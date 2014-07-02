Аппараты сверхвысокого давления

Оборудование для чистки сверхвысоким давлением. Если проблему нельзя решить с помощью обычных аппаратов высокого давления, воспользуйтесь аппаратами сверхвысокого давления Керхер. Струя холодной или горячей воды под сверхвысоким давлением 600–2500 бар без добавления химикатов удаляет самые стойкие загрязнения и отложения. Когда обычных способов очистки уже недостаточно, на помощь приходят аппараты сверхвысокого давления. Благодаря сверхвысокому давлению (UHP) будет удалена даже самая стойкая грязь. Идеально подходит для самых сложных загрязнений в промышленности и строительстве.

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

