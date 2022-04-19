Mai flexibil. Mai confortabil. Mai bun.

Perii cu role. Îmbunătățirea performanței de curățare. Simplu.

Sistemul de acţionare cu apă pentru periile rotative extinde posibilităţile de aplicare ale aparatelor noastre profesionale de spălat cu înaltă presiune – chiar şi pentru cele mai mici curățitoare cu debite mai mici de apă. Bara de pulverizare integrată pentru evacuarea perfectă a apei permite utilizarea periilor cu duritate variabilă, care sunt foarte ușor de schimbat și conectate în siguranță. Rola poate fi montata optional direct pe lancea de pulverizare sau pe o lance telescopică. Atașamentele sunt potrivite, în funcție de versiune, pentru lucrări de curățare solicitante pe sisteme solare, suprafețe de sticlă și fațade, precum și pentru terase cu suprafețe din piatră sau lemn. Pentru curățarea fațadelor, periile sunt orientate automat în sus, reducând astfel efortul fizic.