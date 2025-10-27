Aspirator alimentat de baterii
Mașinile acționate de la rețea se opresc la capătul cablului. Aspiratoarele noastre uscate alimentate cu baterii pot merge oriunde.
Fără înfășurare și desfășurare. Fără tragere. Nu te prind. Fără căutarea și schimbarea constantă a prizei.
Fără cablu, dar economii de timp de până la 24% cu o productivitate crescută.
Produse
Performanță fără fir – fără compromisuri
Cu aspiratoarele cu baterie Kärcher nu iti lipseste nimic: nici performanta, nici calitatea curatarii. Aici, aspiratoarele noastre cu baterii țin cu ușurință pasul cu aspiratoarele uscate care funcționează pe rețea comparabile – și impresionează, de asemenea, prin libertatea lor. Fără cablu de alimentare – acesta doar stă în cale – nu mai este conectat/deconectat. Acest lucru economisește timp și crește productivitatea. Aspiratorul cu baterie T 9/1 Bp functioneaza 24 de minute la o incarcare si 46 de minute in modul eco!eficienta. Aspiratorul de rucsac BVL 5/1 Bp este imbatabil acolo unde spațiul este limitat, de ex. în cinematografe, în autobuze, trenuri și avioane. BVL 3/1 Bp ultraușor și alimentat cu baterii este expertul dumneavoastră pentru curățarea petelor și curățarea scărilor. Este perfect pentru gospodăriile particulare, meseriașii sau îngrijitorii.
Încărcarea completă este cheia unui lucru relaxat
De asemenea, veți fi la fel de impresionați de lucrul fără fir fără obstacole, precum și de mobilitatea și flexibilitatea superbe, de productivitatea crescută cu mai puțin efort și de până la 24% economie de timp.
Aspirator rucsac cu baterie BVL 3/1 Bp
Curățare ergonomică - transport fără efort: Aspiratorul de rucsac BVL 3/1 Bp, ultra-ușor și puternic, alimentat de baterii, este expertul tău pentru sarcinile de curățare în cele mai mici spații. Datorită materialului inovator EPP, este primul aspirator cu o greutate a rucsacului de numai 4,5 kilograme și este, de asemenea, deosebit de robust și durabil. De asemenea, punctează prin raportul bun preț-performanță.
Fie pentru gospodării private, muncitori sau manageri de unități - BVL 3/1 Bp cu un volum foarte absorbant de 3 litri este deosebit de convingător pentru lucrările de curățare în spații restrânse. Acest lucru face curățarea locurilor și curățarea scărilor o joacă de copii. Bateria puternică Kärcher Battery Power asigură durate lungi de funcționare, iar cadrul de transport ergonomic asigură o muncă fără oboseală. Toate funcțiile importante de operare și suplimentare pot fi controlate prin intermediul panoului de control de pe centura de talie - super simplu și ușor de utilizat. Opțional este disponibil un filtru HEPA 14 extrem de eficient.
Ultra ușor
Datorită noului material EPP, rucsacul cântărește doar 4,5 kg, ceea ce îl face deosebit de ergonomic și ușor de transportat.
Inovator
Materialul EPP (polipropilenă expandată) este extrem de ușor, robust și durabil. Este, de asemenea, ecologic, deoarece este 100% reciclabil.
Ergonomic
Cadrul de transport deuter® asigură cel mai înalt nivel de confort, chiar și atunci când se lucrează pe perioade lungi. Deosebit de practic: panoul de control de pe centura de șold, prin intermediul căruia toate funcțiile pot fi controlate și verificate. În plus, furtunul de aspirație poate fi conectat individual pentru utilizatorii dreptaci și stângaci.
Aspirator uscat pe rucsac alimentat cu baterie BVL 5/1 Bp
Mașinile acționate de la rețea se opresc la capătul cablului. Aspiratoarele noastre uscate alimentate cu baterii pot merge oriunde. Fără desfășurare și înfășurare. Fără tragere. Nu te prind. Fără căutarea și schimbarea constantă a prizei de curent. BVL 5/1 Bp nostru este un aspirator uscat pe rucsac alimentat cu baterie, care vă permite să lucrați cu mobilitate și flexibilitate maximă și fără cablu. Datorită puterii sale mari de aspirare, care este comparabilă cu mașinile acționate de la rețea, BVL 5/1 Bp are cea mai bună performanță de curățare de pe piață. Cadrul său ergonomic patentat pentru rucsac vă oferă un nivel ridicat de confort și o operare deosebit de ușoară, deoarece controlați toate funcțiile direct prin intermediul panoului de control de pe centura de șold. Cu BVL 5/1 Bp sunteți mai relaxat când lucrați și economisiți până la 24% în timp. Și economisiți costurile de service, deoarece mașinile fără fir nu au cabluri defecte.
Aspirator cu baterie T 9/1 Bp
Fără cablu – putere maximă. Puternicul aspirator Kärcher cu baterie T 9/1 Bp nu este diferit de aspiratoarele uscate alimentate de la rețea în ceea ce privește performanța și rezultatul curățării. Dimpotrivă: oferă cea mai bună performanță de curățare de pe piață. Și beneficiezi de asta de fiecare dată când îl folosești. De asemenea, impresionant: lucrul fără fir fără obstacole, mobilitatea și flexibilitatea superbe, productivitatea mai mare cu mai puțin efort și până la 23% economie de timp. T 9/1 Bp este aspiratorul uscat perfect pentru furnizorii de servicii de construcții, precum și pentru sarcinile de curățare din sectorul transporturilor, retail sau în industria hotelieră.
T 9/1 Bp impresionează prin funcționarea sa extraordinar de necomplicată. În special în zonele cu puține sau fără prize, de ex. pe scări, în cinematografe, teatre, pe coridoarele hotelului sau oriunde. Deteriorarea pereților sau a mobilierului de la tragerea cablului este acum, de asemenea, un lucru din trecut.
T 9/1 Bp își primește puterea de la două baterii diferite. Există o gamă de baterie interschimbabilă Kärcher Battery Power+ de 36 V/6,0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real prin afișaj LC și monitorizare a tensiunii. Bateria extrem de puternică de 36 V litiu-ion cu o capacitate de 6,0 Ah permite durate lungi de funcționare. T 9/1 Bp poate fi operat și cu acumulatorul interschimbabil Kärcher Battery Power+ de 36 V/7,5 Ah, cu tehnologie în timp real prin afișaj LC și protecție împotriva supracurentului. O capacitate de 7,5 Ah garantează durata de funcționare deosebit de lungă a puternicei baterii litiu-ion de 36 V Battery Power+.