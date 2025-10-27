Пылесос на батарейках

Пылесос ранцевый аккумуляторный BVL 3/1 Bp

Эргономичная уборка — транспортировка без усилий: сверхлегкий и мощный ранцевый пылесос BVL 3/1 Bp с питанием от аккумулятора — ваш эксперт по уборке в самых маленьких помещениях. Благодаря инновационному материалу EPP, это первый пылесос с рюкзаком весом всего 4,5 кг, а также особенно прочный и долговечный. Он также отличается хорошим соотношением цены и качества.

Будь то домохозяйки, рабочие или управляющие предприятиями, BVL 3/1 Bp с высокой впитывающей способностью и объемом контейнера 3 литра особенно удобен для уборки в ограниченном пространстве. Это превращает точечную уборку и уборку лестничных клеток в детскую забаву. Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power обеспечивает длительное время работы, а эргономичная несущая рама обеспечивает работу без усталости. Всеми важными рабочими и дополнительными функциями можно управлять с помощью панели управления на поясном ремне — это очень просто и удобно. В качестве опции доступен высокоэффективный фильтр HEPA 14.



Сверхлегкий

Благодаря новому материалу EPP рюкзак весит всего 4,5 кг, что делает его особенно эргономичным и удобным в транспортировке.

Инновационный

Материал EPP (вспененный полипропилен) чрезвычайно легкий, прочный и долговечный. Он также экологически безопасен, так как на 100% подлежит вторичной переработке.

Эргономичный

Несущая рама deuter® обеспечивает высочайший уровень комфорта даже при длительной работе. Особенно практично: панель управления на поясном ремне, с помощью которой можно контролировать и проверять все функции. Кроме того, всасывающий шланг может быть подсоединен отдельно для правшей и левшей.