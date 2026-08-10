KST 2 — базовая модель для очистки паром. Пароочиститель начального уровня KST 2 прост и интуитивно понятен в использовании, оснащён двухступенчатой регулировкой подачи пара, позволяющей адаптировать интенсивность в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Практичный отсек для хранения аксессуаров, насадка Comfort с гибким шарниром для максимальной эргономичности и отличных результатов уборки, а также возможность установки насадки в парковочное положение — это удобные детали, делающие очистку паром ещё комфортнее. Пароочиститель Kärcher KST 2 очищает полностью без использования химии и может применяться практически везде. Глубокая очистка с его помощью удаляет до 99,999% вирусов¹⁾ и 99,99% всех распространённых бытовых бактерий²⁾ с типичных твёрдых поверхностей в доме. При правильном использовании различных насадок можно эффективно очищать плитку, варочные панели, вытяжки и даже самые узкие щели. Надёжно удаляются даже самые стойкие загрязнения.