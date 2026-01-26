Профессиональные пароочистители

Гигиенические, экономичные и экологически безопасные: пароочистители Керхер очищают все твердые поверхности без применения каких-либо химикатов. Пароочистители и паропылесосы Керхер обеспечивают экономичное наведение гигиенической чистоты без применения каких-либо химикатов. Обширный выбор принадлежностей позволяет использовать эти универсальные аппараты для очистки любых твердых напольных покрытий, стекол, керамической плитки, сантехнической арматуры и даже текстильных поверхностей. Профессиональные электрические парогенераторы Керхер эффективно помогут вам в решении широкого спектра задач по уборке.

