Более гибкий. Более удобный. Лучше.

Новое системное решение для мытья фасадов, стекол, солнечных батарей и пола.

Наше новое системное решение, состоящее из щеток, телескопических копий, насадок и адаптеров, теперь позволяет гибко использовать различные типы очистки для различных задач очистки. Будь то низкое, среднее или высокое давление, а также уборка пылесосом: никогда раньше очистка фасадов, стеклянных поверхностей, солнечных панелей и полов не была такой гибкой, удобной и тщательной даже в труднодоступных местах.

Роликовые щетки. Улучшить эффективность очистки. Просто.

Водяной привод для вращающихся щеточных валиков расширяет возможности применения наших профессиональных моек высокого давления – даже самых маленьких с меньшим расходом воды. Привод со встроенным разбрызгивателем для идеального слива воды позволяет использовать щеточные насадки различной жесткости, которые очень легко заменяются благодаря системе быстрой замены и могут быть безопасно подключены к приводу. Щеточный валик может быть дополнительно установлен непосредственно на распылительной трубке или на телескопической трубке. Насадки подходят, в зависимости от работ по очистке солнечных систем, стеклянных поверхностей и необработанных фасадов, а также для террас с каменными или деревянными поверхностями. При очистке фасада щетки автоматически направлены вверх, что снижает физические усилия пользователя.

Также откройте для себя наш ассортимент iSolar:

Щетки. Универсальные решения. Для любой задачи по очистки.

Наши универсальные щетки доступны в различных степенях жесткости и практически для любого применения. При очистке чувствительных стеклянных поверхностей или солнечных панелей водопроводной или осмотической водой две насадки низкого давления обеспечивают оптимальный расход воды между щетинками. Насадка высокого давления, входящая в комплект поставки, также позволяет использовать мойку высокого давления при особо сильных загрязнениях. Максимальная универсальность для эффективной очистки.

Телескопические копья. Максимальная гибкость. Повсюду.

Одна система, четыре типа очистки: с помощью наших многофункциональных телескопических трубок можно добраться не только до самых отдаленных мест при очистке под низким давлением водопроводной или осмотической водой. Дополнительные комплекты насадок и адаптеры также позволяют использовать пылесосы среднего и высокого давления и даже пылесосы для сухой и влажной уборки от Kärcher и, таким образом, обеспечивают гибкость, необходимую для любой работы.

Maximale Kontrolle

Максимальный контроль

Силу зажима можно настроить индивидуально, и дополнительный инструмент не требуется. Каждый зажимной элемент имеет отдельный регулировочный винт.

Maximale Sicherheit

Максимальная безопасность

Наша инновационная функция защиты от пробуксовки надежно предотвращает нежелательное скручивание элементов телескопической трубки, тем самым облегчая обращение с ней в течение длительного времени.

Maximale Ergonomie

Максимальная эргономика

Шланг высокого давления постоянно выводится благодаря вращающемуся основному элементу. Это уменьшает боковые силы и снижает физические усилия пользователя.

Fensterreinigung
 
Solarreinigung
 
Fassadenreinigung mit Bürsten
 
Fassadenreinigung mit Hochdruck
 
Bodenreinigung
 

Телескопические трубки

TL-адаптер

Несущая рама. Работа без усталости. Универсальный.

Работа без усталости, повышенная производительность: универсальная несущая рама включает в себя мягкую обвязку, которую удобно носить на спине, с пружинным балансиром и карабином для крепления насадок и инструментов. Несущая система переносит вес телескопических копий, копий высокого давления или садовых инструментов на все туловище оператора, так что необходимая удерживающая сила в руках сводится практически к нулю.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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