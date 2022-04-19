Нулевая сила. Полная мощность. Курковый пистолет EASY!Force.
У тебя есть сила! Только одно может встать между вами и вашей задачей: наш триггерный пистолет EASY!Force. Это дает вам возможность легко использовать высокое давление. Революционная концепция работы куркового пистолета EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления и сводит усилие удержания курка к нулю. Абсолютно ноль. Разработан для более легкого, эргономичного и без стресса использования. Попробуйте наш триггерный пистолет EASY!Force – вы не захотите выпускать его из рук.
EASY!Force: контролировать давление еще никогда не было так просто.
С нашим пистолетом высокого давления EASY!Force мы определили новое измерение эргономики в очистке высокого давления. Не меньше и без преувеличения. Это подтверждается как патентом, так и независимыми исследованиями.
обычный пистолет высокого давления
Открытое положение руки снижает усилие.
Вопрос эргономики.
Эргономика — это не уловка и не для слабонервных. Эргономика – это базовая защита человека и его здоровья. Законы об охране труда постоянно требуют защиты пользователей во время физически сложных действий, таких как очистка под высоким давлением. В будущем компании должны раскрывать объем работы и предлагать сотрудникам соответствующую компенсацию, будь то в виде денег, перерывов или досрочного выхода на пенсию. Наш курковый пистолет EASY!Force HP обладает многими преимуществами по сравнению с традиционными курковыми пистолетами HP.
Вы управляете пистолетом EASY!Force HP с нулевым удерживающим усилием. Это защищает ваши суставы, мышцы и все ваше тело. Это снижает риск травм от усталости. И это предотвращает артрит. Но EASY!Force предлагает не только пользу для здоровья, но и результаты работы, которые улучшаются и внеплановые.
разрывы исчезают. Таким образом, с помощью EASY!Force и нулевой удерживающей силы вы быстро достигнете значительного увеличения во всех областях.
Мелкие мышцы отдыхают. Большие мышцы делают свою работу.
Не все виды силы одинаковы. Важно то, сколько мышечной массы необходимо для создания необходимой силы. Меньшие мышцы устают быстрее, чем большие мышцы при одинаковой нагрузке. Кроме того, движение суставов из их нейтрального положения также имеет решающее значение для утомления. И именно здесь в игру вступает наш триггерный пистолет EASY!Force HP.
Чтобы удерживать и управлять пистолетом HP и копьем HP, вместо стимуляции небольших групп мышц в пальцах и предплечье активируются более крупные группы мышц в плече. Это устраняет раннюю усталость. В традиционном курковом пистолете HP пальцы должны быть сжаты в кулак. С EASY!Force рука остается в расслабленном нейтральном положении, пальцы не согнуты. Смещение удерживающей силы от мелких к крупным группам мышц в сочетании с идеальной эргономикой куркового пистолета HP и непринужденным обращением приводит к значительному снижению нагрузки на мышцы. Это позволяет работать без усталости в течение длительного времени и приводит к повышению производительности труда с оптимальными затратами и оптимальными результатами.
Полностью керамический клапан для более длительного срока службы.
Когда пистолеты высокого давления выходят из строя, это в значительной степени происходит из-за неисправных клапанов, поврежденных частицами. Наш EASY!Force также положил этому конец: клапан состоит из керамического шара с керамическим уплотнительным седлом, устойчивым к любым частицам, которые могут вызвать потенциальное повреждение. И это дает ему срок службы в 5 раз больше, чем у триггерных пистолетов с обычным клапаном.
Интуитивно понятный для безопасной работы.
Предохранитель срабатывания нового пистолета EASY!Force предотвращает непреднамеренное срабатывание и обеспечивает максимальную безопасность во время использования без ущерба для простоты использования. Вам нужно всего лишь один раз нажать на спусковой крючок, чтобы выпустить струю высокого давления — интуитивно понятно и просто. Пистолет EASY!Force остается открытым, пока нажат курок. Когда вы отпускаете спусковой крючок, курковый пистолет немедленно выключается.
Комфорт в любой ситуации
Мы позаботились об эргономике, чтобы вам было комфортно в любой ситуации. Наш курковой пистолет EASY!Force HD предлагает оптимальную эргономику для удобства использования в любом рабочем положении. В определенных ситуациях, в частности при работе над головой или под разными углами, можно использовать дополнительную рукоятку.
Справляйтесь со своими задачами.
Дополнительная рукоятка для струйной трубки нашего нового поколения EASY!Lock облегчает работу, позволяя вам регулировать позу в соответствии с конкретной задачей. Регулярная смена позы позволяет работать дольше и более расслабленно.
Дополнительную ручку можно закрепить на распылительной трубке. Рукоятку можно отрегулировать в соответствии с ростом оператора и идеальным рабочим углом. Это быстро и удобно с помощью простого регулировочного винта. Эргономичный дизайн рукоятки предлагает 2 дополнительные зоны захвата, независимо от того, правша вы или левша. Благодаря вращающейся на 360° струйной трубке дополнительную рукоятку можно просто поворачивать во время работы, что обеспечивает большую гибкость.
EASY!Lock: быстрое и простое подключение
Благодаря нашим запатентованным быстрым замкам EASY!Lock соединение выполняется быстро и легко. Невероятно, в 5 раз быстрее по сравнению с обычными резьбовыми соединениями. Наш быстрый замок EASY!Lock такой же прочный и надежный.
Быстрее готов работе– быстрее закончил работу.
До сих пор установка аппарата высокого давления занимала очень много времени. Это включало подключение или отключение различных интерфейсов. То же самое было и при смене аксессуаров. Но это дело прошлого. Наша система EASY!Lock сочетает в себе преимущества быстроразъемного соединения с преимуществами винтового соединения. А это экономия времени около 80 %. Время, необходимое для реальной работы. Или для других важных дел.
Уникальный, быстрый, безопасный и надежный.
Нет ничего более безопасного, надежного и долговечного, чем винтовое соединение. Ничто так не экономит время, как быстрая блокировка. Но наш замок EASY!Lock такой же прочный, как обычное винтовое соединение, и такой же гибкий, как быстродействующий замок. Резьба замыкается конусом. Простого поворота на 360° достаточно, чтобы соединить все принадлежности от аппарата высокого давления до насадок с помощью многозаходной резьбы с приспособлением для вставки. Быстро и безопасно. Снова и снова.
Прогресс это легко.
С нашей инновационной системой EASY!Lock вес не имеет значения — он весит не больше, чем обычные резьбовые соединения. Небольшое улучшение с большим эффектом – уплотнение форсунки на струйной трубке. Теперь он расположен радиально прямо перед удерживающей резьбой, что делает уплотнение намного более прочным и прочным.
Как выглядят идеальные соединения
Для охвата различных интерфейсов, от аппарата высокого давления до насадки, а также прямой и обратной совместимости, доступно в общей сложности 8 различных адаптеров. Это гарантирует, что все существующие аппараты и принадлежности можно будет использовать вместе с новыми аппаратами и принадлежностями с соединениями EASY!Lock. В нашем поиске адаптеров перечислены все адаптеры с соответствующими приложениями. Например, любой аппарат высокого давления с соединением M 22 × 1,5 можно быстро переоборудовать на новую систему EASY!Lock с помощью адаптера 2.