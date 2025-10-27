Aspirator alimentat de baterii

Aspirator rucsac cu baterie BVL 3/1 Bp

Curățare ergonomică - transport fără efort: Aspiratorul de rucsac BVL 3/1 Bp, ultra-ușor și puternic, alimentat de baterii, este expertul tău pentru sarcinile de curățare în cele mai mici spații. Datorită materialului inovator EPP, este primul aspirator cu o greutate a rucsacului de numai 4,5 kilograme și este, de asemenea, deosebit de robust și durabil. De asemenea, punctează prin raportul bun preț-performanță.

Fie pentru gospodării private, muncitori sau manageri de unități - BVL 3/1 Bp cu un volum foarte absorbant de 3 litri este deosebit de convingător pentru lucrările de curățare în spații restrânse. Acest lucru face curățarea locurilor și curățarea scărilor o joacă de copii. Bateria puternică Kärcher Battery Power asigură durate lungi de funcționare, iar cadrul de transport ergonomic asigură o muncă fără oboseală. Toate funcțiile importante de operare și suplimentare pot fi controlate prin intermediul panoului de control de pe centura de talie - super simplu și ușor de utilizat. Opțional este disponibil un filtru HEPA 14 extrem de eficient.



Ultra ușor

Datorită noului material EPP, rucsacul cântărește doar 4,5 kg, ceea ce îl face deosebit de ergonomic și ușor de transportat.

Inovator

Materialul EPP (polipropilenă expandată) este extrem de ușor, robust și durabil. Este, de asemenea, ecologic, deoarece este 100% reciclabil.

Ergonomic

Cadrul de transport deuter® asigură cel mai înalt nivel de confort, chiar și atunci când se lucrează pe perioade lungi. Deosebit de practic: panoul de control de pe centura de șold, prin intermediul căruia toate funcțiile pot fi controlate și verificate. În plus, furtunul de aspirație poate fi conectat individual pentru utilizatorii dreptaci și stângaci.