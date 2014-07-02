Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă
Folosind apă caldă, aceste aparate profesionale de spălat cu presiune curăță mai eficient decât modelele cu apă rece, la aceeași presiune. Modelele Kärcher se remarcă prin tehnologie de ultimă generație și un nivel ridicat de confort în utilizare.
Clasa Compact
Curățați eficient vehiculele și spălați motoarele sau îndepărtați murdăria persistentă de pe scările exterioare. Cu apă fierbinte și presiune ridicată de până la 180 bar și si debit maxim de 900 l/h. Aceasta este noua clasă compactă.
Clasa medie
Pentru dealeri auto, constructii comerciale, agricultura si utilizare urbana: clasa de mijloc imbina tehnologia inovatoare cu confortul maxim de functionare. Ideal pentru utilizarea intensiva.
Clasa Super
Indiferent ca este vorba de industria auto, agricultura, constructii sau industria de transport: clasa Super mobila ofera performanta de top acolo unde munca trebuie sa se desfasoare intr-un punct fix.
Clasa Upright
Aceste aparate performante si robuste sunt convingatoare datorita manevrabilitatii simple si a transportului deosebit de usor. Astfel, clasa uprightverticala este alternativa pentru diferitele domenii mestesugaresti, mici ateliere si firme de curatenie.
Clasa specială
Atunci cand gazele arse trebuie sa fie evitate sau sunt interzise: clasa speciala cu incalzire electrica este utilizata in zone de igiena, spitale, bucatarii cantine sau bai publice.
Motor cu combustie
In cazul in care nu exista nicio sursa de alimentare, aparatele de curatat cu apa sub presiune cu motor cu ardere - cu functionare biodiesel optionala - ofera adaptabilitate si independenta maxima.