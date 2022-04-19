Căutare adaptor EASY!Lock

Cum arată conexiunile perfecte. Pentru a acoperi diferitele interfețe, de la aparatul de curățat cu înaltă presiune la duză, precum și pentru compatibilitatea perfectă între acestea sunt disponibile un total de 8 adaptoare diferite. Acest lucru asigură ca toateaparatele și accesoriile existente să fie utilizate în continuare împreună cu noile aparate și accesorii cu conexiuni EASY!Lock. În căutare puteți verifica toate adaptoarele listate cu aplicația respectivă. De exemplu, orice aparat de curățat cu înaltă presiune cu conexiune M 22 × 1,5 poate fi convertit rapid în noul sistem EASY!Lock cu adaptor 2.