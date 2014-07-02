Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă

Folosind apă caldă, aceste aparate profesionale de spălat cu presiune curăță mai eficient decât modelele cu apă rece, la aceeași presiune. Modelele Kärcher se remarcă prin tehnologie de ultimă generație și un nivel ridicat de confort în utilizare.

Kärcher Clasa Compact

Clasa Compact

Curățați eficient vehiculele și spălați motoarele sau îndepărtați murdăria persistentă de pe scările exterioare. Cu apă fierbinte și presiune ridicată de până la 180 bar și si debit maxim de 900 l/h. Aceasta este noua clasă compactă.

Kärcher Clasa medie

Clasa medie

Pentru dealeri auto, constructii comerciale, agricultura si utilizare urbana: clasa de mijloc imbina tehnologia inovatoare cu confortul maxim de functionare. Ideal pentru utilizarea intensiva.

Kärcher Clasa Super

Clasa Super

Indiferent ca este vorba de industria auto, agricultura, constructii sau industria de transport: clasa Super mobila ofera performanta de top acolo unde munca trebuie sa se desfasoare intr-un punct fix.

Kärcher Clasa Upright

Clasa Upright

Aceste aparate performante si robuste sunt convingatoare datorita manevrabilitatii simple si a transportului deosebit de usor. Astfel, clasa uprightverticala este alternativa pentru diferitele domenii mestesugaresti, mici ateliere si firme de curatenie.

Kärcher Clasa specială

Clasa specială

Atunci cand gazele arse trebuie sa fie evitate sau sunt interzise: clasa speciala cu incalzire electrica este utilizata in zone de igiena, spitale, bucatarii cantine sau bai publice.

Kärcher Motor cu combustie

Motor cu combustie

In cazul in care nu exista nicio sursa de alimentare, aparatele de curatat cu apa sub presiune cu motor cu ardere - cu functionare biodiesel optionala - ofera adaptabilitate si independenta maxima.

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

