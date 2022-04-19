Более гибкий. Более удобный. Лучше.
Новое системное решение для мытья фасадов, стекол, солнечных батарей и пола.
Наше новое системное решение, состоящее из щеток, телескопических копий, насадок и адаптеров, теперь позволяет гибко использовать различные типы очистки для различных задач очистки. Будь то низкое, среднее или высокое давление, а также уборка пылесосом: никогда раньше очистка фасадов, стеклянных поверхностей, солнечных панелей и полов не была такой гибкой, удобной и тщательной даже в труднодоступных местах.
Роликовые щетки. Улучшить эффективность очистки. Просто.
Водяной привод для вращающихся щеточных валиков расширяет возможности применения наших профессиональных моек высокого давления – даже самых маленьких с меньшим расходом воды. Привод со встроенным разбрызгивателем для идеального слива воды позволяет использовать щеточные насадки различной жесткости, которые очень легко заменяются благодаря системе быстрой замены и могут быть безопасно подключены к приводу. Щеточный валик может быть дополнительно установлен непосредственно на распылительной трубке или на телескопической трубке. Насадки подходят, в зависимости от работ по очистке солнечных систем, стеклянных поверхностей и необработанных фасадов, а также для террас с каменными или деревянными поверхностями. При очистке фасада щетки автоматически направлены вверх, что снижает физические усилия пользователя.
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Щетки. Универсальные решения. Для любой задачи по очистки.
Наши универсальные щетки доступны в различных степенях жесткости и практически для любого применения. При очистке чувствительных стеклянных поверхностей или солнечных панелей водопроводной или осмотической водой две насадки низкого давления обеспечивают оптимальный расход воды между щетинками. Насадка высокого давления, входящая в комплект поставки, также позволяет использовать мойку высокого давления при особо сильных загрязнениях. Максимальная универсальность для эффективной очистки.
Телескопические копья. Максимальная гибкость. Повсюду.
Одна система, четыре типа очистки: с помощью наших многофункциональных телескопических трубок можно добраться не только до самых отдаленных мест при очистке под низким давлением водопроводной или осмотической водой. Дополнительные комплекты насадок и адаптеры также позволяют использовать пылесосы среднего и высокого давления и даже пылесосы для сухой и влажной уборки от Kärcher и, таким образом, обеспечивают гибкость, необходимую для любой работы.
Максимальный контроль
Силу зажима можно настроить индивидуально, и дополнительный инструмент не требуется. Каждый зажимной элемент имеет отдельный регулировочный винт.
Максимальная безопасность
Наша инновационная функция защиты от пробуксовки надежно предотвращает нежелательное скручивание элементов телескопической трубки, тем самым облегчая обращение с ней в течение длительного времени.
Максимальная эргономика
Шланг высокого давления постоянно выводится благодаря вращающемуся основному элементу. Это уменьшает боковые силы и снижает физические усилия пользователя.
Телескопические трубки
TL-адаптер
Несущая рама. Работа без усталости. Универсальный.
Работа без усталости, повышенная производительность: универсальная несущая рама включает в себя мягкую обвязку, которую удобно носить на спине, с пружинным балансиром и карабином для крепления насадок и инструментов. Несущая система переносит вес телескопических копий, копий высокого давления или садовых инструментов на все туловище оператора, так что необходимая удерживающая сила в руках сводится практически к нулю.