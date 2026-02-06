Компактность, долговечность, эффективность

САМОУПРАВЛЯЕМАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА KIRA B 50

К самым важным характеристикам данной поломойной машины можно отнести следующие: проверенная годами технология роликовой щетки с функцией предварительного подметания и боковой щеткой, рабочая ширина – 55 см, производительность по площади – до 2300 м²/час и литий-ионный аккумулятор емкостью 160 Ач. Этот компактный и маневренный робот не уступает обычным поломойным машинам. При этом, он впечатляет максимальной эффективностью, поэтому станет полезным и продуктивным дополнением в любой команде клининговой компании.

Машина подходит для мытья полов не только в условиях ограниченного пространства, но и на больших площадях, что делает ее идеальным решением для использования в транспортной отрасли (аэропорты, вокзалы, логистические склады), розничной торговле и торговых центрах, здравоохранении (больницы, пансионаты), общественных учреждениях (школы, университеты, музеи, спортивные залы) или в промышленности для уборки производственных и промышленных цехов.

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА. ЕЩЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕЙ КОМАНДЫ

Мытье полов требует много времени, а квалифицированного персонала не хватает. Роботизированная поломойная машина KIRA B 50 от Kärcher – идеальное решение и дополнение к любой команде клинеров. Таким образом, машина автономно и эффективно убирает средние и большие площади, а Ваша команда клинеров может использовать это время, чтобы сосредоточиться на более сложных задачах по уборке. Это хорошо для бизнеса – и еще лучше для вашей команды.