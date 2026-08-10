Пароочиститель KST 2

KST 2 — базовая модель для очистки паром. Простой и интуитивно понятный в использовании пароочиститель KST 2 оснащён двухступенчатой регулировкой подачи пара, что позволяет адаптировать его интенсивность в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Практичное хранение аксессуаров на корпусе делает использование ещё удобнее.

KST 2 — базовая модель для очистки паром. Пароочиститель начального уровня KST 2 прост и интуитивно понятен в использовании, оснащён двухступенчатой регулировкой подачи пара, позволяющей адаптировать интенсивность в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Практичный отсек для хранения аксессуаров, насадка Comfort с гибким шарниром для максимальной эргономичности и отличных результатов уборки, а также возможность установки насадки в парковочное положение — это удобные детали, делающие очистку паром ещё комфортнее. Пароочиститель Kärcher KST 2 очищает полностью без использования химии и может применяться практически везде. Глубокая очистка с его помощью удаляет до 99,999% вирусов¹⁾ и 99,99% всех распространённых бытовых бактерий²⁾ с типичных твёрдых поверхностей в доме. При правильном использовании различных насадок можно эффективно очищать плитку, варочные панели, вытяжки и даже самые узкие щели. Надёжно удаляются даже самые стойкие загрязнения.

Особенности и преимущества
Пароочиститель KST 2: Набор для мытья пола Comfort, в том числе напольная насадка с подвижным шарниром
Набор для мытья пола Comfort, в том числе напольная насадка с подвижным шарниром
Оптимальные результаты уборки на всех типах твердых полов по всему дому благодаря эффективной технологии ламелей. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Пароочиститель KST 2: Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
Держатели для принадлежностей позволяют аккуратно хранить аппарат и закреплять насадку для пола на время перерывов в работе.
Пароочиститель KST 2: Предохранитель на пистолете
Предохранитель на пистолете
Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
Многофункциональные аксессуары
  • Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
  • Для сверкающе чистого результата.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
  • Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Удаляет до 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,9 % бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 75
Мощность нагревателя (Вт) 1500
Макс. давление пара (бар) макс. 3,2
Длина кабеля (м) 4
Время нагрева (мин) 6,5
Емкость котла (л) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Цвет Белый
Вес (без аксессуаров) (кг) 2,9
Вес (с упаковкой) (кг) 4,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 380 x 254 x 260
¹⁾ При локальной очистке пароочистителем Kärcher — при обработке поверхности паром в течение 30 секунд в максимальном режиме парообразования и при прямом контакте с поверхностью — на обычных гладких твёрдых поверхностях удаляется 99,999 % оболочечных вирусов, включая вирусы гриппа (за исключением вируса гепатита B). Тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара.
²⁾ При очистке со скоростью 30 см/с в максимальном режиме парообразования и при прямом контакте с поверхностью на обычных гладких твёрдых поверхностях уничтожается 99,99 % распространённых в быту бактерий (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • Микроволоконная салфетка для пола Comfort: 1 шт.
  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
  • Точечное сопло
  • Ручная насадка
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Насадка для пола: Comfort
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
  • Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
  • Хранение аксессуаров на корпусе
Пароочиститель KST 2
Пароочиститель KST 2
Пароочиститель KST 2
Пароочиститель KST 2
Области применения
  • Твердые полы
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
Принадлежности
Чистящее средство
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