Пароочиститель KST 2
KST 2 — базовая модель для очистки паром. Простой и интуитивно понятный в использовании пароочиститель KST 2 оснащён двухступенчатой регулировкой подачи пара, что позволяет адаптировать его интенсивность в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Практичное хранение аксессуаров на корпусе делает использование ещё удобнее.
KST 2 — базовая модель для очистки паром. Пароочиститель начального уровня KST 2 прост и интуитивно понятен в использовании, оснащён двухступенчатой регулировкой подачи пара, позволяющей адаптировать интенсивность в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Практичный отсек для хранения аксессуаров, насадка Comfort с гибким шарниром для максимальной эргономичности и отличных результатов уборки, а также возможность установки насадки в парковочное положение — это удобные детали, делающие очистку паром ещё комфортнее. Пароочиститель Kärcher KST 2 очищает полностью без использования химии и может применяться практически везде. Глубокая очистка с его помощью удаляет до 99,999% вирусов¹⁾ и 99,99% всех распространённых бытовых бактерий²⁾ с типичных твёрдых поверхностей в доме. При правильном использовании различных насадок можно эффективно очищать плитку, варочные панели, вытяжки и даже самые узкие щели. Надёжно удаляются даже самые стойкие загрязнения.
Особенности и преимущества
Набор для мытья пола Comfort, в том числе напольная насадка с подвижным шарниромОптимальные результаты уборки на всех типах твердых полов по всему дому благодаря эффективной технологии ламелей. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»Держатели для принадлежностей позволяют аккуратно хранить аппарат и закреплять насадку для пола на время перерывов в работе.
Предохранитель на пистолетеСистема блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
Многофункциональные аксессуары
- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
- Для сверкающе чистого результата.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
- Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Удаляет до 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,9 % бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Мощность нагревателя (Вт)
|1500
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 3,2
|Длина кабеля (м)
|4
|Время нагрева (мин)
|6,5
|Емкость котла (л)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Цвет
|Белый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|2,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 254 x 260
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¹⁾ При локальной очистке пароочистителем Kärcher — при обработке поверхности паром в течение 30 секунд в максимальном режиме парообразования и при прямом контакте с поверхностью — на обычных гладких твёрдых поверхностях удаляется 99,999 % оболочечных вирусов, включая вирусы гриппа (за исключением вируса гепатита B). Тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара.
²⁾ При очистке со скоростью 30 см/с в максимальном режиме парообразования и при прямом контакте с поверхностью на обычных гладких твёрдых поверхностях уничтожается 99,99 % распространённых в быту бактерий (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Микроволоконная салфетка для пола Comfort: 1 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Насадка для пола: Comfort
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
- Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
- Хранение аксессуаров на корпусе
Области применения
- Твердые полы
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели