Zero efort. Toată puterea. Pistolul cu declanșare EASY!Force.

EASY!Lock : Conexiune rapidă și ușoară

Cu încuietorile noastre brevetate EASY!Lock, conectarea este rapidă și ușoară. Incredibil de 5 ori mai rapid în comparație cu conexiunile cu șuruburi convenționale. Blocarea rapidă EASY!Lock este la fel de durabilă și robustă.

Gata mai repede – terminat mai repede.

Până acum, instalarea unui apparat de curățat cu înaltă presiune consuma foarte mult timp. A implicat conectarea sau deconectarea diferitelor interfețe. Și același lucru a fost valabil și la schimbarea accesoriilor. Dar asta este un lucru din trecut. Sistemul nostru EASY!Lock combină avantajele unei cuplări rapide cu cele ale unei îmbinări cu șuruburi. Și aceasta este o economie de timp de aproximativ 80%. Timpul necesar pentru munca efectivă. Sau pentru alte lucruri importante.

Unic, rapid, sigur și robust.

Nimic nu este mai sigur, mai fiabil și mai durabil decât o conexiune cu șurub. Nimic nu economisește la fel de mult timp ca o blocare rapidă. Dar un lucru este la fel de bun ca cele două combinate: EASY!Lock-ul nostru este la fel de puternic ca o conexiune cu șuruburi convențională și la fel de flexibilă ca o blocare rapidă. Filetul este blocat printr-un con. O rotire simplă de 360° este tot ce este nevoie pentru a conecta toate accesoriile, de la aparatele de curățare cu înaltă presiune la duze - printr-un filet multiplu cu ajutor de inserare. Rapid și sigur. Timp si timp din nou.

Progresul este atât de ușor.

Cu sistemul nostru inovator EASY!Lock, greutatea nu este o problemă – nu cântărește mai mult decât îmbinările cu șuruburi convenționale. O mică îmbunătățire cu un efect mare – etanșarea duzei de pe lancea de pulverizare. Aceasta se așează acum radial direct în fața filetului de reținere, ceea ce face ca sigiliul să fie mult mai durabil și mai captiv.