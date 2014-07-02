Супер класс

Аппараты без подогрева воды экстракласса: для непрерывной работы в самых сложных условиях. Лучшие в своей области: наши аппараты высокого давления без подогрева воды экстра-класса применяются там, где требуется решать масштабные задачи чистки. Надежные, долговечные и превосходно оснащенные, они устраняют даже самые стойкие загрязнения на стройплощадках, объектах коммунального хозяйства, промышленных или сельскохозяйственных предприятиях. Высокая эффективность этих аппаратов обеспечивается оптимальным сочетанием параметров производительности и наличием принадлежностей для решения широкого спектра задач.

0 Продукты
Kärcher Аппараты без подогрева воды экстракласса: для непрерывной работы в самых сложных условиях.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2025 Керхер Молдова