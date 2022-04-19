Zero efort. Toată puterea. Pistolul cu declanșare EASY!Force.
Ai puterea! Un singur lucru poate sta între tine și însărcinarea ta: pistolul nostru cu declanșare EASY!Force. Vă oferă puterea de a utiliza presiunea ridicată cu ușurință. Conceptul de operare revoluționar al pistolului cu declanșare EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune și reduce forța de reținere a declanșatorului la zero. Absolut zero. Proiectat pentru o utilizare mai simplă, ergonomică și fără stres. Încercați pistolul nostru EASY!Force cu declanșare – nu veți dori să îl lăsați jos.
EASY!Force: nu a fost niciodată atât de ușor să controlezi presiunea.
Cu pistolul nostru de înaltă presiune EASY!Force am definit o nouă dimensiune a ergonomiei în curățarea la înaltă presiune. Nimic mai puțin decât atât și nicio exagerare. Acest lucru este confirmat atât de brevet, cât și de studii independente.
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Poziția deschisă a mâinii reduce efortul.
O chestiune de ergonomie.
Ergonomia nu este un truc și nu este pentru cei slabi de inimă. Ergonomia este protecția de bază a oamenilor și a sănătății acestora. Legile privind protecția muncii cer în mod constant protecția utilizatorilor în timpul activităților fizice solicitante, cum ar fi curățarea la presiune înaltă. Pe viitor, companiile trebuie să dezvăluie volumul de muncă și să ofere angajaților o compensație corespunzătoare, fie ea sub formă de bani, pauze sau pensionare anticipată. Pistolul nostru cu declanșare EASY!Force HP vă oferă multe beneficii în comparație cu pistoalele tradiționale cu declanșare HP.
Îți ghidezi pistolul de declanșare EASY!Force HP cu forță de reținere zero. Acest lucru vă protejează articulațiile, mușchii și întregul corp. Reduce riscul de rănire din cauza oboselii. Și previne artrita. Dar EASY!Force oferă nu numai beneficii pentru sănătate, ci și rezultatele muncii sunt îmbunătățite și neprogramatele pauze dispar. Prin urmare, obțineți rapid o creștere semnificativă în toate domeniile cu EASY!Force și forță de reținere zero.
Mușchii mai mici iau o pauză. Mușchii mai mari fac treaba.
Nu toate tipurile de forță sunt la fel. Ceea ce contează este de câtă masă musculară este necesară pentru a produce forța necesară. Mușchii mai mici obosesc mai repede decât mușchii mai mari sub aceeași sarcină. De asemenea, mișcarea articulațiilor din poziția lor neutră este decisivă pentru oboseală. Și tocmai aici intră în joc pistolul nostru de declanșare EASY!Force HP.
Pentru a ține și opera pistolul de declanșare HP și lancea HP, în loc să fie stimulate grupuri de mușchi mai mici de la degete și antebraț, sunt activate grupuri de mușchi mai mari din partea superioară a brațului. Acest lucru elimină oboseala timpurie. La pistoalele tradiționale cu declanșare HP, degetele trebuie să fie curbate într-un pumn. Cu EASY!Force mâna rămâne în poziția neutră relaxată, degetele nu sunt îndoite. Schimbarea forțelor de reținere de la grupurile de mușchi mici la mari, împreună cu ergonomia ideală a pistolului cu declanșare HP și manevrarea relaxată, duce la o tensiune semnificativ redusă asupra mușchilor. Acest lucru face posibilă munca fără oboseală pe termen lung și are ca rezultat o performanță de lucru mai bună și mai rentabilă, cu rezultate optime de lucru.
Supapă complet ceramică pentru o durată de viață mai lungă.
Când pistoalele de înaltă presiune eșuează, acest lucru se datorează în mare parte supapelor defecte deteriorate de particule. De asemenea, EASY!Force pune capăt acestui lucru: supapa constă dintr-o bilă ceramică cu locaș de etanșare ceramică, care este rezistentă la orice particule care pot provoca daune potențiale. Și acest lucru îi oferă o durată de viață de 5 ori mai mare decât pistoalele cu declanșare cu supapă convențională.
Intuitiv pentru lucrul în siguranță.
Siguranța declanșatorului noului pistol cu declanșare EASY!Force previne operarea neintenționată și oferă siguranță maximă în timpul utilizării – fără a compromite ușurința în utilizare. Trebuie să apăsați o singură dată pe trăgaci pentru a elibera jetul de înaltă presiune - intuitiv și simplu. Pistolul cu declanșare EASY!Force rămâne deschis atâta timp cât declanșatorul este apăsat. Când eliberați declanșatorul, pistolul de declanșare se oprește imediat.
Confortabil în orice situație
Ne ocupăm de ergonomie pentru lucru confortabil în orice situație. Pistolul nostru cu declanșare EASY!Force HD oferă o ergonomie optimă pentru o utilizare ușoară în orice poziție de lucru. În anumite situații, în special când se lucrează deasupra capului sau la diferite unghiuri de lucru, se poate folosi un mâner suplimentar.
Obține control asupra sarcinilor tale.
Un mâner opțional pentru lancea de pulverizare a noii noastre generații EASY!Lock facilitează munca, permițându-vă să vă reglați postura pentru sarcini specifice. Schimbarea regulată a posturii vă permite să lucrați mai mult și într-un mod mai relaxat.
Mânerul suplimentar poate fi fixat pe lancea de pulverizare. Mânerul poate fi reglat pentru a se potrivi înălțimii operatorului și unghiului ideal de lucru. Acest lucru este rapid și convenabil cu un simplu șurub de reglare. Designul ergonomic al mânerului oferă 2 zone de prindere suplimentare, indiferent dacă sunteți dreptaci sau stângaci. Datorită lancei de pulverizare rotativă la 360°, mânerul suplimentar poate fi rotit în timp ce lucrează pentru o mai mare flexibilitate.
EASY!Lock: Conexiune rapidă și ușoară
Cu încuietorile noastre brevetate EASY!Lock, conectarea este rapidă și ușoară. Incredibil de 5 ori mai rapid în comparație cu conexiunile cu șuruburi convenționale. Blocarea rapidă EASY!Lock este la fel de durabilă și robustă.
Gata mai repede – terminat mai repede.
Până acum, instalarea unui apparat de curățat cu înaltă presiune consuma foarte mult timp. A implicat conectarea sau deconectarea diferitelor interfețe. Și același lucru a fost valabil și la schimbarea accesoriilor. Dar asta este un lucru din trecut. Sistemul nostru EASY!Lock combină avantajele unei cuplări rapide cu cele ale unei îmbinări cu șuruburi. Și aceasta este o economie de timp de aproximativ 80%. Timpul necesar pentru munca efectivă. Sau pentru alte lucruri importante.
Unic, rapid, sigur și robust.
Nimic nu este mai sigur, mai fiabil și mai durabil decât o conexiune cu șurub. Nimic nu economisește la fel de mult timp ca o blocare rapidă. Dar un lucru este la fel de bun ca cele două combinate: EASY!Lock-ul nostru este la fel de puternic ca o conexiune cu șuruburi convențională și la fel de flexibilă ca o blocare rapidă. Filetul este blocat printr-un con. O rotire simplă de 360° este tot ce este nevoie pentru a conecta toate accesoriile, de la aparatele de curățare cu înaltă presiune la duze - printr-un filet multiplu cu ajutor de inserare. Rapid și sigur. Timp si timp din nou.
Progresul este atât de ușor.
Cu sistemul nostru inovator EASY!Lock, greutatea nu este o problemă – nu cântărește mai mult decât îmbinările cu șuruburi convenționale. O mică îmbunătățire cu un efect mare – etanșarea duzei de pe lancea de pulverizare. Aceasta se așează acum radial direct în fața filetului de reținere, ceea ce face ca sigiliul să fie mult mai durabil și mai captiv.
Cum arată conexiunile perfecte
Pentru a acoperi diferitele interfețe, de la aparatul de curățat cu înaltă presiune la duză, precum și compatibilitatea acestora, sunt disponibile un total de 8 adaptoare diferite. Acest lucru asigură ca toate aparatele și accesoriile existente să fie utilizate în continuare împreună cu noile aparate și accesorii cu conexiuni EASY!Lock. În căutarea de adaptoare există toate adaptoarele listate cu aplicația respectivă. De exemplu, orice aparat de curățat cu înaltă presiune cu conexiune M 22 × 1,5 poate fi convertit rapid în noul sistem EASY!Lock cu adaptor 2.