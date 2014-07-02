Аппараты высокого давления с подогревом воды

При равном давлении чистка горячей водой обеспечивает еще лучшие результаты. Аппараты высокого давления Керхер с подогревом воды впечатляют самой современной техникой и максимальным удобством управления.

Kärcher Компакт класс

Компакт класс

Очистка транспортных средств. Мойка двигателей. Удаление грязи с наружных лестниц. С высоким давлением горячей воды до 180 бар и 900 л/ч. Это новый компактный класс.

Kärcher Средний класс

Средний класс

Для автосалонов, строительных компаний, предприятий сельского и коммунального хозяйства: аппараты среднего класса, сочетающие инновационные технические решения с максимальным удобством управления, выдерживают самые сложные условия эксплуатации.

Kärcher Супер класс

Супер класс

На автокомбинатах, стройплощадках или сельскохозяйственных предприятиях: мобильные аппараты экстракласса обладают высочайшими параметрами производительности, сопоставимыми с параметрами стационарных установок высокого давления.

Kärcher Вертикальные аппараты

Вертикальные аппараты

Эти мощные и надежные аппараты отличаются высочайшей мобильностью и удобством транспортировки, благодаря чему они являются превосходным экономичным решением для небольших предприятий и авторемонтных мастерских, а также для клининговых компаний.

Kärcher Специальные аппараты

Специальные аппараты

На объектах, не допускающих выброса дымовых газов, – в больницах, бассейнах, на фабриках-кухнях и т. д. – находят применение специальные аппараты высокого давления с электрическими водонагревателями.

Kärcher Двигатель внутреннего сгорания

Двигатель внутреннего сгорания

Аппараты высокого давления, приводимые в действие двигателями внутреннего сгорания (в т. ч. способными работать на дизельном биотопливе), обеспечивают выполнение уборочных работ в любых местах, не позволяющих подключиться к электросети.

