KIRA B 50 ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА-РОБОТ
Автономная уборка полов и повышение эффективности
Поломоечная машина-робот KIRA B 50 от Kärcher гарантирует высокую эффективность работы, экономию времени, простоту эксплуатации, безопасность, гибкость и полную автономность уборки. Она будет отличным дополнением к любому парку уборочной техники. Интеллектуальный и, при необходимости, полностью автономный помощник, который эффективно убирает средние и большие площади как классическая поломойная машина. В результате, клинерам больше не придется выполнять трудоемкие задачи по мытью полов, и вместо этого они смогут сосредоточиться на более сложной работе.
Автономные поломоечные машины
Компактная, маневренная и автономная поломоечная машина (робот) отлично справится с уборкой не только в условиях ограниченного пространства, но и на больших площадях, что делает ее идеальным помощником для мытья полов в транспортной отрасли, торговых центрах, общественных учреждениях, производственных цехах и т.д.
Компактность, долговечность, эффективность
САМОУПРАВЛЯЕМАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА KIRA B 50
К самым важным характеристикам данной поломойной машины можно отнести следующие: проверенная годами технология роликовой щетки с функцией предварительного подметания и боковой щеткой, рабочая ширина – 55 см, производительность по площади – до 2300 м²/час и литий-ионный аккумулятор емкостью 160 Ач. Этот компактный и маневренный робот не уступает обычным поломойным машинам. При этом, он впечатляет максимальной эффективностью, поэтому станет полезным и продуктивным дополнением в любой команде клининговой компании.
Машина подходит для мытья полов не только в условиях ограниченного пространства, но и на больших площадях, что делает ее идеальным решением для использования в транспортной отрасли (аэропорты, вокзалы, логистические склады), розничной торговле и торговых центрах, здравоохранении (больницы, пансионаты), общественных учреждениях (школы, университеты, музеи, спортивные залы) или в промышленности для уборки производственных и промышленных цехов.
ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА. ЕЩЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕЙ КОМАНДЫ
Мытье полов требует много времени, а квалифицированного персонала не хватает. Роботизированная поломойная машина KIRA B 50 от Kärcher – идеальное решение и дополнение к любой команде клинеров. Таким образом, машина автономно и эффективно убирает средние и большие площади, а Ваша команда клинеров может использовать это время, чтобы сосредоточиться на более сложных задачах по уборке. Это хорошо для бизнеса – и еще лучше для вашей команды.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Неизменно отличные результаты уборки в течение запланированного времени, предсказуемое потребление ресурсов и, следовательно, затраты, которые можно запланировать: вот что отличает роботизированную поломоечную машину KIRA B 50.
Объем используемой воды, дозировка моющего средства и скорость уборки могут быть точно заданы, а значит данный процесс можно контролировать. Это не только обеспечивает высокий уровень качества уборки, а также экономит ресурсы и деньги.
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Мытье полов обычно занимает много времени и требует большого количества персонала. Автономная роботизированная поломойная машина KIRA B 50 позволяет выполнять задачи по уборке параллельно. Робот занимается мытьем полов, в то время как команда клинеров может уделять внимание более сложным задачам.
Это позволяет людям и машинам работать вместе слажено и продуктивно. При этом, в большинстве случаев после мытья пола роботом дополнительна ручная уборка не нужна. Это возможно благодаря боковой щетке, которая обеспечивает уборку до самого края, и встроенной функции предварительного подметания.
ПОЛНАЯ АВТОНОМНОСТЬ
Максимальная автономность при мытье полов возможна благодаря опциональной базовой станции для роботизированных поломойных машин от Kärcher. Эта станция обеспечивает выполнение следующих функций: заполнение бака для чистой воды, слив и промывка бака для грязной воды, а также зарядка мощного литий-ионного аккумулятора.
Когда машине KIRA B 50 требуется что-либо из вышеперечисленного, она просто подключается к базовой станции, где все ее потребности удовлетворяются автоматически. Если нет такой станции, эти задачи можно выполнять и вручную. При этом, для оптимизации процессов на очень больших площадях можно использовать несколько базовых станций.
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Всеми функциями роботизированной поломойной машины, а также всеми настройками легко управлять с помощью большого сенсорного дисплея благодаря интуитивно понятному меню и руководству пользователя. Это не требует специфических технических знаний.
Пользователи получают необходимую поддержку в виде графических изображений и четких инструкций во всех ситуациях, начиная с настройки и запуска автономного процесса уборки, активации уборочных узлов и заканчивая режимом ручной уборки. Настройка нескольких профилей пользователей с различными уровнями полномочий и даже разными языками также не представляет проблемы.
ГИБКОСТЬ РАБОТЫ
Робот KIRA B 50 может производить уборку автономно или работать как обычная ручная поломойная машина, которая управляется человеком.
Кроме того, можно указать только отдельные участки из общей площади как зоны для уборки роботом, адаптировать план уборки или ее последовательность в зависимости от ежедневных требований.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Встроенные лазерные сканеры, 3D и ультразвуковые датчики, а также мощный бортовой компьютер обеспечивают оптимальное обнаружение окружающего пространства на 360°, быструю реакцию и надежную навигацию. Кроме того, автономная роботизированная поломойная машина точно распознает изменения, а также препятствия в окружающей обстановке и самостоятельно инициирует соответствующие маневры их обхода.
Более того, встроенная световая концепция информирует людей, находящихся поблизости, о поведении робота. KIRA B 50 прошла сертификацию по безопасности в соответствии с CSA_22.2 № 336-17 и IEC 60335-2-117 для возможности ее использования в общественных местах. С целью документирования и мониторинга данная поломойная машина отправляет сообщения о ее состоянии на мобильные устройства, создавая подробные отчеты об уборке на соответствующем веб-портале.
МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ УЖЕ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Комплексное оснащение, высокая эффективность уборки, интуитивно понятное управление: роботизированная поломойная машина KIRA B 50 впечатляет не только с первого взгляда, но и при повседневном использовании.
Базовая станция
- Обеспечивает полностью автономную работу
- Автоматическая замена ресурсов (зарядка аккумулятора, доливка чистой воды, слив грязной воды и промывка бака)
- Базовая станция заказывается и в стандартную комплектацию не входит (работа поломойной машины возможна без базовой станции)
Роликовая щеточная голова
- Предварительное подметание и мытье полов за один шаг
- Сведение к нимимуму ручной работы на всех этапах уборки машиной
- Отличная эффективность уборки даже на структурированных и неровных полах
Мультисенсорная система
- Мощные оптические и звуковые датчики
- Обзор на 360° благодаря лазерным датчикам
- Надежное обнаружение стекла и навесов
- Сенсорный контроль боковых зон
Боковая щетка
- Для очистки по углам и краям
- Переносит грязь с боковых участков в рабочую зону машины
- Сокращает до минимума ручную работу на всех этапах уборки машиной
СОВЕРШЕНСТВО – В ДЕТАЛЯХ. ОСОБЕННОСТИ KIRA B 50
Именно множество деталей, больших и маленьких, превращают хорошие идеи в превосходные роботизированные решения. Для максимальной производительности и безопасности.
KIRA B 50. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОСТОТА. КАК СТАНДАРТ
Клинерам больше не нужно выполнять монотонные задачи, вместо этого они берутся за более сложную работу.
Кроме таких преимуществ, как мощный литий-ионный аккумулятору емкостью 160 Ач, роликовая щетка с функцией предварительного подметания, боковая щетка и рабочая ширина 55 см, уборка с помощью робота KIRA B 50 более безгранична и автономна по сравнению с обычной поломоечной машиной.
ДЕЛАЕТ ИМЕННО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО. КОМПАКТНОСТЬ И ГИБКОСТЬ
KIRA B 50 – это не про строгий график работы. Напротив, она предлагает максимальный уровень гибкости в использовании – идеально подстраиваясь под ваши реальные текущие задачи по уборке. Компактная конструкция позволяет работать даже в труднодоступных или особенно узких местах.
ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНАЯ УБОРКА, ИДЕАЛЬНО ВЫПОЛНЕННАЯ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА
Опциональная базовая станция обеспечивает полностью автономную замену ресурсов. Робот сводит к минимуму использование ручной работы, как при подготовке машины к уборке, так и по ее завершению.
После запуска KIRA 50 B полностью самостоятельно убирает заданную зону. Опциональная базовая станция выводит уборку с помощью робота на совершенно новый уровень. Автономная уборка участков пола с помощью этой машины от Kärcher означает, что команде клинеров больше не нужно выполнять монотонные задачи, что повышает производительность труда.
ИДЕАЛЬНАЯ УБОРКА ПОЛОВ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Профессионалы в области уборки зданий, аэропортов, супермаркетов или производственных цехов знают, что мытье полов требует много времени и большого количества персонала, а значит, и относительно больших затрат.
Возможность параллельного выполнения задач по уборке экономит время и повышает общую производительность. Везде, где требуется регулярная уборка больших площадей, заказчики и подрядчики будут уделять особое внимание общей экономичности процесса, а также качеству уборки.
СДЕЛАНО ПРОФЕССИОНАЛАМИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ – ОБЗОР РАБОЧЕГО ФУНКЦИОНАЛА
БЕЗОПАСНАЯ НАВИГАЦИЯ. СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность превыше всего. Всегда. Именно поэтому система обнаружения окружающей среды роботизированной машины разработана не только для оптимальной навигации, но и с особым акцентом на обеспечение безопасности людей, находящихся в помещении.
- KIRA 50 B имеет сертификат безопасности, который дает возможность использовать ее в общественных местах благодаря точному обнаружению окружающей среды.
- Безопасное, бесконтактное обнаружение людей и возможных препятствий
- Машина сертифицирована по безопасности в соответствии с CSA_22.2 № 336-17 и IEC 63327
- Подходит для эксплуатации в общественных местах
Обход препятствий
- Точное распознавание неизвестных препятствий
- Автоматическое планирование изменения маршрута для обхода препятствий
- Автономные маневры предотвращают прекращение уборки при обнаружении препятствия
УПРАВЛЯТЬ МАШИНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ ПРОСТО
Любой, кто умеет управлять смартфоном, без проблем справится и с KIRA B 50. Для этого не требуются специфические экспертные знания или какие-либо другие технические навыки. Сложная техника в полной мере проявляет себя только тогда, когда ею легко управлять. Естественно, это относится и к полностью автономной роботизированной поломойной машине.
- Интуитивно понятное управление благодаря большому сенсорному дисплею и простое обслуживание
- Большой сенсорный дисплей высокого разрешения для простого, интуитивно понятного управления всеми функциями машины
- Графический пользовательский интерфейс содержит четкие инструкции, иллюстрации и анимации, направляя пользователя через все необходимые шаги простым и понятным способом
- Простая настройка и управление роботом без необходимости привлечения специалистов
Режимы работы
- Доступно автономное и ручное управление
- Позволяет выполнять ручную точечную уборку
- Можно настроить несколько профилей пользователей с индивидуальными уровнями полномочий
ПОЛНАЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ПРЯМО С ЗАВОДА
Как с базовой станцией, так и без нее, KIRA B 50 всегда готова к полностью автономной работе, предлагая множество впечатляющих рабочих характеристик.
Расширенная стандартная комплектация
- Высокопроизводительная литий-ионная батарея
- Система дозирования моющего средства, существенно экономящая ресурсы
- Экономящая время функция автоматического заполнения бака для чистой воды и автоматической промывка бака для грязной воды
- Подача воды в зависимости от скорости движения машины
- Мигающие маячки для повышения безопасности
- Инновационные светодиодные световые модули
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ВЕЗДЕ
Робот подключен непосредственно к веб-порталу, который в любое время и из любого места показывает Вам все важные данные о машине, чтобы Вы всегда держали всё под контролем.
- Доступ к подробной информации о машине через веб-портал KIRA
- Веб-портал, содержащий отчеты об уборке, уведомления, статусы машин и многое другое
- Отправка уведомлений и сообщений о состоянии машины на мобильные устройства
ЭФФЕКТИВНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ И ЭКОЛОГИЧНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ KIRA B 50
В зависимости от расположения объекта уборки, покрытия пола и степени его загрязнения Kärcher рекомендует различные моющие средства для использования с роботом KIRA B 50 – каждое из которых идеально подходит для машины, безопасно в использовании и экологично.