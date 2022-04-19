Более гибкий. Более удобный. Лучше.

Роликовые щетки. Улучшить эффективность очистки. Просто.

Водяной привод для вращающихся щеточных валиков расширяет возможности применения наших профессиональных моек высокого давления – даже самых маленьких с меньшим расходом воды. Привод со встроенным разбрызгивателем для идеального слива воды позволяет использовать щеточные насадки различной жесткости, которые очень легко заменяются благодаря системе быстрой замены и могут быть безопасно подключены к приводу. Щеточный валик может быть дополнительно установлен непосредственно на распылительной трубке или на телескопической трубке. Насадки подходят, в зависимости от работ по очистке солнечных систем, стеклянных поверхностей и необработанных фасадов, а также для террас с каменными или деревянными поверхностями. При очистке фасада щетки автоматически направлены вверх, что снижает физические усилия пользователя.