încărcarea bateriei puternice cu litiu-ion:
ori de câte ori KIRA B 50 necesită oricare dintre cele de mai sus, pur și simplu se andochează la stația de andocare, unde toate nevoile sale sunt rezolvate automat. Sarcinile pot fi efectuate și manual, desigur, și mai multe stații de andocare pot fi utilizate pentru a optimiza procesele pentru zone foarte mari.
OPERAREA UȘORĂ
Toate funcțiile robotului cu mașină de spălat uscător, precum și toate setările sunt ușor de utilizat prin intermediul afișajului tactil mare, datorită meniului intuitiv și a ghidării utilizatorului, care nu necesită cunoștințe tehnice.
Utilizatorii beneficiază de asistență direcționată sub formă de grafice și instrucțiuni clare în toate situațiile, de la configurarea și pornirea procesului autonom de curățare până la activarea unităților de curățare, până la modul de curățare manuală. Configurarea mai multor profiluri de utilizator cu diferite niveluri de autorizare și chiar diferite limbi nu reprezintă nicio problemă.
FLEXIBILITATE
Robotul cu mașină de spălat uscător poate curăța autonom sau poate funcționa ca o mașină de spălat cu uscător manual.
În plus, este posibil să specificați doar secțiuni dintr-o suprafață totală ca suprafețe de curățare sau să adaptați planul de curățare sau secvența de curățare la cerințele zilnice.
SIGURANȚĂ
Scanerele laser integrate, senzorii 3D și ultrasonici, precum și un computer de bord puternic asigură o detectare optimă la 360° a zonelor înconjurătoare, reacții rapide și navigare fiabilă. De asemenea, mașina de spălat autonomă detectează în mod fiabil schimbările din împrejurimi, precum și obstacolele și inițiază în mod independent manevrele de evaziune corespunzătoare.
În plus, un concept de lumină integrat informează oamenii din zonă despre comportamentul robotului de curățare. Robotul este certificat de siguranță în conformitate cu CSA_22.2 Nr. 336-17 și IEC 60335-2-117 pentru utilizare în zone publice. În scopul documentării și monitorizării, KIRA B 50 trimite mesaje de stare către dispozitivele mobile, creând rapoarte detaliate de curățare în portalul web corespunzător.
MULTE BENEFICII LA O privire
Echipament cuprinzător, performanță excelentă de curățare, funcționare rentabilă și intuitivă: robotul de curățare KIRA B 50 este impresionant de la prima vedere, dar și mai ales în utilizarea de zi cu zi.
Stație de andocare
- Permite o funcționare complet autonomă
- Înlocuirea automată a resurselor (încărcarea bateriei, reumplerea cu apă proaspătă, golirea apei murdare și clătirea rezervorului)
- Stația de andocare este disponibilă opțional (funcționarea posibilă și fără stație de andocare)
Cap de perie cu role
- Pre-măturare și spălare într-un singur pas
- Menține munca manuală pregătitoare și reprelucrare la minimum
- Performanță excelentă de curățare, chiar și pe podele texturate și neuniforme
Sistem multi-senzor
- Senzori optici și acustici puternici
- Vedere la 360° de la senzorii laser
- Detectare fiabilă a sticlei și a protuberanțelor
- Monitorizarea cu senzori a zonelor laterale
Perie laterală
- Pentru curățare până la margine
- Transportă murdăria de la margine în canalul de curățare
- Menține munca manuală pregătitoare și reprelucrare la minimum
EXCELENTA ESTE IN DETALII. PARTICULARITĂȚILE KIRA B 50
Multe detalii, mari și mici, sunt cele care transformă ideile bune în roboți de curățare excelenți. Pentru performanță și siguranță maximă.
KIRA B 50. EFICIENȚĂ ȘI UȘURĂ. CA STANDARD
Curățenii nu mai trebuie să îndeplinească sarcini monotone, ci să preia o muncă mai complexă.
Datorită bateriei puternice de 160 Ah litiu-ion, tehnicii de perie cu rolă cu funcție de pre-măturare, perie laterală și lățime de lucru de 55 cm, nu există nicio limitare a performanței de curățare a KIRA B 50 în comparație cu o mașină de spălat uscător convențională.
FACE EXACT CE VREI. COMPACT ȘI FLEXIBIL
KIRA B 50 nu este despre programe stricte. În schimb, oferă nivelul maxim de flexibilitate în utilizare – perfect adaptat la cerințele actuale de curățare. Designul compact îi permite să funcționeze chiar și în zone greu accesibile sau deosebit de înguste.
CURĂȚARE COMPLET AUTONOMĂ, SOFISTICATĂ DE LA ÎNCEPUT PÂNĂ LA sfârșit
O stație de andocare opțională facilitează înlocuirea complet autonomă a resurselor. Modulul de curățare reduce la minimum lucrările manuale de pregătire și reluare.
Odată pornit, KIRA 50 B curăță o zonă predefinită complet independent. Stația de andocare opțională ne duce la un nivel cu totul nou. Curățarea autonomă a suprafețelor de podea folosind robotul de curățare Kärcher înseamnă că echipa de curățare nu mai trebuie să îndeplinească sarcini monotone, ceea ce crește productivitatea.
CURAȚI PERFECT PARDOSELE. ECONOMIC ȘI ECONOMISIȚI TIMPUL
Profesioniștii din curățarea clădirilor, aeroporturilor, supermarketurilor sau halelor de producție știu că curățarea podelei necesită, în principiu, foarte mult timp și necesită mult personal, ceea ce înseamnă că, din păcate, este și relativ costisitoare.
Capacitatea de a efectua sarcini de curățare în paralel economisește timp și crește productivitatea. Oriunde trebuie curățate în mod regulat suprafețe mari de podea, eficiența costurilor a măsurilor de curățare, precum și calitatea curățării vor fi punctul central pentru clienți și antreprenori.
DE PROFESIONISTI PENTRU PROFESIONISTI – O privire de ansamblu asupra caracteristicilor de performanță
NAVIGAȚIE SIGURĂ. SIGURANȚĂ CERTIFICATĂ
Siguranța este primordială. Mereu. De aceea, sistemul de detectare a mediului al robotului de curățare este conceput nu doar pentru o navigare optimă, ci și cu un accent deosebit pe garantarea siguranței oamenilor din zonă.
- Siguranță certificată pentru zonele publice datorită detectării excelente a împrejurimilor
- Detectare sigură, fără contact a obstacolelor, a oamenilor și a potențialelor prăbușiri
- Siguranță certificată în conformitate cu CSA_22.2 Nr. 336-17 și IEC 63327
- Potrivit pentru funcționare în zone publice
Ghid de obstacole
- Recunoaște în mod fiabil obstacolele necunoscute
- Planificarea automată a modificărilor rutei pentru a evita obstacolele
- Manevrele autonome de deplasare liberă împiedică încetarea curățării
UTILIZAREA MAȘINII ESTE CHIAR ATÂT DE SIMPLU
Oricine poate opera un smartphone nu va avea nicio problemă cu KIRA B 50. Nu sunt necesare cunoștințe de specialitate sau orice altă expertiză tehnică. Tehnologia extrem de complexă și-a depășit totul numai atunci când este, la rândul său, ușor de utilizat. Desigur, acest lucru este valabil și pentru o mașină de spălat cu uscător complet autonomă.
- Funcționare intuitivă datorită unui afișaj tactil mare, întreținere și întreținere simplă
- Ecran tactil mare, de înaltă rezoluție, pentru control ușor și intuitiv al tuturor funcțiilor unității
- Interfața grafică cu utilizatorul oferă instrucțiuni clare, ilustrații și animații, ghidând utilizatorul prin toți pașii necesari într-un mod simplu și ușor de înțeles
- Simplu de configurat și de utilizat robotul fără a fi nevoie de cunoștințe de specialitate
Moduri de operare
- Funcționare autonomă și manuală posibilă de trei ori
- Permite curățarea manuală a petelor
- Mai multe profiluri de utilizator pot fi configurate cu niveluri individuale de autorizare
COMPLET ECHIPAT CA STANDARD. Direct din fabrică
Fie cu sau fără stație de andocare, KIRA B 50 este întotdeauna pregătit pentru funcționare complet autonomă, oferind o mulțime de caracteristici remarcabile ale echipamentelor.
Echipament standard extins
- Baterie litiu-ion de înaltă performanță
- Dozați sistemul de dozare a agentului de curățare care economisește resursele
- Funcția de umplere automată care economisește timp și clătirea automată a rezervorului de apă murdară
- Dozarea apei in functie de viteza
- Faruri intermitente pentru a spori siguranța
- Module inovatoare de lumină LED
CONTROL TOTAL ȘI CONECTIVITATE. TOT TIMPUL. PRETUTINDENI
Robotul de curățare este conectat direct la un portal web, care vă arată toate datele importante ale mașinii dintr-o privire, în orice moment și de oriunde, astfel încât să aveți totul sub control în orice moment.
- Acces la informații detaliate prin portalul web KIRA
- Portal web care conține rapoarte de curățare, notificări, stări ale mașinii și multe altele
- Trimiterea notificărilor și a mesajelor de stare către dispozitivele mobile
PUTERNIC. SIGUR. ECO-FRIENDLY. AGENȚI DE CURATARE PENTRU KIRA B 50
În funcție de locul de utilizare, de pardoseala și de cât de murdar este, Kärcher recomandă diferiți agenți de curățare care să fie utilizați cu robotul de curățare KIRA B 50 - fiecare, desigur, perfect adaptat mașinii, sigur de utilizat și ecologic.