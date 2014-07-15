Mașini de spălat pardoseli
Prin utilizarea presiunii ridicate de contact, masinile de spălat pardoseli pot curata, indeparta stratul de murdarie si lustrui atat podelele denivelate, cat si cele netede, sau aplica sampon pe covoare.
Mașini de spălat pardoseli conduse manual
Curata rapid zonele mici: aceste masini de spalat pardoseli asigura o curatenie absoluta intre vizitele clientilor. Mai economic decat curatarea umeda pentru suprafete incevpand de la 100m²:
Mașini de spălat pardoseli step on
Utilizatorii acestor masini stau pe platforma. Conceptul inovator step-on combina manevrabilitatea masinilor de curatat impinse manual cu viteza unei masini de curatat conduse.
Mașini de spălat pardoseli cu post de conducere
Potrivite pentru suprafete incepand de la de la 1500 m²: masinile de spalat pardoseli cu post de conducere de la Kärcher sunt alternativa confortabila pentru masinile mari de curatat impinse manual. Manevrabile in special datorita latimii lor reduse!