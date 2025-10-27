Пылесос на батарейках
Машины, работающие от сети, останавливаются на конце кабеля. Наши пылесосы для сухой уборки с батарейным питанием могут работать где угодно.
Без намотки и размотки. Никакого потягивания. Не попасться. Никаких поисков и постоянной смены сокетов.
Без кабеля, но экономия времени до 24 процентов при повышении производительности.
Продукты
Беспроводная производительность — без компромиссов
С аккумуляторными пылесосами Kärcher вы ничего не упустите: ни производительности, ни качества уборки. Здесь наши аккумуляторные пылесосы не отстают от сопоставимых сетевых пылесосов для сухой уборки, а также впечатляют своей свободой. Нет кабеля питания — он только мешает — больше не нужно подключать/отключать. Это экономит время и повышает производительность. Аккумуляторный пылесос Т 9/1 Вр работает 24 минуты на одном заряде и 46 минут в режиме eco!efficiency. Рюкзачный пылесос BVL 5/1 Bp непревзойден в условиях ограниченного пространства, например. в кинотеатрах, в автобусах, поездах и самолетах. Сверхлегкий пылесос BVL 3/1 Bp с питанием от аккумулятора — ваш эксперт по точечной уборке и чистке лестниц. Он идеально подходит для частных домовладений, торговцев или сторожей.
Полная зарядка — ключ к спокойной работе
Вы также будете в равной степени впечатлены беспрепятственной беспроводной работой, а также превосходной мобильностью и гибкостью, повышенной производительностью с меньшими усилиями и экономией времени до 24 процентов.
Пылесос ранцевый аккумуляторный BVL 3/1 Bp
Эргономичная уборка — транспортировка без усилий: сверхлегкий и мощный ранцевый пылесос BVL 3/1 Bp с питанием от аккумулятора — ваш эксперт по уборке в самых маленьких помещениях. Благодаря инновационному материалу EPP, это первый пылесос с рюкзаком весом всего 4,5 кг, а также особенно прочный и долговечный. Он также отличается хорошим соотношением цены и качества.
Будь то домохозяйки, рабочие или управляющие предприятиями, BVL 3/1 Bp с высокой впитывающей способностью и объемом контейнера 3 литра особенно удобен для уборки в ограниченном пространстве. Это превращает точечную уборку и уборку лестничных клеток в детскую забаву. Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power обеспечивает длительное время работы, а эргономичная несущая рама обеспечивает работу без усталости. Всеми важными рабочими и дополнительными функциями можно управлять с помощью панели управления на поясном ремне — это очень просто и удобно. В качестве опции доступен высокоэффективный фильтр HEPA 14.
Сверхлегкий
Благодаря новому материалу EPP рюкзак весит всего 4,5 кг, что делает его особенно эргономичным и удобным в транспортировке.
Инновационный
Материал EPP (вспененный полипропилен) чрезвычайно легкий, прочный и долговечный. Он также экологически безопасен, так как на 100% подлежит вторичной переработке.
Эргономичный
Несущая рама deuter® обеспечивает высочайший уровень комфорта даже при длительной работе. Особенно практично: панель управления на поясном ремне, с помощью которой можно контролировать и проверять все функции. Кроме того, всасывающий шланг может быть подсоединен отдельно для правшей и левшей.
Ранцевый пылесос для сухой уборки на аккумуляторе BVL 5/1 Bp
Машины, работающие от сети, останавливаются на конце кабеля. Наши пылесосы для сухой уборки с батарейным питанием могут работать где угодно. Без разматывания и намотки. Никакого потягивания. Не попасться. Не нужно искать и постоянно менять розетки. Наш BVL 5/1 Bp — это ранцевый пылесос для сухой уборки с батарейным питанием, который позволяет вам работать с максимальной мобильностью и гибкостью и без кабеля. Благодаря высокой мощности всасывания, сравнимой с машинами, работающими от сети, BVL 5/1 Bp обладает лучшими показателями очистки на рынке. Его запатентованная эргономичная рама рюкзака предлагает вам высокий уровень комфорта и особенно простое управление, поскольку вы управляете всеми функциями непосредственно с панели управления на поясном ремне. С BVL 5/1 Bp вы более расслаблены во время работы и экономите до 24 процентов времени. Кроме того, вы экономите на обслуживании, потому что у беспроводных машин никогда не бывает неисправных кабелей.
Пылесос аккумуляторный Т 9/1 Бп
Нет кабеля — полная мощность. Мощный аккумуляторный пылесос Kärcher T 9/1 Bp ничем не отличается от сетевых пылесосов для сухой уборки по производительности и результату уборки. Наоборот: он предлагает лучшую эффективность очистки на рынке. И вы выигрываете от этого каждый раз, когда используете его. Также впечатляет: беспрепятственная беспроводная работа, превосходная мобильность и гибкость, более высокая производительность при меньших усилиях и экономия времени до 23 %. T 9/1 Bp — это идеальный пылесос для сухой уборки для поставщиков строительных услуг, а также для уборки в транспортном секторе, розничной торговле или в гостиничном бизнесе.
T 9/1 Bp впечатляет своей удивительно простой работой. Особенно в местах с небольшим количеством розеток или без них, например. на лестницах, в кинотеатрах, театрах, в коридорах отелей или где угодно. Повреждения стен или мебели из-за протягивания кабеля теперь также остались в прошлом.
T 9/1 Bp питается от двух разных батарей. На выбор предлагается сменный аккумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В/6,0 А·ч с инновационной технологией реального времени с ЖК-дисплеем и контролем напряжения. Чрезвычайно мощный литий-ионный аккумулятор на 36 В емкостью 6,0 Ач обеспечивает длительное время работы. T 9/1 Bp также может работать со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power+ 36 В/7,5 Ач, с технологией реального времени на ЖК-дисплее и защитой от перегрузки по току. Емкость 7,5 Ач гарантирует особенно долгую работу мощного литий-ионного аккумулятора Battery Power+ 36 В.