Căutare adaptor EASY!Lock

Cum arată conexiunile perfecte. Pentru a acoperi diferitele interfețe, de la aparatul de curățat cu înaltă presiune la duză, precum și pentru compatibilitatea perfectă între acestea sunt disponibile un total de 8 adaptoare diferite. Acest lucru asigură ca toateaparatele și accesoriile existente să fie utilizate în continuare împreună cu noile aparate și accesorii cu conexiuni EASY!Lock. În căutare puteți verifica toate adaptoarele listate cu aplicația respectivă. De exemplu, orice aparat de curățat cu înaltă presiune cu conexiune M 22 × 1,5 poate fi convertit rapid în noul sistem EASY!Lock cu adaptor 2.

Cum să găsiți rapid adaptorul potrivit?

Mai întâi selectați un grup de produse din stânga sus. Apoi, verificați dacă utilizați conexiuni vechi sau noi. Faceți clic pe butonul de informații pentru sfaturi despre cum să faceți distincția între cele două. Apoi, în dreapta sus, selectați grupul de produse pentru accesoriul pe care îl conectați și apoi faceți clic pe accesoriul relevant. Apoi va fi afișat adaptorul potrivit.

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