Супер класс
Аппараты без подогрева воды экстракласса: для непрерывной работы в самых сложных условиях. Лучшие в своей области: наши аппараты высокого давления без подогрева воды экстра-класса применяются там, где требуется решать масштабные задачи чистки. Надежные, долговечные и превосходно оснащенные, они устраняют даже самые стойкие загрязнения на стройплощадках, объектах коммунального хозяйства, промышленных или сельскохозяйственных предприятиях. Высокая эффективность этих аппаратов обеспечивается оптимальным сочетанием параметров производительности и наличием принадлежностей для решения широкого спектра задач.