Mașini de spălat pardoseli

Prin utilizarea presiunii ridicate de contact, masinile de spălat pardoseli pot curata, indeparta stratul de murdarie si lustrui atat podelele denivelate, cat si cele netede, sau aplica sampon pe covoare.

Kärcher Mașini de spălat pardoseli conduse manual

Mașini de spălat pardoseli conduse manual

Curata rapid zonele mici: aceste masini de spalat pardoseli asigura o curatenie absoluta intre vizitele clientilor. Mai economic decat curatarea umeda pentru suprafete incevpand de la 100m²:

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Kärcher Mașini de spălat pardoseli compacte

Mașini de spălat pardoseli compacte

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Kärcher Mașini de spălat pardoseli step on

Mașini de spălat pardoseli step on

Utilizatorii acestor masini stau pe platforma. Conceptul inovator step-on combina manevrabilitatea masinilor de curatat impinse manual cu viteza unei masini de curatat conduse.

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Kärcher Mașini de spălat pardoseli cu post de conducere

Mașini de spălat pardoseli cu post de conducere

Potrivite pentru suprafete incepand de la de la 1500 m²: masinile de spalat pardoseli cu post de conducere de la Kärcher sunt alternativa confortabila pentru masinile mari de curatat impinse manual. Manevrabile in special datorita latimii lor reduse!

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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