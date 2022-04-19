Mai flexibil. Mai confortabil. Mai bun.
Noua soluție pentru curățarea fațadelor, sticlei, sistemelor solare și a pardoselilor.
Noua noastră soluție care cuprinde perii, lănci telescopice, atașamente și adaptoare permite acum utilizarea flexibilă a diferitelor tipuri de curățare pentru diferite sarcini. Fie că este vorba de presiune joasă, medie sau mare sau aspirare: curățarea fațadelor, suprafețelor de sticlă, panourilor solare și pardoselilor nu a fost niciodată mai flexibilă, mai confortabilă și minuțioasă chiar și în locurile greu accesibile.
Perii cu role. Îmbunătățirea performanței de curățare. Simplu.
Sistemul de acţionare cu apă pentru periile rotative extinde posibilităţile de aplicare ale aparatelor noastre profesionale de spălat cu înaltă presiune – chiar şi pentru cele mai mici curățitoare cu debite mai mici de apă. Bara de pulverizare integrată pentru evacuarea perfectă a apei permite utilizarea periilor cu duritate variabilă, care sunt foarte ușor de schimbat și conectate în siguranță. Rola poate fi montata optional direct pe lancea de pulverizare sau pe o lance telescopică. Atașamentele sunt potrivite, în funcție de versiune, pentru lucrări de curățare solicitante pe sisteme solare, suprafețe de sticlă și fațade, precum și pentru terase cu suprafețe din piatră sau lemn. Pentru curățarea fațadelor, periile sunt orientate automat în sus, reducând astfel efortul fizic.
Descoperiți și gama noastră iSolar:
Perii. Soluții versatile. Pentru fiecare însărcinare de curățare
Periile noastre versatile sunt disponibile în diferite grade de duritate și pentru aproape orice aplicație de curățare. La curățarea suprafețelor sensibile din sticlă sau a panourilor solare cu apă de rețea sau osmoză, două duze de joasă presiune asigură evacuarea optimă a apei între peri. O duză de înaltă presiune, care este inclusă în pachetul de livrare, permite utilizarea unui aparat de înaltă presiune pe murdărie persistentă. Versatilitate maximă pentru aplicații eficiente de curățare.
Lance telescopice. Flexibilitate maximă. Pretutindeni.
Un sistem, patru tipuri de curățare: cu lăncile noastre telescopice multifuncționale se ajunge cu ușurință la cele mai îndepărtate locuri în timpul curățării la presiune joasă cu apă de rețea sau osmoză. Seturile și adaptoarele opționale permit, de asemenea, utilizarea presiunii medii și înalte și vă oferă astfel flexibilitatea de care aveți nevoie pentru fiecare lucrare în parte.
Control maxim
Forța de captare poate fi setată individual și nu este necesară o unealtă suplimentară. Fiecare element de prindere are un șurub de reglare separat.
Siguranță maximă
Funcția noastră inovatoare anti-spin previne în mod fiabil răsucirea nedorită a elementelor lancei telescopice, facilitând astfel manevrarea pe termen lung.
Ergonomie maximă
Furtunul de înaltă presiune este ghidat în mod continuu datorită elementului de bază rotativ. Acest lucru reduce forțele laterale și reduce efortul fizic pentru utilizator.
Lance telescopice
TL adaptor
Cadru de transport. Muncă fără oboseală. Universal.
Lucru fără oboseală, productivitate avansată: cadranul de transport universal cuprinde o perniță care se poartă confortabil pe spate, cu un arc echilibrant și un cârlig pentru fixarea uneltelor. Sistemul de transport transferă greutatea lăncilor telescopice, a lăncilor de înaltă presiune sau a uneltelor de grădină pe întregul trunchi al operatorului, astfel încât forța necesară de reținere în brațe să fie redusă la aproape zero.