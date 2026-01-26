Компактная паровая швабра «4 в 1» SC 1 Multi & Up обеспечивает глубокую очистку материала без использования химических средств и может использоваться либо как многофункциональный ручной пароочиститель, либо, благодаря входящим в комплект насадкам для пола EasyFix Large, как универсальная паровая швабра «3 в 1», что делает ее идеальным бытовым прибором. Возможность использования в 3 различных положениях (верхнее, среднее и нижнее) гарантирует максимальную адаптацию к существующим требованиям. В процессе глубокой очистки с использованием пароочистителя Kärcher устраняются до 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Благодаря компактной и эргономичной конструкции аппарат невероятно удобен в использовании и при этом занимает минимум места при хранении. SC 1 Multi & Up за 30 секунд переходит в режим готовности и просто заполняется водой благодаря съемному бачку – без затрат времени на ожидание и вынужденных перерывов в работе. Сменный картридж для защиты от накипи обеспечивает автоматическое удаление известкового налета и увеличение срока службы в 5 раз. Светодиодный индикатор с панелью управления упрощает и облегчает использование аппарата. На дисплее постоянно отображаются различные режимы, например, нагрев, готовность к использованию, режим парообразования, а также необходимость замены картриджа.