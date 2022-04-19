Поиск адаптера EASY!Lock
Как выглядят идеальные соединения. Для охвата различных интерфейсов, от аппарата высокого давления до насадки, а также прямой и обратной совместимости, доступно в общей сложности 8 различных адаптеров. Это гарантирует, что все существующие аппараты и принадлежности можно будет использовать вместе с новыми аппаратами и принадлежностями с соединениями EASY!Lock. В нашем поиске адаптеров перечислены все адаптеры с соответствующими приложениями. Например, любой аппарат высокого давления с соединением M 22 × 1,5 можно быстро переоборудовать на новую систему EASY!Lock с помощью адаптера 2.
Как быстро найти нужный адаптер?
Сначала выберите группу продуктов в левом верхнем углу. Затем проверьте, используете ли вы старые или новые соединения. Нажмите на кнопку информации, чтобы узнать, как отличить их друг от друга. Затем в правом верхнем углу выберите группу продуктов для аксессуара, который вы подключаете, а затем нажмите на соответствующий аксессуар. Затем будет показан правильный адаптер.