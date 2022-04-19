Нулевая сила. Полная мощность. Курковый пистолет EASY!Force.

Вопрос эргономики.

Эргономика — это не уловка и не для слабонервных. Эргономика – это базовая защита человека и его здоровья. Законы об охране труда постоянно требуют защиты пользователей во время физически сложных действий, таких как очистка под высоким давлением. В будущем компании должны раскрывать объем работы и предлагать сотрудникам соответствующую компенсацию, будь то в виде денег, перерывов или досрочного выхода на пенсию. Наш курковый пистолет EASY!Force HP обладает многими преимуществами по сравнению с традиционными курковыми пистолетами HP.

Вы управляете пистолетом EASY!Force HP с нулевым удерживающим усилием. Это защищает ваши суставы, мышцы и все ваше тело. Это снижает риск травм от усталости. И это предотвращает артрит. Но EASY!Force предлагает не только пользу для здоровья, но и результаты работы, которые улучшаются и внеплановые.

разрывы исчезают. Таким образом, с помощью EASY!Force и нулевой удерживающей силы вы быстро достигнете значительного увеличения во всех областях.